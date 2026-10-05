DN Trung Quốc tham gia làm metro hơn 55.000 tỷ đồng tại TP.HCM: Từng xây tuyến cao tốc 350 km/giờ đầu tiên của Trung Quốc, tuyến đường sắt cao tốc đẹp nhất nối liền Bắc Kinh

Ngày 04/10/2026, Sở Xây dựng TP.HCM đã cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho Công ty HH Tập đoàn Cục 6 Đường sắt Trung Quốc tham gia dự án metro số 2 Bến Thành - Tham Lương. Doanh nghiệp đóng vai trò nhà thầu phụ cho Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc - CREC, thuộc liên danh tổng thầu với THACO.

Phạm vi công việc gồm đoạn từ ga ST08 đến ST11, không bao gồm ga ST09 và tường vây ga ST10; đoạn hầm khoan từ ga ST07 đến ST10; các hạng mục đào hở, tường chắn, cầu cạn, khu depot, trạm biến áp và lắp đặt hệ thống đường ray.

Tuyến metro số 2 có tổng mức đầu tư 55.179 tỷ đồng, dài khoảng 11,3 km, gồm 10 ga ngầm, một ga trên cao và depot Tham Lương.

Chân dung Công ty HH Tập đoàn Cục 6 Đường sắt Trung Quốc

Theo trang giới thiệu chính thức, Công ty HH Tập đoàn Cục 6 Đường sắt Trung Quốc (China Railway Sixth Group Co., Ltd. - CRSG), là doanh nghiệp xây dựng nhà nước thuộc China Railway Group, có trụ sở tại Bắc Kinh với vốn điều lệ 2,2 tỷ nhân dân tệ.

Doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ trong chuỗi xây dựng, từ khảo sát, thiết kế đến thi công. Danh mục công trình được giới thiệu trên website gồm đường sắt cao tốc Bắc Kinh - Thượng Hải, Bắc Kinh - Quảng Châu, Bắc Kinh - Trương Gia Khẩu và các dự án metro tại Bắc Kinh, Quảng Châu, Thâm Quyến, Thành Đô, Thiên Tân, Thạch Gia Trang.

CRSG sở hữu tổng cộng 87 chứng chỉ chuyên môn, bao gồm Chứng chỉ Chuyên môn Hạng Đặc biệt về Tổng thầu Xây dựng Đường sắt, Xây dựng Công trình, Xây dựng Đường cao tốc, Chứng chỉ Hạng A về Tổng thầu Xây dựng và Hợp đồng Chuyên nghiệp trong nhiều lĩnh vực kỹ thuật, Chứng chỉ Khảo sát & Thiết kế Kỹ thuật, Chứng chỉ Kiểm định Đo lường Trung Quốc (CMA), Giấy phép Thi công Nổ mìn, Chứng chỉ Kiểm định & Giám sát Toàn diện Hạng B cho Xây dựng Đường cao tốc, cũng như Chứng chỉ Hợp đồng Dự án Nước ngoài.

Tính đến cuối năm 2020, CRSG có 13.968 nhân viên, trong đó có 9.101 cán bộ quản lý và chuyên nghiệp, với 4.811 người có chức danh kỹ thuật trung cấp và cao cấp, 830 nhà thầu xây dựng có chứng chỉ hành nghề, và 927 người có tay nghề cao.

CRSG sở hữu 7.260 bộ thiết bị xây dựng các loại, bao gồm 137 máy móc xây dựng quy mô lớn, đặc biệt là máy đào hầm tàu điện ngầm với nhiều đường kính lớp lót khác nhau và phù hợp với các điều kiện địa chất khác nhau, máy đào hầm đường sắt đường kính lớn, giàn nâng đường sắt cao tốc 1000 tấn và 900 tấn, máy dựng cầu đường bộ (bao gồm cả cầu đường bộ - đường sắt đa năng), máy dựng cầu dầm chữ T đường sắt, thiết bị vận hành đường dây điện trên cao, thiết bị bảo dưỡng máy móc đường sắt cỡ lớn, máy hàn ray di động, giàn khoan đa chức năng, xe phun thuốc trừ sâu và các thiết bị khác với năng lực cạnh tranh cao.

Thiết bị xây dựng chuyên dụng bao gồm các lĩnh vực cầu, hầm, đường sắt, đường cao tốc, lắp đặt đường ray cơ giới, sản xuất tấm ray không cần đá dằn và các hạng mục chuyên ngành khác. CRSG đã đạt được Chứng nhận Hệ thống Quản lý Chất lượng, Môi trường và An toàn Lao động.

Hiện nay, công ty đang thực hiện hơn 300 dự án, bao gồm đường sắt cao tốc, đường sắt hiện hữu, đường cao tốc, đô thị, tàu điện ngầm, xây dựng nhà ở và các lĩnh vực xây dựng khác, với năng lực sản xuất xây dựng hàng năm đạt 40 tỷ nhân dân tệ.

Trong bản tuyển dụng năm 2027 đăng trên website Đại học Trung Bắc ngày 08/09/2026, doanh nghiệp cho biết thu nhập bình quân của tất cả nhân viên trong công ty vào năm 2025 là 154.000 nhân dân tệ.

Tham gia tuyến cao tốc đầu tiên có thiết kế 350 km/giờ

CRSG đã hoàn thành nhiều dự án quy mô lớn trong lĩnh vực xây dựng trong và ngoài Trung Quốc, tham gia xây dựng hơn 20 tuyến đường sắt chính, như tuyến đường sắt Bắc Kinh - Quảng Châu, tuyến đường sắt Bắc Kinh - Thượng Hải,...; tham gia xây dựng các dự án xây mới và mở rộng và tái cấu trúc năng lực của hơn 20 đầu mối đường sắt quy mô lớn tại Bắc Kinh, Thiên Tân, Thạch Gia Trang,...;

Một trong những công trình CRSG tham gia là đường sắt liên thành phố Bắc Kinh - Thiên Tân. Theo thông tin của Tân Hoa xã đăng trên Cổng thông tin Chính phủ Trung Quốc, đây là tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên của Trung Quốc có tốc độ thiết kế 350 km/giờ, đưa vào vận hành năm 2008.

CRSG cũng tham gia xây dựng tuyến đường sắt cao tốc Bắc Kinh - Trương Gia Khẩu, được mệnh danh là "tuyến đường sắt cao tốc đẹp nhất nối liền Bắc Kinh" và "nhà ga đường sắt cao tốc Olympic mùa đông đẹp nhất", và đạt được "dự án tinh tế và đường sắt thông minh". Tham gia xây dựng các tuyến đường sắt cao tốc, như tuyến Bắc Kinh - Thượng Hải, tuyến Bắc Kinh - Quảng Châu, tuyến Thiên Tân - Tần Hoàng Đảo, v.v., và hơn 10 tuyến đường sắt chuyên dụng cho hành khách, hơn 10 nhà ga đường sắt cao tốc, các dự án tàu điện ngầm tại nhiều thành phố.

Máy đào hầm EPB đường kính 14 mét, có đường kính lớn nhất trong các đường hầm đường sắt trong nước, đã được ứng dụng thành công trong việc xây dựng Vòng cung Tây Nam của Trung tâm Đường sắt Thái Nguyên

Ở lĩnh vực cầu, doanh nghiệp cho biết đã thực hiện công trình cây cầu dây văng xoay nặng nhất thế giới – cầu vượt đường vành đai 2 Đường Sơn bắc qua đường sắt Kim Sơn; cây cầu dây văng giàn thép cong hai nhịp đầu tiên trên thế giới với hai nhịp xoay ở đỉnh trụ – cầu vượt An Gia Trang bắc qua đường sắt Phong Sa trên quốc lộ 109. Doanh nghiệp đã phá kỷ lục thế giới về trọng lượng đẩy dầm bê tông đơn điểm nặng nhất với 25.000 tấn – cầu vượt đường sắt Thượng Địa trên đường cao tốc Bắc Kinh-Tân Cương, đã xây dựng cây cầu dây văng giàn thép đầu tiên bắc qua đường sắt cao tốc đang hoạt động ở Trung Quốc – cầu vượt đường Quang Minh bắc qua đường sắt ở thành phố Langfang; và cầu vượt đường sắt đặc tuyến Trương Gia Vãn là cây cầu hai nhịp đầu tiên bắc qua đường sắt ở Trung Quốc.

Hoạt động tại Việt Nam từ năm 2004, từng làm tổng thầu Cát Linh - Hà Đông

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tại cuộc làm việc ngày 10/09/2024, ông Vương Ba, Tổng giám đốc Cục 6 Đường sắt Trung Quốc tại thời điểm đó, cho biết doanh nghiệp bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ năm 2004. Doanh nghiệp đã tham gia tuyến Cát Linh - Hà Đông và các dự án cơ sở hạ tầng khác.

Đối với tuyến Cát Linh - Hà Đông, Cục 6 đảm nhận vai trò tổng thầu thiết kế, mua sắm và xây dựng. Theo thông tin Bộ Giao thông vận tải được Báo Điện tử Chính phủ đăng ngày 14/10/2019, doanh nghiệp được chỉ định làm tổng thầu trong Hiệp định khung về vốn vay ký ngày 30/05/2008.

Ngày 06/11/2021, tuyến Cát Linh - Hà Đông được bàn giao cho Hà Nội và đưa vào khai thác. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 18.000 tỷ đồng, toàn bộ đi trên cao, gồm 12 nhà ga và 13 đoàn tàu.