Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

10 đoàn tàu ông Phạm Nhật Vượng đặt mua khiến “gã khổng lồ” Đức đặt câu hỏi lạ về Việt Nam

| | Doanh nghiệp

10 đoàn tàu ông Phạm Nhật Vượng đặt mua khiến “gã khổng lồ” Đức đặt câu hỏi lạ về Việt Nam

“Điều gì sẽ xảy ra nếu Việt Nam không còn được đo bằng kilomet, mà bằng phút?” Siemens Mobility vừa đặt câu hỏi này khi giới thiệu 10 đoàn tàu cao tốc Velaro Novo sẽ được cung cấp cho VinSpeed, cùng hai hành trình Hà Nội - Hạ Long và Bến Thành - Cần Giờ.

Siemens Mobility mới đây đăng tải một loạt hình ảnh giới thiệu các dự án đường sắt tốc độ cao mà tập đoàn này tham gia tại Việt Nam. Trong đó, Hà Nội được đặt cạnh Hạ Long, còn Bến Thành xuất hiện cùng Cần Giờ. Ở giữa là hình ảnh đoàn tàu Velaro Novo mang nhận diện VinSpeed. 

Siemens đặt ra một câu hỏi: “What if Vietnam was not measured in kilometers… but in minutes?”, tạm dịch: Điều gì sẽ xảy ra nếu Việt Nam không được đo bằng kilomet mà bằng phút?

10 đoàn tàu ông Phạm Nhật Vượng đặt mua khiến “gã khổng lồ” Đức đặt câu hỏi lạ về Việt Nam - Ảnh 1.

Ở một hình ảnh khác, hãng dùng cụm từ “Rewriting distance”, tức “viết lại khoảng cách”, để nói về tuyến Hà Nội - Hạ Long.

Thông điệp quảng bá này xuất hiện không lâu sau khi VinSpeed và Siemens Mobility ký hợp đồng trị giá khoảng 1 tỷ euro cho hai dự án đường sắt Hà Nội - Quảng Ninh và Bến Thành - Cần Giờ.

Theo thỏa thuận, Siemens Mobility sẽ cung cấp 10 đoàn tàu cao tốc Velaro Novo cùng hệ thống tín hiệu, điện khí hóa, thông tin liên lạc và tích hợp hệ thống. VinSpeed phụ trách phát triển dự án, xây dựng đường ray và các hạng mục hạ tầng dân dụng.

10 đoàn tàu ông Phạm Nhật Vượng đặt mua khiến “gã khổng lồ” Đức đặt câu hỏi lạ về Việt Nam - Ảnh 2.

 

Cách Siemens nói về việc “đo Việt Nam bằng phút” có thể thấy rõ nhất ở tuyến Hà Nội - Quảng Ninh.

Tuyến đường sắt này dài khoảng 120 km, đi qua Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh. Điểm đầu tại khu vực Cổ Loa, điểm cuối tại Hạ Long. Tốc độ thiết kế tối đa đạt 350 km/h, riêng một số đoạn trong khu vực Hà Nội có tốc độ thấp hơn.

Theo kế hoạch công bố, khi đi vào khai thác, thời gian di chuyển từ Hà Nội tới Hạ Long dự kiến còn khoảng 23 phút.

So với việc mất khoảng 2 giờ hoặc hơn bằng đường bộ hiện nay, đây là mức rút ngắn đáng kể. Nếu đạt được thời gian vận hành dự kiến, khoảng cách hơn 100 km giữa Hà Nội và Hạ Long sẽ trở thành một hành trình có thời lượng tương đương nhiều chuyến đi lại trong nội đô các thành phố lớn.

Câu chuyện tương tự diễn ra ở phía Nam. Tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ có chiều dài khoảng 54 km, kết nối khu vực trung tâm TP.HCM với Cần Giờ. Dự án được định hướng khai thác với tốc độ tối đa 350 km/h và trong giai đoạn đầu bố trí hai ga chính tại Bến Thành và Cần Giờ.

Thời gian chạy tàu toàn tuyến theo phương án được công bố vào khoảng 13 phút.

Các tuyến trên sẽ sử dụng Velaro Novo, nền tảng tàu cao tốc thế hệ mới do Siemens Mobility phát triển. Theo thông tin từ Siemens, hợp đồng với VinSpeed gồm 10 đoàn tàu, mỗi đoàn có 7 toa, dài khoảng 200 m và sức chứa khoảng 760 hành khách. Tốc độ khai thác tối đa của tàu đạt 350 km/h.

Velaro Novo được phát triển theo hướng giảm trọng lượng và tiêu hao năng lượng so với các thế hệ Velaro trước. Siemens cho biết nền tảng mới có thể giảm khoảng 30% mức sử dụng năng lượng, đồng thời tăng sức chứa hành khách.

Trong bộ hình mới, Siemens liệt kê cùng lúc Velaro Novo, hệ thống tín hiệu ETCS Level 2, công nghệ vận hành tàu tự động ATO, hệ thống điện khí hóa, thông tin liên lạc và tích hợp toàn hệ thống.

Theo Siemens Mobility, dự án tại Việt Nam được kỳ vọng triển khai ATO tích hợp với ETCS trên mạng đường sắt tốc độ cao. Đây là công nghệ cho phép tự động hóa nhiều thao tác vận hành như kiểm soát tốc độ, tăng giảm tốc và tối ưu hoạt động của đoàn tàu.

Điều này cho thấy hợp đồng 1 tỷ euro giữa VinSpeed và Siemens không đơn thuần là một thương vụ mua 10 đoàn tàu, mà bao gồm một gói công nghệ vận hành đường sắt tương đối hoàn chỉnh.

Câu hỏi “Việt Nam sẽ ra sao nếu khoảng cách được đo bằng phút?” rõ ràng mang màu sắc truyền thông của Siemens. Tuy nhiên, nó cũng chạm tới một trong những tác động quan trọng nhất của hạ tầng giao thông tốc độ cao. Đó là làm thay đổi thời gian và chi phí để tiếp cận địa điểm. 

10 đoàn tàu ông Phạm Nhật Vượng đặt mua: Cả thế giới mới chỉ có Mỹ đi trước, bản Việt Nam nhiều hơn 300 ghế và nhắm công nghệ đầu tiên thế giới

Linh Linh

Việt Nam hàng ngày

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Loạt tên đường độc lạ xuất hiện: Có Kềm Nghĩa, Đặng Văn Thành, OCB, An Phước - Pierre Cardin, Tập đoàn Đại Dũng

Loạt tên đường độc lạ xuất hiện: Có Kềm Nghĩa, Đặng Văn Thành, OCB, An Phước - Pierre Cardin, Tập đoàn Đại Dũng Nổi bật

Đại bàng Mỹ nắm 162 nhà máy, thuê gần 500.000 lao động Việt Nam: Bị loại khỏi rổ S&P 100, ngay lập tức phản ứng với kế hoạch xây "cứ điểm" tại Ấn Độ

Đại bàng Mỹ nắm 162 nhà máy, thuê gần 500.000 lao động Việt Nam: Bị loại khỏi rổ S&P 100, ngay lập tức phản ứng với kế hoạch xây "cứ điểm" tại Ấn Độ Nổi bật

Trung Nguyên Legend khánh thành cùng lúc hai trường học theo tiêu chuẩn quốc tế tại Thành Phố Cà Phê

Trung Nguyên Legend khánh thành cùng lúc hai trường học theo tiêu chuẩn quốc tế tại Thành Phố Cà Phê

21:00 , 04/10/2026
Một người vừa trúng số Vietlott 199.576.277.000 đồng: Lập kỷ lục Jackpot Mega 6/45 sau 10 năm

Một người vừa trúng số Vietlott 199.576.277.000 đồng: Lập kỷ lục Jackpot Mega 6/45 sau 10 năm

19:48 , 04/10/2026
56 kích thủy lực nâng khối mái 'cánh sen' có diện tích gần 20.000 m², nặng 5.300 tấn lên cao

56 kích thủy lực nâng khối mái 'cánh sen' có diện tích gần 20.000 m², nặng 5.300 tấn lên cao

16:54 , 04/10/2026
Gelex Infra đã giải ngân xong hơn 2.882 tỷ đồng vốn huy động từ đợt IPO

Gelex Infra đã giải ngân xong hơn 2.882 tỷ đồng vốn huy động từ đợt IPO

15:50 , 04/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên