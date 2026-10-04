10 đoàn tàu ông Phạm Nhật Vượng đặt mua khiến “gã khổng lồ” Đức đặt câu hỏi lạ về Việt Nam

Siemens Mobility mới đây đăng tải một loạt hình ảnh giới thiệu các dự án đường sắt tốc độ cao mà tập đoàn này tham gia tại Việt Nam. Trong đó, Hà Nội được đặt cạnh Hạ Long, còn Bến Thành xuất hiện cùng Cần Giờ. Ở giữa là hình ảnh đoàn tàu Velaro Novo mang nhận diện VinSpeed.

Siemens đặt ra một câu hỏi: “What if Vietnam was not measured in kilometers… but in minutes?”, tạm dịch: Điều gì sẽ xảy ra nếu Việt Nam không được đo bằng kilomet mà bằng phút?

Ở một hình ảnh khác, hãng dùng cụm từ “Rewriting distance”, tức “viết lại khoảng cách”, để nói về tuyến Hà Nội - Hạ Long.

Thông điệp quảng bá này xuất hiện không lâu sau khi VinSpeed và Siemens Mobility ký hợp đồng trị giá khoảng 1 tỷ euro cho hai dự án đường sắt Hà Nội - Quảng Ninh và Bến Thành - Cần Giờ.

Theo thỏa thuận, Siemens Mobility sẽ cung cấp 10 đoàn tàu cao tốc Velaro Novo cùng hệ thống tín hiệu, điện khí hóa, thông tin liên lạc và tích hợp hệ thống. VinSpeed phụ trách phát triển dự án, xây dựng đường ray và các hạng mục hạ tầng dân dụng.

Cách Siemens nói về việc “đo Việt Nam bằng phút” có thể thấy rõ nhất ở tuyến Hà Nội - Quảng Ninh.

Tuyến đường sắt này dài khoảng 120 km, đi qua Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh. Điểm đầu tại khu vực Cổ Loa, điểm cuối tại Hạ Long. Tốc độ thiết kế tối đa đạt 350 km/h, riêng một số đoạn trong khu vực Hà Nội có tốc độ thấp hơn.

Theo kế hoạch công bố, khi đi vào khai thác, thời gian di chuyển từ Hà Nội tới Hạ Long dự kiến còn khoảng 23 phút.

So với việc mất khoảng 2 giờ hoặc hơn bằng đường bộ hiện nay, đây là mức rút ngắn đáng kể. Nếu đạt được thời gian vận hành dự kiến, khoảng cách hơn 100 km giữa Hà Nội và Hạ Long sẽ trở thành một hành trình có thời lượng tương đương nhiều chuyến đi lại trong nội đô các thành phố lớn.

Câu chuyện tương tự diễn ra ở phía Nam. Tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ có chiều dài khoảng 54 km, kết nối khu vực trung tâm TP.HCM với Cần Giờ. Dự án được định hướng khai thác với tốc độ tối đa 350 km/h và trong giai đoạn đầu bố trí hai ga chính tại Bến Thành và Cần Giờ.

Thời gian chạy tàu toàn tuyến theo phương án được công bố vào khoảng 13 phút.

Các tuyến trên sẽ sử dụng Velaro Novo, nền tảng tàu cao tốc thế hệ mới do Siemens Mobility phát triển. Theo thông tin từ Siemens, hợp đồng với VinSpeed gồm 10 đoàn tàu, mỗi đoàn có 7 toa, dài khoảng 200 m và sức chứa khoảng 760 hành khách. Tốc độ khai thác tối đa của tàu đạt 350 km/h.

Velaro Novo được phát triển theo hướng giảm trọng lượng và tiêu hao năng lượng so với các thế hệ Velaro trước. Siemens cho biết nền tảng mới có thể giảm khoảng 30% mức sử dụng năng lượng, đồng thời tăng sức chứa hành khách.

Trong bộ hình mới, Siemens liệt kê cùng lúc Velaro Novo, hệ thống tín hiệu ETCS Level 2, công nghệ vận hành tàu tự động ATO, hệ thống điện khí hóa, thông tin liên lạc và tích hợp toàn hệ thống.

Theo Siemens Mobility, dự án tại Việt Nam được kỳ vọng triển khai ATO tích hợp với ETCS trên mạng đường sắt tốc độ cao. Đây là công nghệ cho phép tự động hóa nhiều thao tác vận hành như kiểm soát tốc độ, tăng giảm tốc và tối ưu hoạt động của đoàn tàu.

Điều này cho thấy hợp đồng 1 tỷ euro giữa VinSpeed và Siemens không đơn thuần là một thương vụ mua 10 đoàn tàu, mà bao gồm một gói công nghệ vận hành đường sắt tương đối hoàn chỉnh.

Câu hỏi “Việt Nam sẽ ra sao nếu khoảng cách được đo bằng phút?” rõ ràng mang màu sắc truyền thông của Siemens. Tuy nhiên, nó cũng chạm tới một trong những tác động quan trọng nhất của hạ tầng giao thông tốc độ cao. Đó là làm thay đổi thời gian và chi phí để tiếp cận địa điểm.