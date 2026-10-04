Đại bàng Mỹ nắm 162 nhà máy, thuê gần 500.000 lao động Việt Nam: Bị loại khỏi rổ S&P 100, ngay lập tức phản ứng với kế hoạch xây "cứ điểm" tại Ấn Độ

Ngày 1/10/2026, Nike công bố cuộc tái cấu trúc mô hình vận hành mang tên "Pace", trong đó có việc lập một khuôn viên (campus) hoàn toàn mới tại Bengaluru, Ấn Độ. Động thái diễn ra chỉ ít ngày sau khi gã khổng lồ đồ thể thao bị loại khỏi chỉ số S&P 100 sau 18 năm góp mặt.

Tổng Giám đốc Nike Elliott Hill cho biết tập đoàn sẽ thay đổi mô hình vận hành nhằm trở nên nhanh nhẹn hơn, hiệu quả hơn và tập trung hơn vào vận động viên. Chương trình Pace của Nike xoay quanh bốn ưu tiên: hiện đại hóa chuỗi cung ứng, tổ chức lại thành ba khu vực địa lý, thiết lập cơ sở tại Ấn Độ, và thay đổi cách thức cũng như lực lượng lao động.

Điểm đáng chú ý nhất trong kế hoạch là việc Nike lập một campus mới tại Bengaluru, Ấn Độ. Theo tập đoàn, Ấn Độ hiện đã là một thị trường tăng trưởng quan trọng và đồng thời là trung tâm sản xuất của Nike, với năng lực mạnh và nguồn nhân lực dồi dào.

Nike định vị Bengaluru là một khoản đầu tư dài hạn vào năng lực và nhân sự mới, nhằm củng cố cách tập đoàn phục vụ vận động viên trên toàn cầu, bao gồm cả tại Ấn Độ. Nhân sự toàn thời gian tại đây sẽ hỗ trợ công việc trên cả ba thương hiệu Nike, Jordan Brand, và Converse.

Theo kế hoạch, các nhân viên hiện có tại Ấn Độ sẽ được chuyển vào cơ sở mới theo từng giai đoạn. Quy mô tại đây cũng sẽ mở rộng dần theo từng năm.

﻿Không chỉ xác định Ấn Độ là "cứ điểm" mới, chương trình Pace của Nike cũng cho thấy hãng sẽ thay đổi cách thức và địa điểm làm việc, cùng với cắt giảm nhân sự , bắt đầu từ năm 2027.

Về tổng thể, Nike kỳ vọng chương trình Pace mang lại khoảng 2,5 tỷ USD tiết kiệm lũy kế đến hết năm tài chính 2031, đi kèm khoảng 1 tỷ USD chi phí trước thuế (chủ yếu liên quan đến nhân sự) trong cùng giai đoạn.﻿

Kết quả tài chính ảm đạm, rút khỏi nhóm blue-chip﻿

Cuộc tái cấu trúc diễn ra trong bối cảnh kết quả kinh doanh của Nike chưa khởi sắc. Trong quý I năm tài chính 2027 (kết thúc ngày 31/8/2026), Nike đạt doanh thu 11,2 tỷ USD, giảm 4% so với cùng kỳ (giảm 5% nếu không tính yếu tố tỷ giá). Lợi nhuận ròng đạt 0,7 tỷ USD, giảm 2%.

Doanh thu thương hiệu Nike đạt 11 tỷ USD, giảm 4%, với đà sụt giảm tại khu vực Trung Hoa mở rộng và EMEA. Tập đoàn dự báo doanh thu cả năm tài chính 2027 sẽ giảm gần 10%.

Ngày 21/9, Phố Wall chính thức xác nhận Nike đã đánh mất hào quang của một cổ phiếu blue-chip khi lần đầu bị loại khỏi chỉ số S&P 100 – rổ chỉ số gồm các công ty vốn hóa lớn hàng đầu nước Mỹ – sau 18 năm góp mặt (dù Nike vẫn nằm trong nhóm S&P 500).

Kể từ đỉnh tháng 11/2021, cổ phiếu Nike đã "bốc hơi" hơn 220 tỷ USD giá trị thị trường, trượt về vùng thấp nhất 12 năm và thấp hơn khoảng 78% so với mức đỉnh kỷ lục; vốn hóa lần đầu rơi xuống dưới 100 tỷ USD vào tháng 3/2025.

﻿Việt Nam vẫn là cứ điểm của Nike với gần nửa triệu lao động

﻿Theo dữ liệu nhà máy toàn cầu của Nike tính đến tháng 6/2026, có 182 cơ sở sản xuất tại Việt Nam, bao gồm 143 nhà máy thành phẩm, và 39 cơ sở nguyên vật liệu và đơn vị linh kiện.

Tổng số lao động hợp đồng tại các cơ sở này là 457.792 người, tương đương 38% toàn bộ lực lượng lao động hợp đồng của Nike trên toàn cầu ước tính 1,26 triệu người. Nhà máy lớn nhất là Chang Shin Vietnam tại Đồng Nai với 34.190 công nhân.﻿

Theo báo cáo của Nike, tính đến ngày 31/5/2026 (kết thúc năm tài khóa 2026), các nhà sản xuất theo hợp đồng của Nike vận hành 95 nhà máy giày thành phẩm tại 11 quốc gia và 321 nhà máy may mặc tại 34 quốc gia.

Trong đó, các nhà máy tại Việt Nam sản xuất khoảng 52% tổng sản lượng giày mang thương hiệu Nike – vượt xa Indonesia (27%) và Trung Quốc (16%). Ở mảng may mặc, Việt Nam cũng dẫn đầu với khoảng 34% sản lượng, bỏ xa Campuchia (15%) và Trung Quốc (12%).

Đáng chú ý, tuy sản lượng tại Việt Nam cho giày dép tăng (50% FY 2024, 51% FY 2025, và 52% 2026), với doanh thu biến động của giày dép Nike, có thể ước tính phần của Việt Nam sản xuất có giá trị khoảng 16,7 tỷ USD trong FY 2024 còn khoảng 15,3 tỷ USD trong FY 2026.

