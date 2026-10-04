ROX Key Holdings (TN1) thay Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Việt Sơn trở lại “ghế nóng”

CTCP ROX Key Holdings (HoSE: TN1) vừa công bố thay đổi nhân sự cấp cao. Theo đó, ông Nguyễn Việt Sơn được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị và giữ chức Chủ tịch HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030, kể từ ngày 2/10/2026.

Động thái này diễn ra sau khi bà Phạm Thị Vân Hà từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT vì lý do cá nhân. Bà Vân Hà được bầu làm Chủ tịch HĐQT ROX Key Holdings từ tháng 4/2025.

Sau khi kiện toàn nhân sự, HĐQT ROX Key Holdings gồm 5 thành viên.

Trong đó, ông Nguyễn Việt Sơn giữ chức Chủ tịch HĐQT; ông Nguyễn Văn Hiệp là Phó Chủ tịch thường trực; ông Bùi Quốc Khánh và ông Phan Khánh Toàn là thành viên HĐQT; bà Nguyễn Thị Yến đảm nhiệm vị trí thành viên HĐQT độc lập.

Theo công bố của doanh nghiệp, việc miễn nhiệm bà Phạm Thị Vân Hà và bầu bổ sung ông Nguyễn Việt Sơn được thực hiện thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Sau đó, HĐQT đã họp và bầu ông Sơn làm Chủ tịch trong cùng ngày 2/10.

Ông Nguyễn Việt Sơn không phải là nhân sự mới tại ROX Key Holdings. Trước khi doanh nghiệp đổi tên, ông từng có nhiều năm tham gia quản trị và điều hành TNS Holdings, tiền thân của ROX Key Holdings.

TNS Holdings chính thức đổi tên thành ROX Key Holdings trong năm 2024 và hiện là một thành viên trong hệ sinh thái ROX Group.

Ông Sơn gia nhập TNS Holdings từ tháng 2/2018 với vai trò Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc. Đến tháng 9/2019, ông được bầu làm Chủ tịch HĐQT và tiếp tục kiêm nhiệm vị trí Tổng giám đốc.

Đến tháng 5/2020, ông rời ghế Chủ tịch để trở lại vị trí Phó Chủ tịch HĐQT nhưng vẫn trực tiếp điều hành doanh nghiệp với vai trò Tổng giám đốc. Tháng 6/2022, ông rời vị trí Tổng giám đốc, sau đó bà Tạ Thị Thu Hằng được bổ nhiệm thay thế.

Cuối năm 2023, ông Sơn tiếp tục rời HĐQT TNS Holdings. Theo báo cáo thường niên năm 2023, ông từ nhiệm chức Phó Chủ tịch HĐQT từ ngày 26/12/2023.

Như vậy, quyết định mới nhất đánh dấu việc ông Nguyễn Việt Sơn trở lại HĐQT sau khoảng 2 năm 9 tháng, đồng thời đưa ông lần thứ hai vào vị trí Chủ tịch doanh nghiệp này.

Cùng với biến động nhân sự, tình hình kinh doanh của ROX Key Holdings cũng ghi nhận những con số đáng chú ý.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2026 đã được soát xét, ROX Key Holdings đạt hơn 609 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng khoảng 48% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận gộp đạt gần 180 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2025 ở mức hơn 105 tỷ đồng. Doanh nghiệp còn ghi nhận hơn 79 tỷ đồng doanh thu tài chính và hơn 30 tỷ đồng lợi nhuận từ công ty liên kết.

Sau khi khấu trừ các khoản chi phí và thuế, ROX Key Holdings báo lợi nhuận sau thuế gần 124 tỷ đồng, tăng khoảng 30 tỷ đồng so với nửa đầu năm 2025.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên 2/10/2026, cổ phiếu TN1 giao dịch tại mức 11.500 đồng/cổ phiếu, không thay đổi so với giá tham chiếu.

Thanh khoản của mã này ở mức khá thấp, với khoảng 3.000 cổ phiếu được khớp lệnh trong phiên.

Với mức giá trên, vốn hóa thị trường của ROX Key Holdings vào khoảng 760 tỷ đồng.