Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vinhomes cho vay tối đa 1.352 tỷ đồng với 'cựu vương' ngành thép, hơn 1.100 tỷ đã được rót không lãi suất

| | Doanh nghiệp

Vinhomes cho vay tối đa 1.352 tỷ đồng với 'cựu vương' ngành thép, hơn 1.100 tỷ đã được rót không lãi suất

Nguồn tiền mới xuất hiện trong lúc Pomina đang cố gắng đưa các dây chuyền sản xuất trở lại vận hành sau thời gian dài khó khăn. Từ tháng 3/2026, Nhà máy Thép Pomina 1 và Pomina 2 đã tái khởi động một phần hoạt động. Dù doanh thu cải thiện, Pomina tiếp tục lỗ hơn 329 tỷ đồng.

CTCP Thép Pomina (UPCoM: POM) vừa công bố thêm tài liệu liên quan đến thỏa thuận hợp tác với CTCP Vinhomes (HoSE: VHM), qua đó hé lộ quy mô cụ thể của nguồn vốn mà doanh nghiệp bất động sản thuộc hệ sinh thái Vingroup dành cho nhà sản xuất thép này.

Theo nghị quyết HĐQT Pomina, Vinhomes cung cấp vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của nhóm Pomina với tổng hạn mức tối đa 1.352 tỷ đồng. Việc thu hồi nguồn vốn sẽ được thực hiện thông qua các giao dịch mua bán hàng hóa giữa Vinhomes và Pomina hoặc từ các nguồn thu khác của Pomina theo thỏa thuận giữa hai bên.

Thực tế, đây không phải một kế hoạch mới bắt đầu triển khai. Nghị quyết HĐQT Pomina liên quan đến giao dịch mang ngày 28/1/2026, trong khi công bố thông tin của doanh nghiệp cho biết hợp đồng khung giữa Pomina, các đơn vị thuộc nhóm Pomina và Vinhomes đã được ký vào 31/1/2026. Tài liệu này chỉ được Pomina đăng trên cổng thông tin doanh nghiệp ngày 29/9 và sau đó xuất hiện trên hệ thống HNX ngày 1/10.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất bán niên đã soát xét, đến ngày 30/6/2026, Pomina đã ghi nhận hơn 1.115 tỷ đồng phải trả dài hạn cho Vinhomes. Khoản công nợ này chưa xuất hiện vào cuối quý I. Nguồn tiền được sử dụng để bổ sung vốn lưu động và thanh toán cho các nhà cung cấp của nhóm Pomina.

Các đơn vị tham gia thỏa thuận gồm CTCP Thép Pomina, Chi nhánh Nhà máy Thép Pomina 1, CTCP Thép Pomina 2 và Chi nhánh Nhà máy Luyện phôi thép Pomina 3. Theo thuyết minh BCTC, khoản hỗ trợ không tính lãi trong thời hạn hai năm, hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2027.

Chiều ngược lại, tại cuối tháng 6, Pomina ghi nhận khoảng 172 tỷ đồng phải thu ngắn hạn từ Vinhomes, cho thấy Vinhomes không chỉ là bên cấp vốn mà còn đang mua sản phẩm của doanh nghiệp thép này.

Thỏa thuận này là bước cụ thể hóa kế hoạch Vingroup công bố từ tháng 11/2025. Khi đó, tập đoàn của ông Phạm Nhật Vượng cho biết sẽ hỗ trợ Pomina nguồn vốn lưu động với lãi suất 0% trong tối đa hai năm, đồng thời đưa nhà sản xuất thép này vào nhóm nhà cung cấp ưu tiên cho hệ sinh thái gồm Vinhomes, VinFast, VinSpeed và các đơn vị thành viên khác.

Nguồn tiền mới xuất hiện trong lúc Pomina đang cố gắng đưa các dây chuyền sản xuất trở lại vận hành sau thời gian dài khó khăn. Từ tháng 3/2026, Nhà máy Thép Pomina 1 và Pomina 2 đã tái khởi động một phần hoạt động. Dù doanh thu cải thiện, gánh nặng tài chính của doanh nghiệp vẫn lớn.

Theo BCTC hợp nhất bán niên đã soát xét, Pomina ghi nhận khoảng 1.946 tỷ đồng doanh thu thuần trong sáu tháng đầu năm, nhưng tiếp tục lỗ hơn 329 tỷ đồng, đưa lỗ lũy kế lên khoảng 3.822 tỷ đồng. Tổng dư nợ vay tại cuối tháng 6 vào khoảng 5.744 tỷ đồng, trong đó phần lớn là nợ vay ngắn hạn. Kiểm toán tiếp tục lưu ý yếu tố không chắc chắn trọng yếu liên quan đến khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp.

Nhận hỗ trợ vốn hơn 1.000 tỷ từ Vinhomes, Pomina khởi động lại nhà máy nhưng vẫn lỗ hơn 300 tỷ

Linh Linh

Việt Nam hàng ngày

Từ Khóa:
vinhomes, pomina

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Taxi bay Trung Quốc sắp thử ở Hà Nội: Từng bán online giá hơn 9,2 tỷ đồng/chiếc, vé 1,16 triệu đồng, gập lại gọn như ô tô

Taxi bay Trung Quốc sắp thử ở Hà Nội: Từng bán online giá hơn 9,2 tỷ đồng/chiếc, vé 1,16 triệu đồng, gập lại gọn như ô tô Nổi bật

Chủ tịch Sunhouse Nguyễn Xuân Phú: Doanh nghiệp Việt thường muốn làm “tất tần tật”, lại luôn giữ bí mật

Chủ tịch Sunhouse Nguyễn Xuân Phú: Doanh nghiệp Việt thường muốn làm “tất tần tật”, lại luôn giữ bí mật Nổi bật

Cứ 10 xe hơi bán ra tại Việt Nam, gần 4 chiếc thuộc hãng của ông Phạm Nhật Vượng: Thị trường càng nóng khi hơn 44.000 xe Trung Quốc đổ bộ, các ông lớn Nhật - Hàn - Mỹ mất thị phần

Cứ 10 xe hơi bán ra tại Việt Nam, gần 4 chiếc thuộc hãng của ông Phạm Nhật Vượng: Thị trường càng nóng khi hơn 44.000 xe Trung Quốc đổ bộ, các ông lớn Nhật - Hàn - Mỹ mất thị phần

00:01 , 04/10/2026
Hơn 5.000 dự án với tổng vốn 3,5 triệu tỷ đồng đang 'mắc kẹt'

Hơn 5.000 dự án với tổng vốn 3,5 triệu tỷ đồng đang 'mắc kẹt'

21:35 , 03/10/2026
Ông Nguyễn Tiến Thanh thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Ông Nguyễn Tiến Thanh thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

21:31 , 03/10/2026
Việt Nam lọt tầm ngắm của hai 'ông lớn' máy bay điện: Hãng Trung Quốc sắp bay thử tại Hà Nội, hãng Mỹ nhắm xây nhà máy tại Chu Lai

Việt Nam lọt tầm ngắm của hai 'ông lớn' máy bay điện: Hãng Trung Quốc sắp bay thử tại Hà Nội, hãng Mỹ nhắm xây nhà máy tại Chu Lai

20:03 , 03/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên