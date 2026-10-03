Vinhomes cho vay tối đa 1.352 tỷ đồng với 'cựu vương' ngành thép, hơn 1.100 tỷ đã được rót không lãi suất

CTCP Thép Pomina (UPCoM: POM) vừa công bố thêm tài liệu liên quan đến thỏa thuận hợp tác với CTCP Vinhomes (HoSE: VHM), qua đó hé lộ quy mô cụ thể của nguồn vốn mà doanh nghiệp bất động sản thuộc hệ sinh thái Vingroup dành cho nhà sản xuất thép này.

Theo nghị quyết HĐQT Pomina, Vinhomes cung cấp vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của nhóm Pomina với tổng hạn mức tối đa 1.352 tỷ đồng. Việc thu hồi nguồn vốn sẽ được thực hiện thông qua các giao dịch mua bán hàng hóa giữa Vinhomes và Pomina hoặc từ các nguồn thu khác của Pomina theo thỏa thuận giữa hai bên.

Thực tế, đây không phải một kế hoạch mới bắt đầu triển khai. Nghị quyết HĐQT Pomina liên quan đến giao dịch mang ngày 28/1/2026, trong khi công bố thông tin của doanh nghiệp cho biết hợp đồng khung giữa Pomina, các đơn vị thuộc nhóm Pomina và Vinhomes đã được ký vào 31/1/2026. Tài liệu này chỉ được Pomina đăng trên cổng thông tin doanh nghiệp ngày 29/9 và sau đó xuất hiện trên hệ thống HNX ngày 1/10.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất bán niên đã soát xét, đến ngày 30/6/2026, Pomina đã ghi nhận hơn 1.115 tỷ đồng phải trả dài hạn cho Vinhomes. Khoản công nợ này chưa xuất hiện vào cuối quý I. Nguồn tiền được sử dụng để bổ sung vốn lưu động và thanh toán cho các nhà cung cấp của nhóm Pomina.

Các đơn vị tham gia thỏa thuận gồm CTCP Thép Pomina, Chi nhánh Nhà máy Thép Pomina 1, CTCP Thép Pomina 2 và Chi nhánh Nhà máy Luyện phôi thép Pomina 3. Theo thuyết minh BCTC, khoản hỗ trợ không tính lãi trong thời hạn hai năm, hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2027.

Chiều ngược lại, tại cuối tháng 6, Pomina ghi nhận khoảng 172 tỷ đồng phải thu ngắn hạn từ Vinhomes, cho thấy Vinhomes không chỉ là bên cấp vốn mà còn đang mua sản phẩm của doanh nghiệp thép này.

Thỏa thuận này là bước cụ thể hóa kế hoạch Vingroup công bố từ tháng 11/2025. Khi đó, tập đoàn của ông Phạm Nhật Vượng cho biết sẽ hỗ trợ Pomina nguồn vốn lưu động với lãi suất 0% trong tối đa hai năm, đồng thời đưa nhà sản xuất thép này vào nhóm nhà cung cấp ưu tiên cho hệ sinh thái gồm Vinhomes, VinFast, VinSpeed và các đơn vị thành viên khác.

Nguồn tiền mới xuất hiện trong lúc Pomina đang cố gắng đưa các dây chuyền sản xuất trở lại vận hành sau thời gian dài khó khăn. Từ tháng 3/2026, Nhà máy Thép Pomina 1 và Pomina 2 đã tái khởi động một phần hoạt động. Dù doanh thu cải thiện, gánh nặng tài chính của doanh nghiệp vẫn lớn.

Theo BCTC hợp nhất bán niên đã soát xét, Pomina ghi nhận khoảng 1.946 tỷ đồng doanh thu thuần trong sáu tháng đầu năm, nhưng tiếp tục lỗ hơn 329 tỷ đồng, đưa lỗ lũy kế lên khoảng 3.822 tỷ đồng. Tổng dư nợ vay tại cuối tháng 6 vào khoảng 5.744 tỷ đồng, trong đó phần lớn là nợ vay ngắn hạn. Kiểm toán tiếp tục lưu ý yếu tố không chắc chắn trọng yếu liên quan đến khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp.