Ông Nguyễn Tiến Thanh thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Theo đó, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT quyết định cho ông Nguyễn Tiến Thanh thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên và chức vụ Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (gọi tắt là Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam), theo nguyện vọng cá nhân và chuyển công tác đến Báo Văn nghệ thuộc Hội Nhà văn Việt Nam, kể từ ngày 5-10-2026.

Quyết định yêu cầu ông Nguyễn Tiến Thanh bàn giao đầy đủ hồ sơ, tài liệu, công việc đang giải quyết, tài chính, tài sản và các quyền, nghĩa vụ liên quan cho Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam theo quy định.

Tối 3-10, trao đổi với phóng viên Báo SGGP, ông Nguyễn Tiến Thanh cho biết, việc chuyển công tác là nguyện vọng cá nhân. Ông cho rằng, công tác ở Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam với bản thân mình là "áp lực"; ông tự thấy mình không phù hợp và muốn công tác ở lĩnh vực báo chí, văn chương.