Ông Đặng Phan Tường bị khởi tố, GELEX Electric chuẩn bị đổi tên và thay nhân sự HĐQT

CTCP Điện lực GELEX (GELEX Electric, mã chứng khoán: GEE) vừa công bố Nghị quyết HĐQT ngày 1/10/2026 về việc phê duyệt tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Theo nghị quyết, doanh nghiệp dự kiến trình cổ đông thông qua 4 nội dung, gồm thay đổi tên công ty, sửa đổi và bổ sung ngành nghề kinh doanh, sửa đổi Điều lệ, miễn nhiệm một thành viên HĐQT và bầu bổ sung một thành viên cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025–2030.

Đáng chú ý, động thái liên quan đến nhân sự diễn ra sau khi ông Đặng Phan Tường, thành viên HĐQT GELEX Electric, bị khởi tố bị can trong quá trình điều tra vụ án xảy ra tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT).

Trước đó, ngày 14/9, HĐQT GELEX Electric cùng hai doanh nghiệp trong hệ thống là CADIVI và THIBIDI đã thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm miễn nhiệm ông Đặng Phan Tường. Nguyên nhân được doanh nghiệp đưa ra là ông Tường không còn đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT theo quy định.

Trong thông báo chính thức, Tập đoàn GELEX cho biết vụ việc liên quan đến ông Tường phát sinh từ giai đoạn trước khi ông tham gia bộ máy quản trị của GELEX Electric và các công ty thành viên.

Theo tập đoàn, ông Tường chỉ giữ vai trò thành viên HĐQT tại GELEX Electric, không trực tiếp tham gia điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày. Do đó, các hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý tài chính và dòng tiền của doanh nghiệp vẫn được duy trì theo cơ chế quản trị hiện hành.

Cùng lúc lên kế hoạch đổi tên và điều chỉnh ngành nghề kinh doanh

Bên cạnh phương án thay đổi nhân sự, GELEX Electric còn dự kiến trình cổ đông thông qua việc đổi tên doanh nghiệp, sửa đổi và bổ sung ngành nghề kinh doanh, đồng thời điều chỉnh Điều lệ công ty.

Doanh nghiệp dự kiến đổi tên thành CTCP Công nghiệp GELEX (GELEX Industries). Tên tiếng Anh là GELEX Industries Joint Stock Company.

HĐQT cho rằng tên gọi hiện tại chưa phản ánh đầy đủ phạm vi hoạt động và định hướng phát triển mới của doanh nghiệp. GELEX Electric đang muốn mở rộng hoạt động từ thiết bị điện sang công nghiệp, nguyên vật liệu và công nghệ.

Cùng với việc đổi tên, doanh nghiệp đề xuất bổ sung các ngành nghề như nghiên cứu và phát triển công nghệ, thiết kế chuyên dụng, tư vấn và chuyển giao công nghệ, hạ tầng công nghệ thông tin, xử lý và lưu trữ dữ liệu. Công ty cũng dự kiến sửa đổi Điều lệ để cập nhật những thay đổi trên.

Về nhân sự, tờ trình chi tiết xác nhận người được đề xuất miễn nhiệm là ông Đặng Phan Tường do không còn đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện thành viên HĐQT. Doanh nghiệp sẽ bầu bổ sung một thành viên cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025–2030.

GELEX Electric tiền thân là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực thiết bị điện, chính thức mang tên CTCP Điện lực GELEX từ tháng 11/2022. Tháng 8/2024, công ty niêm yết 300 triệu cổ phiếu GEE trên HoSE.



