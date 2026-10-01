VinFast, THACO, Vinamilk và loạt ông lớn Việt mang hàng tỷ USD ra nước ngoài xây nhà máy, phát triển vùng nguyên liệu

Hoạt động sản xuất của doanh nghiệp Việt đang mở rộng ra ngoài lãnh thổ, trải dài từ Đông Nam Á đến Nga, Ấn Độ và Cuba.

Ít nhất 10 doanh nghiệp và nhóm doanh nghiệp Việt đã hiện diện tại 6 quốc gia thông qua các dự án xây dựng nhà máy, liên doanh, mua bán sáp nhập (M&A) và phát triển vùng nguyên liệu.

Trong đó, VinFast đã đưa vào hoạt động hai nhà máy tại Ấn Độ và Indonesia, trong khi THACO AGRI phát triển các khu liên hợp nông nghiệp rộng hàng chục nghìn ha tại Campuchia và Lào.



VinFast: Hai nhà máy ô tô điện tại Ấn Độ và Indonesia

VinFast xây mới nhà máy tại Thoothukudi, bang Tamil Nadu, Ấn Độ, khánh thành ngày 4/8/2025. Theo thông cáo khánh thành của hãng, cơ sở có diện tích khoảng 160 ha, gồm các xưởng hàn thân vỏ, sơn, lắp ráp, kiểm định chất lượng và kho vận. Công suất ban đầu 50.000 xe/năm, có thể mở rộng lên 150.000 xe/năm, giai đoạn đầu tập trung vào VF 6 và VF 7.

Tại Subang, Tây Java, Indonesia, nhà máy rộng 171 ha khánh thành ngày 15/12/2025, sau 17 tháng kể từ khi động thổ. Giai đoạn một có vốn đầu tư hơn 300 triệu USD, công suất 50.000 xe/năm. Tổng vốn đầu tư theo các giai đoạn dự kiến hơn 1 tỷ USD, với khả năng nâng công suất lên 350.000 xe/năm.

TH: Nhà máy sữa gắn với các trang trại tại Nga

TH xây nhà máy chế biến sữa tại huyện Borovsk, tỉnh Kaluga, Nga, cách Moscow khoảng 100 km, trên diện tích gần 15 ha. Nhà máy khánh thành ngày 11/5/2025, công suất giai đoạn một 500 tấn/ngày, thiết kế toàn dự án 1.000 tấn/ngày. Nguồn nguyên liệu đến từ các trang trại bò sữa của TH tại Moscow và Kaluga; sản phẩm gồm sữa thanh trùng, tiệt trùng, yogurt, kefir, bơ, phô mai và kem.

Vinamilk: Nhà máy tại Campuchia, Mỹ và trang trại tại Lào

Tại Phnom Penh, Campuchia, nhà máy Angkormilk khánh thành năm 2016, tổng vốn đầu tư được công bố đến năm 2021 là 28,7 triệu USD. Dự án ban đầu được triển khai theo hình thức liên doanh; năm 2017, Vinamilk mua phần vốn của đối tác, nâng sở hữu từ 51% lên 100%.

Tại Xiêng Khoảng, Lào, Vinamilk tham gia liên doanh Lao-Jagro với các đối tác Lào và Nhật Bản, khởi công tổ hợp trang trại bò sữa tháng 5/2019. Quy mô đàn bò ban đầu được công bố là 8.000 con; tháng 1/2025, dự án được chấp thuận tăng vốn đầu tư lên 85,2 triệu USD.

Tại California, Mỹ, Vinamilk tiếp cận cơ sở sản xuất thông qua mua lại Driftwood Dairy. Năm 2013, doanh nghiệp chi 7 triệu USD mua 70% cổ phần, sau đó nâng sở hữu lên 100% vào tháng 5/2016. Driftwood sản xuất và phân phối các sản phẩm từ sữa; đây là cơ sở tiếp nhận qua M&A.

GREENFEED: Cơ sở thức ăn chăn nuôi tại Lào và Campuchia

GREENFEED xây nhà máy thức ăn chăn nuôi tại Khu công nghiệp VITA Park, ngoại ô Vientiane, Lào, với vốn đầu tư công bố 10 triệu USD. Dự án khởi công ngày 14/4/2019, khánh thành năm 2020. Tại Campuchia, lịch sử phát triển của doanh nghiệp ghi nhận các mốc vận hành nhà máy thức ăn chăn nuôi năm 2009 và 2015.

THACO AGRI: Các khu liên hợp nông nghiệp tại Campuchia và Lào

Tại Campuchia, THACO AGRI phát triển hai khu liên hợp Snuol ở tỉnh Kratie và Koun Mom ở tỉnh Ratanakiri, với diện tích đầu tư nông nghiệp hơn 50.000 ha. Hoạt động gồm trồng chuối, dứa, cây ăn trái kết hợp chăn nuôi và chế biến, cùng hệ thống kho lạnh, kho vật tư và logistics. Các khu liên hợp được phát triển trên cơ sở tiếp nhận dự án và tiếp tục đầu tư.

Tại Attapeu và Sekong, Lào, các dự án có tổng diện tích đất hơn 31.000 ha, quy hoạch vùng chuyên canh chuối, dứa, cây ăn trái kết hợp chăn nuôi bò, dê và nuôi chim yến. THACO AGRI tham gia quản trị, hỗ trợ điều hành HAGL Agrico từ năm 2021. Đây là diện tích đất dự án, không đồng nghĩa toàn bộ đã được đưa vào canh tác.

VRG: Vùng cao su gắn với nhà máy chế biến tại Lào và Campuchia

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) bắt đầu trồng cao su tại Lào từ năm 2005 và Campuchia từ năm 2007, thông qua các doanh nghiệp thành viên và công ty dự án. Hoạt động sản xuất gồm vùng trồng, khai thác cao su và các cơ sở chế biến mủ.

Một dự án tiêu biểu là Cao su Tân Biên – Kampong Thom, được đầu tư thành lập năm 2007, thực hiện hai dự án tại Campuchia với tổng diện tích gần 12.958 ha. Hình thức đầu tư tùy từng công ty; chẳng hạn Phước Hòa – Kampong Thom là doanh nghiệp do Cao su Phước Hòa góp 100% vốn, nên không thể gọi toàn bộ hoạt động của VRG tại nước ngoài là liên doanh với đối tác bản địa.

Thai Binh Corporation: Nhà máy tã giấy và chất tẩy rửa tại Cuba

Thai Binh Corporation xây nhà máy Thai Binh Global tại Cuba, khánh thành năm 2019, sản xuất tã giấy, băng vệ sinh và các sản phẩm chăm sóc vệ sinh. Doanh nghiệp còn hợp tác với Nexus S.A của Cuba thành lập liên doanh Suchel TBV, sản xuất bột giặt và chất tẩy rửa lỏng.

Nhà máy Suchel TBV khánh thành tháng 4/2023 tại Đặc khu phát triển Mariel, tỉnh Artemisa, có vốn đầu tư 17 triệu USD, diện tích 30.000 m². Công suất thiết kế đạt 70.000 tấn bột giặt/năm và 20.000 tấn chất tẩy rửa lỏng/năm.

Viglacera: Liên doanh sản xuất gạch và sứ vệ sinh tại Cuba

Viglacera hợp tác với Prodimat, thuộc Tập đoàn Vật liệu xây dựng Cuba, thành lập liên doanh Sanvig, mỗi bên góp 50% vốn. Phía Cuba góp tài sản và đất của nhà máy gạch ceramic tại Santa Cruz và nhà máy sứ vệ sinh tại San Jose; phía Việt Nam góp tiền, công nghệ, máy móc và thiết bị. Ngày 5/11/2019, nhà máy Santa Cruz khởi động dây chuyền sản xuất gạch ceramic cao cấp.

AgriS: Tiếp nhận nhà máy đường của HAGL tại Lào

AgriS, trước đây là TTC Biên Hòa, có cơ sở sản xuất tại Lào thông qua thương vụ mua lại HAGL Sugar năm 2017, trị giá hơn 1.330 tỷ đồng, sau đó đổi tên thành TTC Attapeu và tiếp tục đầu tư. Theo báo cáo doanh nghiệp công bố sau thương vụ, nhà máy có công suất ép 7.500 tấn mía/ngày, sản xuất 700 tấn đường/ngày, gắn với vùng nguyên liệu khoảng 6.000 ha tại tỉnh Attapeu.

Tại TTC Attapeu còn có phân xưởng sản xuất phân vi sinh và sản phẩm cải tạo đất, công suất 10 tấn/giờ, sử dụng các nguyên liệu như bã bùn, tro lò, than bùn và phân bò.

Agri VMA: Sản xuất lúa trên hơn 1.000 ha tại Cuba

Agri VMA tổ chức sản xuất lúa tại huyện Los Palacios, tỉnh Pinar del Río, Cuba, sử dụng giống lúa lai CT16. Thí điểm trên 16 ha đầu tiên ghi nhận năng suất bình quân trên 7,2 tấn thóc/ha. Đến tháng 2/2026, diện tích được công bố đạt hơn 1.000 ha, năng suất trên 7 tấn thóc tươi/ha. Ngày 13/2/2026, đại diện Chính phủ và doanh nghiệp bàn giao 250 tấn gạo cho Cuba theo thỏa thuận giữa hai nước.