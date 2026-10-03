Taxi bay Trung Quốc sắp thử ở Hà Nội: Từng bán online giá hơn 9,2 tỷ đồng/chiếc, vé 1,16 triệu đồng, gập lại gọn như ô tô

Tháng 3/2024, Reuters phát hiện EHang bắt đầu bán EH216-S trên Taobao, nền tảng mua sắm thuộc Alibaba, với giá niêm yết 2,39 triệu NDT, tương đương khoảng 9,26 tỷ đồng theo tỷ giá hiện nay. Đây chính là mẫu máy bay điện cất hạ cánh thẳng đứng không người lái đang được nhắc tới trong kế hoạch thử nghiệm tại Hà Nội, thông báo hồi tháng 9/2026.

EHang cho biết Việt Nam là quốc gia thứ 2, sau Sri Lanka, tham gia chương trình Global Fast Track mà hãng xây dựng để đưa taxi bay không người lái vào các thị trường quốc tế. Hà Nội là điểm đầu tiên tại Việt Nam.

Vào tháng 6/2024, chính quyền quận Thiên Hà, Quảng Châu cho biết một chiếc EH216-S được Guangzhou Heli Intelligent mua thông qua phiên livestream trên Taobao đã được EHang bàn giao. Cơ quan này gọi đây là giao dịch mua eVTOL trực tuyến đầu tiên trên thế giới và cho biết hàng triệu người đã theo dõi phiên mua bán.

Chiếc máy bay điện không người lái EH216-S của EHang chuẩn bị được thử nghiệm tại Hà Nội

Nhưng khi đưa ra bên ngoài Trung Quốc thì sao?

EHang năm đó công bố bảng giá dành cho thị trường quốc tế là 410.000 USD/chiếc, tương đương khoảng 10,65 tỷ đồng. Cho tới nay, EHang, Hưng Việt và phía Hà Nội chưa công bố số lượng máy bay sẽ được nhập để thử nghiệm cũng như giá mua cụ thể.

Để vận hành, máy bay điện còn cần điểm cất hạ cánh, hệ thống sạc, bảo dưỡng, liên lạc, giám sát, trung tâm điều hành, nhân sự mặt đất, quy trình quản lý không phận và hàng loạt điều kiện an toàn.

Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội cùng Hưng Việt không chỉ đề xuất thử máy bay mà chương trình còn bao gồm xây dựng mô hình quản lý giao thông máy bay không người lái và một trung tâm điều hành khai thác tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, sau đó mới nghiên cứu mô hình thương mại nếu thử nghiệm đạt yêu cầu.

EH216-S khác một chiếc máy bay thông thường. Nó không cần phi công ngồi bên trong, cũng không cần đường băng. Máy bay sử dụng tuyến bay được thiết lập trước, hệ thống định vị và điều khiển tự động để di chuyển từ điểm này tới điểm khác rồi cất, hạ cánh theo phương thẳng đứng.

Theo hồ sơ EHang nộp cho cơ quan quản lý chứng khoán Mỹ, EH216-S còn được thiết kế để chở hai người cùng một kiện hành lý cỡ 18 inch. Máy bay có tầm hoạt động tối đa khoảng 30 km, thời gian bay tối đa khoảng 25 phút và tốc độ tối đa 130 km/h.

Kích thước cũng khá nhỏ. EH216-S rộng 5,73 m, cao 1,93 m, trọng lượng cất cánh tối đa 620 kg theo thông số hiện tại của hãng. Các cánh tay rotor có thể gập lại, khiến diện tích lưu giữ của phương tiện sau khi gập tương đương một chiếc ô tô cá nhân, theo tài liệu EHang.

Đây cũng là lý do EHang không chỉ quảng bá EH216-S cho "taxi bay". Hãng nhắm tới nhiều thị trường từ tham quan trên không, đưa đón sân bay tới di chuyển giữa các đảo hoặc các chặng ngắn trong thành phố.

Trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh tháng 3/2026, ban lãnh đạo EHang cho biết hãng chuẩn bị đưa EH216-S vào khai thác tham quan tại Quảng Châu và Công viên Lạc Cương ở Hợp Phì. Giá vé ưu đãi ban đầu được đặt ở mức 299 NDT/người, tương đương khoảng 1,16 triệu đồng theo tỷ giá hiện nay.

COO Wang Zhao của EHang nói mức giá này về cơ bản có thể bù được chi phí của chuyến bay. Kế hoạch ban đầu là đưa khoảng 6-10 máy bay vào hoạt động rồi tăng dần số lượng.

Tuy nhiên, tiến trình mở bán cho công chúng không diễn ra nhanh như kế hoạch ban đầu.

Tháng 6/2026, EHang cho biết điểm khai thác ở Hợp Phì có bốn chiếc EH216-S, dự kiến thực hiện 14 chuyến/ngày và hệ thống đặt vé trên ứng dụng nhỏ đã sẵn sàng. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn đang chờ bước phê duyệt cuối cùng trước khi chính thức triển khai dịch vụ bán vé công khai.

Đến tháng 8, các phóng viên Trung Quốc tới Công viên Lạc Cương ghi nhận EH216-S đang ở giai đoạn chạy thử thương mại, chủ yếu phục vụ khách mời và thử nghiệm quy trình, chưa mở bán rộng rãi cho công chúng.