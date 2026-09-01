Một máy bay thương gia “tí hon” dài 13 mét, chỉ chở được 6 người nhưng tốc độ 800 km/h vừa hạ cánh tại Tân Sơn Nhất

Dữ liệu của Flightradar24 cho thấy máy bay rời Macau lúc 15h17 và tới TP.HCM lúc 17h04. Chỉ hơn một giờ sau, lúc 18h11, chiếc HondaJet tiếp tục cất cánh từ Tân Sơn Nhất đi sân bay Seletar của Singapore.

Đáng chú ý, đây không phải lần duy nhất N707FH xuất hiện tại Việt Nam trong tháng 9. Trước đó đúng một tuần, ngày 13/9, chiếc máy bay này đã bay từ Singapore tới Cam Ranh, hạ cánh lúc 13h14 rồi tiếp tục hành trình tới Macau.

HondaJet thuộc nhóm máy bay phản lực thương gia cỡ nhỏ. Theo Honda Aircraft, máy bay dài 12,99 m, sải cánh 12,12 m và cao 4,54 m. Nói cách khác, chiều dài của nó chỉ tương đương một chiếc xe buýt đô thị cỡ lớn.

Nếu đặt cạnh những “gã khổng lồ” hàng không, sự chênh lệch càng rõ. Một chiếc Boeing 747-8 dài hơn 76 m, gấp 6 lần chiếc HondaJet.

Khoang hành khách HondaJet chỉ cao khoảng 1,47 m và rộng 1,52 m. Tùy cấu hình, máy bay thường phục vụ khoảng 5-6 hành khách cùng một hoặc hai phi công.

Dù nhỏ bé, phiên bản HondaJet hiện nay có tốc độ hành trình tối đa tới 782 km/h và có thể bay ở độ cao hơn 13 km. Phiên bản Elite II mới nhất có tầm bay công bố khoảng 2.865 km với 4 người trên máy bay.

Bên trong HondaJet

Chiếc N707FH xuất hiện tại Việt Nam được sản xuất năm 2017, mang số serial 42000069 và sử dụng hai động cơ phản lực GE Honda HF120.

Điểm dễ nhận biết nhất của HondaJet lại nằm ở vị trí hai động cơ. Thay vì treo động cơ bên dưới cánh như máy bay chở khách thông thường, hoặc gắn sát hai bên thân phía sau như nhiều mẫu phi cơ thương gia khác, HondaJet đặt hai động cơ phía trên cánh.

Thiết kế đặc trưng này được Honda gọi là Over-The-Wing Engine Mount. Cách bố trí giúp giải phóng phần thân phía sau, nhờ đó nhà sản xuất có thể dành thêm không gian cho khoang hành khách và hành lý dù kích thước máy bay rất nhỏ.

HondaJet cũng có khoang chứa hành lý ở cả phía trước và phía sau thân. Trên Elite II, tổng dung tích chứa đồ đạt khoảng 62 feet khối, tương đương hơn 1,7 m3.

HondaJet nguyên bản có giá khoảng 4,85–5 triệu USD, tương đương khoảng 128–132 tỷ đồng. Đến bản HondaJet Elite ra mắt năm 2018, giá tăng lên khoảng 5,25 triệu USD; Elite S khoảng 5,4 triệu USD, còn Elite II thế hệ mới có giá niêm yết khoảng 6,95 triệu USD, tương đương hơn 180 tỷ đồng.﻿