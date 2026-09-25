Sau phán quyết bất lợi trong vụ kiện với Amazon tại Mỹ, CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (Gilimex, mã chứng khoán: GIL) tiếp tục ghi nhận biến động nhân sự cấp cao khi thay đổi vị trí Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng.

Theo công bố thông tin, HĐQT Gilimex đã thông qua việc miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Minh Hiếu khỏi chức Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng kể từ ngày 22/9/2026. Trước đó, ngày 10/8, bà Hiếu đã nộp đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân.

Bà Hiếu sinh năm 1982, đã gắn bó và điều hành mảng tài chính của Gilimex từ năm 2010. Như vậy, bà rời vị trí quản lý tài chính sau khoảng 16 năm làm việc tại doanh nghiệp.

Thay thế bà Hiếu, HĐQT Gilimex bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Hằng giữ chức Kế toán trưởng kể từ ngày 22/9/2026 cho đến khi có quyết định khác. Tính đến ngày 23/3/2026, bà Hằng sở hữu 17.466 cổ phiếu GIL, tương đương khoảng 0,02% vốn điều lệ công ty.

Biến động nhân sự tại Gilimex diễn ra hơn hai tháng sau khi doanh nghiệp nhận phán quyết bất lợi trong vụ kiện với Amazon tại Mỹ.

Ngày 9/7/2026, Tòa án Liên bang Quận Nam New York đã bác bỏ toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Gilimex đối với Amazon. Theo phán quyết, tòa xác định Gilimex đã sử dụng tài liệu giả mạo trong quá trình tố tụng và có hành vi gian lận đối với tòa án. Amazon được quyền yêu cầu Gilimex bồi hoàn các chi phí điều tra và tố tụng liên quan.

Trước đó, Gilimex khởi kiện Amazon vào năm 2022, yêu cầu bồi thường thiệt hại liên quan đến việc đối tác thu hẹp và chấm dứt đơn hàng. Sau phán quyết bất lợi, Gilimex cho biết sẽ tiếp tục theo đuổi thủ tục kháng cáo.

Tại báo cáo tài chính soát xét bán niên 2026, kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ liên quan đến khoản hàng tồn kho phục vụ khách hàng Amazon do chưa thể xác định giá trị thu hồi.

Gilimex giải trình rằng tại thời điểm 30/6/2026, vụ kiện vẫn đang trong quá trình tố tụng và chưa có kết quả cuối cùng. Doanh nghiệp chưa đủ cơ sở xác định hợp lý giá trị tổn thất, khả năng thu hồi và giá trị thuần của số hàng tồn kho liên quan để đưa ra phương án xử lý cuối cùng.

Ở chiều ngược lại, kết quả kinh doanh của Gilimex đã có dấu hiệu cải thiện. Sau soát xét, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần 6 tháng đầu năm 2026 đạt 447,27 tỷ đồng, tăng 75,4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 21,3 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ khoảng 68 tỷ đồng.

Theo giải trình của Gilimex, kết quả kinh doanh cải thiện chủ yếu nhờ sản lượng xuất bán tăng và cơ cấu sản phẩm chuyển dịch theo hướng gia tăng tỷ trọng các mặt hàng có biên lợi nhuận cao hơn.