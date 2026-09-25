Chỉ một giao dịch 22 tỷ đồng khiến doanh nghiệp hơn 600 cổ đông mất tư cách đại chúng

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Sacom (Samland, UPCoM: SLD) vừa thông qua việc chốt danh sách cổ đông ngày 23/9/2026 để thực hiện thủ tục hủy tư cách công ty đại chúng.



Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, Samland sẽ tiếp tục làm việc với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam để hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu SLD trên UPCoM và hủy đăng ký chứng khoán.



Trước khi bị hủy đăng ký giao dịch, Samland vẫn đang có hơn 600 cổ đông. Nguyên nhân khiến doanh nghiệp không còn đáp ứng điều kiện công ty đại chúng đến từ mức độ tập trung sở hữu sau một giao dịch trị giá khoảng 22 tỷ đồng.

Giao dịch đưa một cá nhân trở thành cổ đông lớn

Trước khi cơ cấu cổ đông thay đổi, SAM Holdings nắm hơn 67,34 triệu cổ phiếu Samland, tương đương 85,71% vốn điều lệ. Khoảng 14,29% vốn còn lại thuộc về các cổ đông sở hữu dưới 5%.



Ngày 19/9/2025, ông Huỳnh Đức Thanh mua thêm 2.210.236 cổ phiếu SLD theo phương thức thỏa thuận, với tổng giá trị khoảng 22,1 tỷ đồng. Sau giao dịch, lượng cổ phiếu ông Thanh nắm giữ tăng từ hơn 2,18 triệu lên hơn 4,39 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 2,79% lên khoảng 5,6%.



Việc vượt ngưỡng 5% khiến ông Thanh trở thành cổ đông lớn. Theo đó, toàn bộ số cổ phiếu do nhà đầu tư này sở hữu không còn được tính vào phần vốn do nhóm cổ đông nhỏ nắm giữ.



Danh sách cổ đông chốt ngày 23/9/2025 cho thấy Samland có tổng cộng 626 cổ đông. Tuy nhiên, SAM Holdings và ông Huỳnh Đức Thanh đã nắm tổng cộng 91,31% số cổ phiếu có quyền biểu quyết. 624 cổ đông còn lại chỉ sở hữu 8,69%.



Theo quy định, một công ty có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên phải bảo đảm tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ để duy trì tư cách công ty đại chúng.



Như vậy, Samland vẫn vượt xa yêu cầu về số lượng cổ đông, nhưng tỷ lệ cổ phần nằm trong tay nhóm nhà đầu tư nhỏ lại thấp hơn mức tối thiểu 10%.



Đến ngày 24/3/2026, cơ cấu sở hữu hầu như không thay đổi. Công ty có 620 cổ đông, trong đó hai cổ đông lớn nắm 91,36% vốn. 618 cổ đông còn lại chỉ sở hữu 8,64%.



Ngày 23/9/2026 đánh dấu tròn một năm kể từ thời điểm Samland bắt đầu không đáp ứng điều kiện về cơ cấu cổ đông. Sau thời hạn khắc phục nhưng tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư không phải cổ đông lớn vẫn chưa trở lại mức tối thiểu, doanh nghiệp tiến hành thủ tục chấm dứt tư cách công ty đại chúng.

Đã muốn rời thị trường đại chúng từ năm 2023

Dù giao dịch của ông Huỳnh Đức Thanh là yếu tố trực tiếp làm tỷ lệ sở hữu của nhóm cổ đông nhỏ giảm xuống dưới 10%, kế hoạch rời thị trường đại chúng của Samland đã được đề cập từ trước.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên tháng 4/2023, cổ đông công ty đã thông qua việc hủy kế hoạch niêm yết cổ phiếu SLD trên HoSE, đồng thời chấp thuận chủ trương hủy tư cách công ty đại chúng.

Báo cáo quản trị năm 2023 và báo cáo thường niên năm 2025 tiếp tục ghi nhận quá trình triển khai các thủ tục liên quan với cơ quan quản lý.

Trong lúc thủ tục chưa hoàn tất, hơn 78,57 triệu cổ phiếu SLD được đưa vào giao dịch trên UPCoM từ ngày 15/8/2025, với giá tham chiếu phiên đầu tiên 9.400 đồng/cổ phiếu. Chỉ hơn một tháng sau, giao dịch của ông Huỳnh Đức Thanh khiến cơ cấu cổ đông của Samland không còn đáp ứng điều kiện công ty đại chúng.

Vì vậy, SLD không phải trường hợp vừa lên UPCoM rồi bất ngờ xin rời sàn. Doanh nghiệp đã có chủ trương chấm dứt tư cách công ty đại chúng từ năm 2023, còn giao dịch khoảng 22 tỷ đồng trở thành yếu tố làm thay đổi cơ cấu sở hữu và tạo cơ sở thực hiện kế hoạch này.



Hơn 85% tài sản nằm tại hai dự án dở dang



Samland được thành lập năm 2008 với vốn điều lệ ban đầu 200 tỷ đồng. Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và hiện có vốn điều lệ hơn 785,7 tỷ đồng. SAM Holdings là công ty mẹ, nắm 85,71% vốn.



Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Samland đạt khoảng 856,1 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng cơ bản dở dang dài hạn lên tới 732,3 tỷ đồng, chiếm hơn 85% tổng tài sản.



Phần lớn số vốn này tập trung tại hai dự án chính. Khu dân cư Samland Nhơn Trạch ghi nhận chi phí dở dang khoảng 589,4 tỷ đồng, còn dự án Samland Riverside tại TP.HCM ghi nhận gần 142,9 tỷ đồng.



Khu dân cư Samland Nhơn Trạch có quy mô khoảng 55,2 ha, tổng mức đầu tư dự kiến 1.397 tỷ đồng. Trong khi đó, Samland Riverside được triển khai trên khu đất gần 1.800 m2, với tổng vốn đầu tư khoảng 420 tỷ đồng.



Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp vẫn ở quy mô khá nhỏ. Trong nửa đầu năm 2026, Samland ghi nhận doanh thu chỉ 42,7 triệu đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 524,6 triệu đồng. Dù có lãi nhẹ, doanh nghiệp vẫn còn khoản lỗ lũy kế 45,3 tỷ đồng, tương đương 5,77% vốn điều lệ.

