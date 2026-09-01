Món nợ Sabeco hơn 500 tỷ, xin gia hạn thêm năm thứ 3: Vì sao quỹ ngoại tỷ USD bất ngờ nói “không”?

Theo nghị quyết ngày 22/09/2026, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương không thông qua đề xuất gia hạn hai khoản vay nội bộ từ Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước Giải khát Sài Gòn (Sabeco), có tổng dư nợ tính cả lãi hơn 519 tỷ đồng.

Hai nội dung không được phê duyệt gồm gia hạn khoản vay gốc 138 tỷ đồng và khoản vay gốc 288 tỷ đồng, cùng phần lãi đã nhập gốc liên quan.

Do Sabeco là bên có quyền lợi liên quan trong giao dịch, hơn 5,26 triệu cổ phiếu do doanh nghiệp này sở hữu không có quyền biểu quyết. Ngoài ra, 22.360 cổ phiếu quỹ cũng được loại trừ. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết còn hơn 3,2 triệu cổ phần.

Có 17 phiếu được gửi về, đại diện gần 1,97 triệu cổ phần, tương đương 61,13% số cổ phần có quyền biểu quyết. Với cả hai nội dung, 14 phiếu đồng ý đại diện 902.561 cổ phần, tương đương 28,06%; 2 phiếu không đồng ý đại diện 468.600 cổ phần, tương đương 14,57%; một phiếu không có ý kiến đại diện 594.800 cổ phần, tương đương 18,49%. Tính trên số phiếu hợp lệ được gửi về, tỷ lệ tán thành là 46%, không đủ để thông qua.

Đáng chú ý, đối chiếu số cổ phần trong danh sách cổ đông của Chương Dương tham gia biểu quyết, 468.600 cổ phần không tán thành đúng bằng tổng lượng cổ phần của PYN Elite Fund và ông Nguyễn Văn Ngọc, lần lượt sở hữu 415.600 và 53.000 cổ phần. Trong khi đó, 594.800 cổ phần không có ý kiến trùng với số cổ phần do bà Đỗ Thúy Nhung sở hữu.

Pyn Elite Fund là một trong những quỹ ngoại lớn nhất thị trường. Tại thời điểm cuối tháng 8, tổng tài sản quản lý của quỹ ngoại này đạt khoảng 861,6 triệu euro (tương đương hơn 26.090 tỷ đồng).

Theo phương án Hội đồng quản trị trình cổ đông trước đó, khoản vay đầu tiên có giá trị gốc ban đầu 138 tỷ đồng. Sau nhiều lần nhập lãi vào gốc, tổng nợ dự kiến đến ngày 02/12/2026 đạt hơn 177,4 tỷ đồng. Chương Dương muốn gia hạn toàn bộ dư nợ này thêm tối đa 12 tháng, đến ngày 02/12/2027.

Khoản vay thứ hai có giá trị gốc 288 tỷ đồng. Tổng nợ tính cả lãi dự kiến đến ngày 26/10/2026 là gần 341,8 tỷ đồng. Công ty cũng đề xuất gia hạn tối đa 12 tháng, đến ngày 26/10/2027.

Như vậy, hai khoản vay có tổng gốc ban đầu 426 tỷ đồng, nhưng tổng dư nợ tính cả phần lãi đã nhập gốc và lãi phát sinh đã lên khoảng 519,1 tỷ đồng, cao hơn khoảng 93,1 tỷ đồng so với tiền gốc ban đầu.

Nếu được gia hạn, Chương Dương dự kiến trả gốc một lần vào cuối kỳ hoặc có thể trả trước hạn mà không bị phạt. Lãi suất sẽ do hai bên thỏa thuận trên cơ sở tham khảo lãi suất vay và tiền gửi kỳ hạn một năm tại các ngân hàng. Tài liệu trình cổ đông đưa ra mức tham chiếu 8,5%/năm đối với tiền gửi kỳ hạn 12 tháng và 9,5%/năm đối với khoản vay cùng kỳ hạn.

Nguồn trả nợ được Chương Dương dự kiến hình thành từ kết quả tái cơ cấu, bao gồm doanh thu từ các dự án phát triển đất và dòng tiền hoạt động kinh doanh ổn định, đặc biệt là dòng tiền từ dự án MP3.

Hai khoản vay này không phải mới phát sinh. Theo tài liệu của Chương Dương, khoản vay 138 tỷ đồng và khoản vay 288 tỷ đồng đã từng được cổ đông thông qua gia hạn thêm 12 tháng trong năm 2024, sau đó tiếp tục được gia hạn thêm 12 tháng vào tháng 9/2025.

Đề xuất tiếp tục kéo dài thời hạn vay được đưa ra trong bối cảnh tình hình kinh doanh của Chương Dương đã cải thiện nhưng dòng tiền vẫn còn hạn chế.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của công ty đạt hơn 107 tỷ đồng, cao hơn gần 31 tỷ đồng, tương ứng 40% so với cùng kỳ năm trước. Lỗ sau thuế khoảng 17 tỷ đồng, cùng kỳ lỗ 47 tỷ đồng.

Sản lượng hàng bán trong nửa đầu năm đạt 94% kế hoạch và cao hơn 15% so với cùng kỳ. Chương Dương cho biết kết quả kinh doanh được cải thiện đáng kể nhờ mảng cho thuê kho, khi tỷ lệ lấp đầy đạt 100% từ đầu năm. Hoạt động này đóng góp khoảng 17,9 tỷ đồng lợi nhuận, cao hơn 850% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, mảng nước giải khát dù cải thiện về sản lượng nhưng vẫn chịu ảnh hưởng bởi thiếu nhân sự và ngân sách hoạt động, hạn chế khả năng mở rộng thị trường và độ phủ kênh phân phối. Công ty cho biết tình trạng này dẫn đến nhu cầu bổ sung một khoản vay mới 90 tỷ đồng. Khoản vay đã được Hội đồng quản trị Sabeco và Đại hội đồng cổ đông Chương Dương chấp thuận.

Chính vì vậy, Hội đồng quản trị Chương Dương trước đó cho rằng việc tiếp tục gia hạn hai khoản vay hiện hữu thêm 12 tháng là cần thiết trong thời gian công ty thực hiện quá trình tái cấu trúc.