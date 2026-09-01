Ngày 23/9 (giờ địa phương), tại New York, trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp ông Eric Hambly, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Murphy Oil.

Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao hoạt động đầu tư và hợp tác của Murphy Oil trong lĩnh vực thăm dò, phát triển và khai thác dầu khí ngoài khơi Việt Nam.

Lãnh đạo Việt Nam nhấn mạnh nhu cầu năng lượng ngày càng tăng trong giai đoạn phát triển mới, đồng thời khẳng định Việt Nam tiếp tục thúc đẩy chuyển dịch năng lượng, phát triển các nguồn năng lượng sạch và năng lượng tái tạo.

Việt Nam cũng cam kết duy trì môi trường đầu tư ổn định, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư nước ngoài.

Về phía Murphy Oil, ông Eric Hambly khẳng định tập đoàn sẽ tiếp tục tăng cường đầu tư tại Việt Nam, đồng thời sẵn sàng hợp tác trong phát triển ngành công nghiệp dầu khí, chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo Murphy Oil tại New York. Ảnh: TTXVN.

Phát hiện dầu khí lớn tại mỏ Hải Sư Vàng

Murphy Oil là tập đoàn năng lượng có lịch sử hơn 100 năm của Mỹ, hoạt động trong lĩnh vực thăm dò và khai thác dầu khí tại nhiều khu vực trên thế giới.

Doanh nghiệp bắt đầu hiện diện tại Việt Nam từ năm 2012 và hiện tham gia nhiều dự án dầu khí ngoài khơi, trong đó có các lô thuộc bể Cửu Long và bể Phú Khánh.

Đầu năm 2026, Murphy Oil công bố kết quả khoan thẩm lượng thành công giếng Hải Sư Vàng-2X (HSV-2X) tại Lô 15-2/17, bể Cửu Long, cách bờ biển Việt Nam khoảng 65 km.

Theo đánh giá cập nhật của tập đoàn, lượng dầu khí có thể thu hồi trung bình tại tầng chứa chính của phát hiện Hải Sư Vàng đang tiệm cận mức cao của khoảng ước tính trước đó, từ 170 đến 430 triệu thùng dầu quy đổi.

Đây là kết quả đáng chú ý trong hoạt động tìm kiếm, thăm dò dầu khí tại Việt Nam. Tuy nhiên, con số trên là ước tính tài nguyên có thể thu hồi, không đồng nghĩa toàn bộ lượng dầu khí đã được xác nhận là trữ lượng thương mại có thể đưa vào khai thác ngay.

Bên cạnh Hải Sư Vàng, Murphy Oil cũng đang thúc đẩy phát triển mỏ Lạc Đà Vàng, một trong những dự án dầu khí ngoài khơi quan trọng của tập đoàn tại Việt Nam.

Dự kiến dành 195 triệu USD đầu tư tại Việt Nam trong năm 2026

Theo kế hoạch công bố cho năm 2026, Murphy Oil dự kiến chi tổng cộng khoảng 1,25 tỷ USD cho hoạt động đầu tư, trong đó phân bổ 195 triệu USD cho các dự án tại Việt Nam.

Khoản vốn này cho thấy Việt Nam tiếp tục nằm trong danh mục đầu tư quốc tế của tập đoàn năng lượng Mỹ, bên cạnh các thị trường truyền thống tại Bắc Mỹ và những khu vực khác. Sau hơn một thập kỷ hiện diện tại Việt Nam, Murphy Oil đã đầu tư hàng trăm triệu USD vào hoạt động tìm kiếm, thăm dò dầu khí và tham gia điều hành nhiều hợp đồng dầu khí ngoài khơi.

Việc Murphy Oil tiếp tục khẳng định kế hoạch tăng cường đầu tư diễn ra trong bối cảnh tập đoàn đang ghi nhận những kết quả thăm dò tích cực tại Hải Sư Vàng và thúc đẩy triển khai các dự án dầu khí hiện hữu tại Việt Nam.