23 ngày sau khi con trai cả của bầu Hiển rời HĐQT, Vietravel Airlines thỏa thuận mua 50 Airbus: Hai người con đang “chia vai” thế nào?

Ngày 18/08/2026, ông Đỗ Quang Vinh, con trai cả của ông Đỗ Quang Hiển, rời Hội đồng quản trị Vietravel Airlines sau hơn một năm tham gia.

Đến ngày 10/09/2026, tức 23 ngày sau, hãng hàng không này cùng Airbus trao thỏa thuận mua 50 máy bay thế hệ mới tại Paris, gồm 20 chiếc A220 và 30 chiếc thuộc dòng A321.

Có mặt tại sự kiện cùng ông Đỗ Quang Hiển là người con trai thứ hai Đỗ Vinh Quang. Ông Quang hiện giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc T&T Group, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietravel Airlines.

Nếu nhìn vào hệ thống chức danh hiện tại, vị trí của hai người con ông Đỗ Quang Hiển đang "chia vai" khá rõ: ông Đỗ Vinh Quang trực tiếp đứng đầu Hội đồng quản trị Vietravel Airlines, còn ông Đỗ Quang Vinh đã rút khỏi bộ máy quản trị của hãng và tiếp tục giữ nhiều vị trí trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán và quản lý quỹ.

Người em trực tiếp đứng đầu Vietravel Airlines

Ngày 01/04/2025, Vietravel Airlines tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đại hội thông qua việc kết thúc trước thời hạn nhiệm kỳ của toàn bộ Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022–2027, đồng thời bầu Hội đồng quản trị mới nhiệm kỳ 2025–2030 gồm 10 thành viên và Ban Kiểm soát mới gồm 3 thành viên.

Ngay tại phiên họp đầu tiên của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới, ông Đỗ Vinh Quang được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietravel Airlines.

Ông Đỗ Quang Vinh cũng nằm trong danh sách 10 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới. Báo cáo quản trị SHS sau đó ghi nhận Vietravel Airlines bắt đầu trở thành tổ chức có liên quan đến ông Đỗ Quang Vinh từ chính ngày 01/04/2025, xác nhận mốc ông tham gia Hội đồng quản trị.

Sau hơn một năm, vị trí của hai anh em bắt đầu tách theo hai hướng. Ông Đỗ Vinh Quang vẫn giữ ghế Chủ tịch Hội đồng quản trị, trong khi ông Đỗ Quang Vinh không còn là thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 18/08/2026.

Người anh rời hãng bay, tiếp tục giữ loạt vị trí trong lĩnh vực tài chính

Ông Đỗ Quang Vinh hiện đang là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội.



Ông cũng đang giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội và Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ BVIM.

Tại thời điểm rời Hội đồng quản trị, ông Đỗ Quang Vinh không sở hữu cổ phần Vietravel Airlines. Tuy nhiên, ông Vinh vẫn không "cắt đứt" hoàn toàn quan hệ với hãng bay, khi mà trong cơ cấu cổ đông của hãng, Quỹ Đầu tư tăng trưởng BVIM - nơi ông là Chủ tịch - sở hữu 19,89%.

Theo Khoản 5 Điều 43 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024: "Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) và các chức danh tương đương theo quy định tại Điều lệ của tổ chức tín dụng không được đồng thời là người quản lý, người điều hành, kiểm soát viên, thành viên Ban kiểm soát của tổ chức tín dụng khác, doanh nghiệp khác, trừ trường hợp Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) và các chức danh tương đương theo quy định tại Điều lệ của tổ chức tín dụng là người quản lý, người điều hành công ty con của tổ chức tín dụng đó hoặc của công ty mẹ của tổ chức tín dụng đó."

Ở phía Luật Doanh nghiệp năm 2020, khoản 24 Điều 4 xếp thành viên Hội đồng quản trị vào nhóm “người quản lý doanh nghiệp”.

Như vậy, có thể hiểu đơn giản rằng một người đang là Phó Tổng giám đốc ngân hàng như ông Đỗ Quang Vinh về nguyên tắc không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của một doanh nghiệp khác, trừ trường hợp là công ty con của SHB hoặc của công ty mẹ của SHB.

Luật đồng thời có cơ chế chuyển tiếp dành cho những chức vụ đã tồn tại từ trước.

Theo khoản 8 Điều 210 Luật Các tổ chức tín dụng, người quản lý, người điều hành và chức danh khác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được bầu hoặc bổ nhiệm trước ngày luật có hiệu lực, nhưng chưa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu có liên quan theo Luật Các tổ chức tín dụng mới, vẫn được tiếp tục giữ chức vụ đến hết nhiệm kỳ hoặc hết thời hạn được bầu, bổ nhiệm.

Tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội, ông Vinh được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị từ ngày 27/04/2022, nhiệm kỳ 2022-2027.