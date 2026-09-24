Vừa trở thành cổ đông lớn, Gelex bán sạch 9,7 triệu cổ phiếu Hải An, thu về gần 500 tỷ đồng

Gelex thu về khoảng 480 tỷ đồng từ thương vụ thoái vốn



CTCP Tập đoàn Gelex (HoSE: GEX) vừa công bố thông tin về việc hoàn tất chuyển nhượng toàn bộ hơn 9,7 triệu cổ phiếu của CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HoSE: HAH) trong phiên giao dịch ngày 23/9/2026.



Lượng cổ phiếu được chuyển nhượng tương đương 5,16% vốn điều lệ Hải An. Sau giao dịch, Gelex không còn nắm giữ cổ phiếu HAH và chính thức rời danh sách cổ đông lớn của doanh nghiệp vận tải biển này.



Với mức giá giao dịch bình quân 49.120 đồng/cổ phiếu trong phiên 23/9, ước tính Gelex có thể thu về khoảng 480 tỷ đồng từ thương vụ thoái vốn. Tuy nhiên, giá trị chuyển nhượng thực tế và khoản lãi hoặc lỗ từ giao dịch chưa được doanh nghiệp công bố.



Việc bán toàn bộ cổ phần HAH diễn ra chỉ hơn một tháng sau khi Gelex trở thành cổ đông lớn tại Hải An.



Cụ thể, ngày 21/8/2026, tập đoàn này mua thêm 413.600 cổ phiếu HAH, nâng lượng nắm giữ từ mức tương đương 4,94% lên 5,16% vốn điều lệ và trở thành cổ đông lớn của Hải An.



Những cổ đông lớn nào đang nắm giữ Hải An?



Theo báo cáo tình hình quản trị công ty, tính đến ngày 30/6/2026, CTCP Container Việt Nam (Viconship) là cổ đông lớn nhất được Hải An ghi nhận, sở hữu gần 29,9 triệu cổ phiếu HAH, tương ứng 15,856% vốn điều lệ.



Viconship và Hải An có mối liên hệ về nhân sự cấp cao. Ông Nguyễn Xuân Dũng, thành viên HĐQT Hải An, đồng thời giữ chức Chủ tịch HĐQT Viconship. Trong khi đó, ông Tạ Công Thông là thành viên HĐQT Hải An, đồng thời đảm nhiệm vị trí thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Viconship.



Cổ đông lớn tiếp theo là CTCP Đầu tư và Vận tải Hải Hà, nắm giữ hơn 26,5 triệu cổ phiếu HAH, tương đương gần 14% vốn điều lệ. Ông Vũ Thanh Hải, Chủ tịch HĐQT Hải An, đồng thời là thành viên HĐQT và người đại diện phần vốn của Hải Hà.



Ngoài hai cổ đông trên, một số doanh nghiệp có liên quan đến lãnh đạo Hải An cũng đang sở hữu lượng lớn cổ phiếu HAH.



Trong đó, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cảng Xanh, doanh nghiệp do ông Tạ Công Thông làm Chủ tịch, nắm giữ hơn 6,5 triệu cổ phiếu, tương ứng 3,472% vốn điều lệ.



Công ty TNHH Vận tải và Đại lý Đa phương thức, tổ chức có liên quan đến ông Vũ Doãn Hạnh, Phó tổng giám đốc Hải An, sở hữu hơn 9 triệu cổ phiếu HAH, tương đương 4,864% vốn điều lệ.



Đáng chú ý, cuối tháng 7/2026, Hải An còn ghi nhận sự xuất hiện của một cổ đông lớn trong lĩnh vực quản lý quỹ là Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank Capital).



Cụ thể, trong phiên 30/7, VietinBank Capital mua vào gần 10,4 triệu cổ phiếu HAH, nâng lượng sở hữu từ hơn 7,6 triệu cổ phiếu lên tròn 18 triệu cổ phiếu. Tỷ lệ sở hữu của tổ chức này theo đó tăng từ 4,05% lên 9,56% vốn điều lệ Hải An.

