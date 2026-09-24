Triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn quy mô đặc biệt lớn, lên tới 20.000 tỷ đồng

Cổng TTĐT Công an TP.HCM đăng tải, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP mới đây đã triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn quy mô đặc biệt lớn.

Cụ thể, qua đấu tranh chuyên án liên quan Công ty Thái Hưng và 34 doanh nghiệp, Cơ quan CSĐT Công an TP (Phòng Cảnh sát kinh tế) xác định Lê Văn Hiền (SN 1984, cư trú tại phường Tân Sơn Nhì) là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, tổ chức thực hiện hành vi phạm tội.

Tang vật thu giữ. Ảnh: CQCA

Tháng 4/2026, Cơ quan CSĐT Công an TP (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 12 bị can về tội "Phát hành, mua bán trái phép hóa đơn".

Tiếp tục mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định, từ tháng 12/2021 đến tháng 10/2025, Lê Văn Hiền cùng đồng phạm đã thành lập và mua lại tổng cộng 326 pháp nhân công ty "ma" nhằm phục vụ việc phát hành, bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng để thu lợi bất chính.

Hiền tổ chức các đối tượng "chân rết" sử dụng số pháp nhân trên để xuất bán trái phép 178.357 hóa đơn GTGT cho 17.612 doanh nghiệp, đơn vị trên phạm vi cả nước. Tổng trị giá hàng hóa, dịch vụ chưa thuế ghi trên hóa đơn là 18.328 tỷ đồng; thuế GTGT là 1.585 tỷ đồng; tổng doanh số ghi trên hóa đơn lên đến 19.913 tỷ đồng.

Ngày 16/9/2026, Cơ quan CSĐT Công an TP (Phòng Cảnh sát kinh tế) tiếp tục ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự về tội "Trốn thuế". Đồng thời, khởi tố thêm 25 bị can về các tội "Mua bán trái phép hóa đơn" và "Trốn thuế"; Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với toàn bộ 25 bị can vừa bị khởi tố. Đến nay Cơ quan CSĐT Công an TP (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã khởi tố tổng cộng 37 bị can liên quan đến vụ án.