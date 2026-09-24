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Triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn quy mô đặc biệt lớn, lên tới 20.000 tỷ đồng

| | Doanh nghiệp

Công an TP.HCM vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn quy mô đặc biệt lớn, tổng doanh số ghi trên hóa đơn lên đến 19.913 tỷ đồng.

Cổng TTĐT Công an TP.HCM đăng tải, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP mới đây đã triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn quy mô đặc biệt lớn.

Cụ thể, qua đấu tranh chuyên án liên quan Công ty Thái Hưng và 34 doanh nghiệp, Cơ quan CSĐT Công an TP (Phòng Cảnh sát kinh tế) xác định Lê Văn Hiền (SN 1984, cư trú tại phường Tân Sơn Nhì) là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, tổ chức thực hiện hành vi phạm tội.

Triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn quy mô đặc biệt lớn, lên tới 20.000 tỷ đồng - Ảnh 1.

Tang vật thu giữ. Ảnh: CQCA

Tháng 4/2026, Cơ quan CSĐT Công an TP (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 12 bị can về tội "Phát hành, mua bán trái phép hóa đơn".

Tiếp tục mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định, từ tháng 12/2021 đến tháng 10/2025, Lê Văn Hiền cùng đồng phạm đã thành lập và mua lại tổng cộng 326 pháp nhân công ty "ma" nhằm phục vụ việc phát hành, bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng để thu lợi bất chính.

Hiền tổ chức các đối tượng "chân rết" sử dụng số pháp nhân trên để xuất bán trái phép 178.357 hóa đơn GTGT cho 17.612 doanh nghiệp, đơn vị trên phạm vi cả nước. Tổng trị giá hàng hóa, dịch vụ chưa thuế ghi trên hóa đơn là 18.328 tỷ đồng; thuế GTGT là 1.585 tỷ đồng; tổng doanh số ghi trên hóa đơn lên đến 19.913 tỷ đồng.

Ngày 16/9/2026, Cơ quan CSĐT Công an TP (Phòng Cảnh sát kinh tế) tiếp tục ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự về tội "Trốn thuế". Đồng thời, khởi tố thêm 25 bị can về các tội "Mua bán trái phép hóa đơn" và "Trốn thuế"; Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với toàn bộ 25 bị can vừa bị khởi tố. Đến nay Cơ quan CSĐT Công an TP (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã khởi tố tổng cộng 37 bị can liên quan đến vụ án.

Qua vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khuyến cáo các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân:

Tuyệt đối không tham gia mua, bán, sử dụng hóa đơn "khống". Các tổ chức, cá nhân phải chấp hành nghiêm quy định pháp luật về hóa đơn, chứng từ; không thực hiện việc mua, bán, sử dụng hóa đơn không gắn với hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thực tế.

Hoạt động đúng quy định pháp luật; chủ động rà soát, kiểm tra kỹ đối tác kinh doanh, tính pháp lý của hóa đơn đầu vào, tránh việc vô tình hoặc cố ý sử dụng hóa đơn được phát hành từ các công ty "ma", từ đó phát sinh nguy cơ bị xử lý về thuế hoặc bị xem xét trách nhiệm hình sự theo quy định.

Khi phát hiện cá nhân, tổ chức có dấu hiệu thành lập doanh nghiệp không nhằm mục đích hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế; mua bán pháp nhân, chào bán hoặc mua bán hóa đơn bất thường, người dân và cộng đồng doanh nghiệp cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để xác minh, ngăn chặn và xử lý.

Theo PV

An ninh tiền tệ

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