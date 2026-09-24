Bất ngờ: Ông Trần Lệ Nguyên ngồi ghế Chủ tịch đúng lúc "đất vàng" 8-12 Lê Duẩn sắp đổi chủ

Tổng giám đốc KIDO Trần Lệ Nguyên.

Tổng giám đốc KIDO (HoSE: KDC) Trần Lệ Nguyên vừa trở thành Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc tại Công ty CP Đầu tư Lavenue, dữ liệu cập nhật từ ngày 22/9.

Đây là chủ đầu tư của dự án Lavenue Crown, toạ lạc tại khu đất vàng số 8-12 Lê Duẩn, phường Sài Gòn, TP.HCM.

Theo dữ liệu, Lavenue được thành lập năm 2010 và có vốn điều lệ đạt 775 tỷ đồng vào năm 2016.

Trước đây, vị trí Chủ tịch HĐQT Lavenue thuộc về bà Lê Thị Thanh Thuý - người đã bị tuyên phạt 5 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" liên quan tới khu đất 8-12 Lê Duẩn. Bà Thúy bị tuyên án từ tháng 9/2020.

Theo dự tính từ cách đây 10 năm, dự án Lavenue Crown được xây dựng và phát triển thành một khu phức hợp có quy mô lớn nhất trên trục đường Lê Duẩn với ba phân khu chức năng là căn hộ hạng sang, khách sạn tiêu chuẩn năm sao và trung tâm thương mại cao cấp.

Với tổng diện tích gần 5.000m2, dự án trên có 36 tầng. Trong đó, 6 tầng dành cho trung tâm thương mại, 220-250 phòng khách sạn năm sao và 200 căn hộ cao cấp. Trên đỉnh tòa tháp căn hộ Lavenue Crown sẽ được bố trí nhà hàng sang trọng.

Tuy nhiên, tới thời điểm hiện tại, sau những sai phạm của các cá nhân có liên quan và bị thu hồi, từ tháng 4/2026, khu "đất vàng" trên được TP.HCM đưa vào danh mục quỹ đất dự kiến thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT trên địa bàn thành phố.

Vị trí khu đất số 8-12 Lê Duẩn - nơi dự kiến thực hiện dự án Lavenue Crown. (Ảnh: Quảng Định).

Trong báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ mới đây, KIDO cũng cho biết, kể từ năm 2018, việc thực hiện đầu tư dự án của Lavenue đã được các cơ quan có thẩm quyền tiến hành thanh tra toàn diện.

TAND các cấp đã ban hành các bản án có liên quan về các vấn đề vi phạm trong quyết định quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí liên quan đến dự án Lavenue Crown.

Tại thời điểm ngày 30/6, giá trị đầu tư còn ghi nhận của KIDO tại Lavenue là hơn 315,8 tỷ đồng sau khi đã dự phòng gần 754 tỷ đồng vào năm 2023. Tổng số tiền Kido đã rót vào Lavenue là hơn 1.000 tỷ đồng.

Đối với lĩnh vực bất động sản, trong hệ sinh thái của KIDO, Công ty CP Hùng Vương (Hùng Vương Plaza) – công ty con - thực hiện nhiệm vụ kinh doanh bất động sản, kinh doanh quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Đây là một mảng kinh doanh chủ lực trong chiến lược phát triển hệ sinh thái trung tâm thương mại bên cạnh mảng thực phẩm thiết yếu của KIDO.

Năm ngoái, phía KIDO từng tiết lộ về các dự án bất động sản mà tập đoàn ấp ủ.

Trong đó, đáng chú ý nhất là dự án Whale Bay (Vịnh Cá Voi) với quy mô lớn. Bên cạnh đó là Dự án KDC Central Tower và dự án KDC Residence. Các dự án này đều được triển khai trên quỹ đất của tập đoàn và các công ty thành viên như Tường An, Vocarimex.