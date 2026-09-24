Kỷ nguyên mới của Việt Nam, cùng kiến tạo tương lai của tăng trưởng, đổi mới và kết nối toàn cầu

‏Trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 và thực hiện các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Hội nghị Đầu tư Hello America 2026 do Tập đoàn Sovico tổ chức đã diễn ra tại New York, quy tụ các tập đoàn, định chế tài chính, doanh nghiệp và nhà đầu tư Hoa Kỳ và quốc tế. Có 23 thoả thuận, hợp đồng đã được trao tại hội nghị. ‏

‏Vietjet và SKY Leasing trao thoả thuận cung cấp dịch vụ tài chính, thuê mua tàu bay Boeing 737 ‏

‏Tại hội nghị và các hoạt động doanh nghiệp trong khuôn khổ chuyến công tác, Vietjet, HDBank và Vikki Bank đã ký kết, mở rộng hợp tác với các tập đoàn và định chế hàng đầu của Hoa Kỳ và quốc tế gồm Pratt & Whitney, FTAI Aviation, SKY Leasing, Citi, Standard Chartered và Mastercard trong các lĩnh vực hàng không, ngân hàng, thị trường vốn và thanh toán số.‏

‏Vietjet hợp tác với FTAI Aviation phát triển nền tảng dịch vụ bảo dưỡng động cơ ‏

‏Các thỏa thuận góp phần đưa công nghệ, nguồn vốn và kinh nghiệm quốc tế vào Việt Nam, đồng thời mở rộng cơ hội thương mại, đầu tư và việc làm, tạo thêm động lực cho quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ.‏

‏Phát triển chuỗi giá trị hàng không tại Việt Nam‏

‏Vietjet và Pratt & Whitney, thuộc tập đoàn RTX, mở rộng quan hệ đối tác chiến lược, cùng nghiên cứu lộ trình phát triển năng lực bảo dưỡng, sửa chữa và đại tu (MRO) động cơ GTF thế hệ mới tại Việt Nam.‏

‏Hợp tác hướng tới xây dựng năng lực MRO động cơ hiện đại, phục vụ đội bay quy mô lớn của Vietjet và mở ra tiềm năng cung cấp dịch vụ cho thị trường châu Á – Thái Bình Dương. Sáng kiến đánh dấu bước chuyển từ hợp tác về động cơ và dịch vụ kỹ thuật sang phát triển công nghiệp hàng không, công nghệ, chuỗi cung ứng và nguồn nhân lực chất lượng cao tại Việt Nam.‏

‏Đầu năm 2026, hai bên đã công bố thỏa thuận trị giá khoảng 5,4 tỷ USD về động cơ GTF và dịch vụ cho 44 tàu bay A321neo và A321XLR. Việc mở rộng sang lĩnh vực MRO tiếp tục khẳng định cam kết dài hạn của hai doanh nghiệp, góp phần đưa Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị hàng không toàn cầu.‏

‏Mở rộng nền tảng tài chính, kỹ thuật và hàng không số‏

‏Hợp tác với SKY Leasing, FTAI Aviation và Mastercard mở rộng nền tảng phát triển của Vietjet từ tài chính tàu bay, dịch vụ động cơ đến thanh toán và trải nghiệm số, tạo thêm nguồn lực cho chiến lược tăng trưởng toàn cầu.‏

‏Vietjet và Mastercard trao thoả thuận về chuyển đổi số trong lĩnh vực hàng không và du lịch tại Việt Nam.‏

‏Với SKY Leasing, Vietjet mở rộng các giải pháp tài chính và quản lý tài sản cho năm tàu bay Boeing 737-8 mới, trang bị động cơ LEAP-1B27.‏

‏Hợp tác với FTAI Aviation kết nối tài chính tàu bay với hỗ trợ các dòng động cơ LEAP, GTF và CFM56, đồng thời nghiên cứu phát triển năng lực bảo dưỡng nhanh động cơ (QuickTurn) tại Sân bay Quốc tế Long Thành. Các thỏa thuận vừa hỗ trợ mở rộng đội tàu, vừa góp phần hình thành năng lực kỹ thuật hàng không có giá trị cao tại Việt Nam.‏

‏Cùng với đó, hướng tới hành trình liền mạch hơn cho hành khách, nâng cao hiệu quả vận hành và năng lực tăng trưởng số của hãng hàng không, Vietjet và Mastercard sẽ phối hợp thực hiện các dự án liên quan đến thanh toán kỹ thuật số, gắn kết khách hàng và chuyển đổi số trong lĩnh vực hàng không và du lịch tại Việt Nam. ‏

‏Kết nối dòng vốn toàn cầu, thúc đẩy các chương trình chuyển đổi số‏

‏Các hợp tác của HDBank và Vikki Bank mở rộng kết nối giữa thị trường Việt Nam với nguồn vốn, tri thức và công nghệ tài chính quốc tế.‏

‏HDBank và Citi thúc đẩy hợp tác về tư vấn, nhận định thị trường‏

‏HDBank và Citi sẽ thúc đẩy hợp tác về tư vấn, nhận định thị trường, ngân quỹ, quản trị rủi ro, thị trường vốn, tài trợ thương mại, thanh toán, sản phẩm phái sinh và các dịch vụ tài chính khác; đồng thời tăng cường trao đổi chuyên môn, đào tạo và chia sẻ thông tin về thị trường toàn cầu. Với Standard Chartered, hai bên sẽ tăng cường hợp tác về các giải pháp huy động vốn tại thị trường nước ngoài, thanh toán bù trừ; đồng thời tìm kiếm cơ hội trong tài trợ thương mại, quản lý dòng tiền, thanh toán và ngoại hối.‏

‏Tại sự kiện, Vikki Bank và Mastercard cũng ký kết hợp tác toàn diện về chuyển đổi số và thanh toán số, trọng tâm là phát triển thẻ vạn năng VikkiONE Connect tích hợp thanh toán, tín dụng, định danh, di chuyển và các tiện ích số. Hai bên cũng sẽ phối hợp phát triển hạ tầng công nghệ phục vụ dịch vụ công và các chương trình chuyển đổi số tại Việt Nam.‏

‏Các hợp tác trên cùng những ký kết khác, với tổng cộng 23 thoả thuận, hợp đồng được trao tại hội nghị góp phần nâng cao năng lực của các định chế tài chính Việt Nam, thúc đẩy dòng chảy thương mại, đầu tư và làm sâu sắc hơn quan hệ song phương.‏

‏Chủ tịch Tập đoàn Sovico, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo‏‏, chia sẻ: "Các hợp tác hôm nay kết nối thế mạnh hàng đầu của Hoa Kỳ và thế giới về hàng không, công nghệ và tài chính với tiềm năng phát triển của Việt Nam. Đây không chỉ là nguồn lực cho sự tăng trưởng của doanh nghiệp, mà còn mở rộng dòng chảy thương mại, đầu tư, công nghệ và việc làm giữa hai nền kinh tế, đóng góp thiết thực cho quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ."‏

‏Hello America 2026 tiếp tục mở rộng nền tảng hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác Hoa Kỳ và quốc tế trong những lĩnh vực có giá trị gia tăng cao. Từ công nghệ hàng không và chuỗi cung ứng công nghiệp đến thị trường vốn và thanh toán số, các thỏa thuận cùng hướng tới một mục tiêu chung: nâng cao năng lực của doanh nghiệp Việt Nam, tạo giá trị lâu dài cho các đối tác Hoa Kỳ và đưa quan hệ kinh tế hai nước đi vào chiều sâu, thực chất và bền vững.‏