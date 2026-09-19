Sáng 18/9, tại bãi chế tạo của Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro, Chi nhánh Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí tại TP HCM (PVEP-HCM) cùng Tổng thầu Vietsovpetro tổ chức Lễ khởi công Dự án phát triển mỏ Kình Ngư Vàng, Lô 01/10&02/10.

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Thiện Bảo - Tổng Giám đốc Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP); ông Vũ Việt Hưng - Giám đốc PVEP-HCM; ông Đặng Đức Phong - Phó Tổng Giám đốc Vietsovpetro; cùng đại diện lãnh đạo, cán bộ, kỹ sư, người lao động PVEP-HCM, Vietsovpetro và các đơn vị tham gia dự án.

Theo hồ sơ đánh giá tác động môi trường, dự án được thiết kế với công suất khai thác khoảng 6.470 thùng dầu/ngày và 3,1 triệu bộ khối khí/ngày. Hệ thống khai thác chính gồm 1 giàn đầu giếng Kình Ngư Vàng (KNV-WHP), các giếng khai thác, hệ thống đường ống ngầm và tuyến cáp điện tích hợp cáp quang.

Dự án có 12 lỗ giếng, trong đó 9 giếng được đưa vào khai thác, bao gồm 7 giếng khoan mới và 2 giếng được hoàn thiện, đấu nối lại. Sản phẩm khai thác từ mỏ Kình Ngư Vàng sẽ được vận chuyển qua khoảng 11,5 km đường ống đa pha, cùng 8,7 km đường ống khí nâng và khoảng 12,8 km cáp điện - cáp quang, kết nối với hệ thống khai thác hiện hữu tại cụm mỏ Thăng Long - Đông Đô để xử lý và xuất bán.

Dự án đã ký hợp đồng EPCIC vào tháng 7/2026, khởi công trong tháng 9/2026 và đặt mục tiêu đón dòng dầu đầu tiên vào quý IV/2027.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Vũ Việt Hưng - Giám đốc PVEP-HCM cho biết, sự kiện khởi công Dự án - bắt đầu bằng việc triển khai chế tạo chân đế KNV-WHP - đánh dấu bước chuyển từ giai đoạn chuẩn bị sang thực hiện chế tạo và xây dựng công trình. Để đạt được cột mốc này, chủ đầu tư, Tổng thầu cùng các đơn vị tham gia đã phối hợp trong công tác thiết kế, mua sắm, chuẩn bị vật tư, huy động nguồn lực và hoàn thiện các điều kiện cần thiết phục vụ chế tạo.

Bước vào giai đoạn thi công, Giám đốc PVEP-HCM đề nghị Tổng thầu tập trung cao nhất các nguồn lực, tổ chức thi công khoa học, kiểm soát chặt chẽ chất lượng, tiến độ và an toàn; chuẩn bị tốt cho công tác lắp đặt ngoài biển, hoàn thành xây dựng và đưa công trình vào vận hành khai thác an toàn, hiệu quả.

Ông Đặng Đức Phong - Phó Tổng Giám đốc Vietsovpetro chia sẻ, Kình Ngư Vàng là một trong những dự án có tiến độ khẩn trương và thời gian triển khai ngắn nhất mà Vietsovpetro từng đảm nhận. Để đảm bảo đúng tiến độ, bên cạnh sự chỉ đạo sát sao, hỗ trợ kịp thời và tinh thần chia sẻ trách nhiệm từ PVEP và PVEP-HCM, Vietsovpetro đã tập trung huy động tối đa lực lượng cán bộ, kỹ sư, người lao động tinh nhuệ và giàu kinh nghiệm cho dự án.

Sau khoảng 3 tháng chuẩn bị, Vietsovpetro đã khẩn trương triển khai nhiều công việc, gồm thiết kế chi tiết, lập biện pháp tổ chức thi công, mua sắm vật tư, thiết bị, dụng cụ và hoàn thiện các điều kiện cần thiết để khởi công chế tạo chân đế KNV-WHP.

Kình Ngư Vàng không phải dự án có quy mô lớn, nhưng giữ vị trí quan trọng trong hành trình phát triển của PVEP và PETROVIETNAM. Cùng với các dự án Đại Hùng Pha 3, Đại Hùng Nam, Khánh Mỹ - Đầm Dơi và Thăng Long - Đông Đô, dự án góp phần khai thác hiệu quả các mỏ nhỏ, mỏ cận biên, bổ sung sản lượng và duy trì hoạt động khai thác trong nước.

Tổng Giám đốc PVEP đánh giá cao sự đồng hành, chia sẻ của Vietsovpetro trong các dự án trước đây như Đại Hùng Pha 3, Đại Hùng Nam và Khánh Mỹ - Đầm Dơi; đồng thời kỳ vọng hai bên tiếp tục mở rộng hợp tác tại các dự án dầu khí trong những năm tới.



