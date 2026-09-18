THREE O’CLOCK trả mặt bằng cửa hàng đông khách sau 5 năm, CEO nói rõ lý do

THREE O’CLOCK Hồ Tùng Mậu sẽ chính thức khép lại hành trình 5 năm vào ngày 19/9. Dù cửa hàng có doanh thu tốt, luôn đông khách, thương hiệu vẫn quyết định trả mặt bằng khi hợp đồng kết thúc để tìm địa điểm phù hợp hơn với định hướng phát triển.

Chốn quen thuộc﻿ của hội "cú đêm" đóng cửa

Theo thông báo trên fanpage, THREE O’CLOCK Hồ Tùng Mậu sẽ chính thức tạm biệt khách hàng từ ngày 19/9, khép lại hành trình 5 năm hoạt động tại địa điểm này.

Trong thông điệp gửi tới Three Holic (tên mà chuỗi cà phê gọi khách hàng), THREE O’CLOCK cho biết có những nơi ban đầu chỉ được ghé qua để uống một ly cà phê, nhưng sau nhiều lần trở lại đã trở thành một phần của thói quen và tuổi trẻ. Với thương hiệu, Hồ Tùng Mậu là một nơi như vậy.

Suốt 5 năm qua, cửa hàng không chỉ là nơi phục vụ khách hàng mà còn gắn với nhiều cuộc gặp gỡ, những đêm ngồi lại lâu và những câu chuyện được chia sẻ trong những lần ghé quán.

“Cảm ơn Holic vì đã ghé qua, đã ngồi lại, đã cười cùng chúng mình và cùng tạo nên những câu chuyện rất riêng của nơi này”, THREE O’CLOCK viết trong thông điệp chia tay khách hàng.

Thương hiệu cho biết những kỷ niệm tại Hồ Tùng Mậu sẽ vẫn là một phần trong hành trình của THREE O’CLOCK. Trước khi đóng cửa, khách hàng được mời ghé lại quán để ôn lại những kỷ niệm và câu chuyện từng có tại đây.

Doanh thu tốt, vẫn trả mặt bằng khi hết hợp đồng

Việc đóng cửa THREE O’CLOCK Hồ Tùng Mậu không đến từ tình trạng kinh doanh kém hiệu quả về doanh thu. Chia sẻ về quyết định này, bà Thuận Nguyễn, CEO THREE O’CLOCK, cho biết đây là cửa hàng có doanh thu rất tốt, lượng khách đông và đã duy trì hoạt động suốt 5 năm.

Theo bà Thuận, một mặt bằng đẹp có thể giúp thương hiệu gia tăng nhận diện và tiếp cận lượng lớn khách hàng. Trong trường hợp của Hồ Tùng Mậu, cửa hàng đã hoàn thành mục tiêu chiến lược về branding sau thời gian hoạt động tại đây.

Tuy nhiên, khi xem xét sâu hơn các chỉ số trong P&L, chi phí mặt bằng cao khiến biên lợi nhuận của cửa hàng không còn nhiều dư địa cải thiện. Theo CEO THREE O’CLOCK, nếu tiếp tục giữ cửa hàng thêm 1-2 năm, doanh nghiệp cũng khó có thể cải thiện đáng kể hiệu quả tài chính tại địa điểm này.

Vì vậy, dù cửa hàng vẫn đông khách và có doanh thu tốt, THREE O’CLOCK quyết định trả mặt bằng khi hợp đồng kết thúc.

Bà Thuận cho rằng việc vận hành hệ thống không đơn thuần là giữ lại càng nhiều cửa hàng càng tốt, mà cần lựa chọn những địa điểm tạo ra giá trị phù hợp cho toàn hệ thống ở từng thời điểm.

“Không phải cố giữ càng nhiều cửa hàng càng tốt. Mà phải đúng những cửa hàng tạo ra giá trị tốt nhất cho toàn hệ thống, vào đúng thời điểm phù hợp”, bà Thuận nói.

CEO THREE O’CLOCK cho biết hiện thương hiệu đang tìm kiếm mặt bằng khác phù hợp hơn với định hướng này và sẽ tiếp tục mở rộng trong thời gian tới.

Trong thông điệp chia tay, THREE O’CLOCK cũng để ngỏ về diện mạo mới của địa điểm Hồ Tùng Mậu và cho biết sẽ bật mí thêm trong thời gian tới. Thương hiệu đồng thời gửi lời hẹn tới Three Holic tại một cửa hàng THREE O’CLOCK khác cho những cuộc gặp tiếp theo.