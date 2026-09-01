Đất vàng 3 mặt tiền Đồng Khởi hơn 9 năm vẫn chưa có sổ, không ai mua lô cổ phiếu Seaprodex giá 8.500 tỷ đồng của SCIC

Theo thông báo, đến 15h30 ngày 22/9/2026, thời điểm kết thúc đăng ký và đặt cọc, không có nhà đầu tư nào đăng ký tham gia. Vì vậy, phiên đấu giá dự kiến diễn ra ngày 29/9 không đủ điều kiện tổ chức.

Trước đó, SCIC dự kiến bán trọn lô hơn 79,2 triệu cổ phiếu SEA, tương đương 63,38% vốn Seaprodex, với giá khởi điểm hơn 8.509 tỷ đồng. Mức giá tương đương khoảng 107.400 đồng/cổ phiếu, qua đó định giá toàn bộ Seaprodex ở mức hơn 13.400 tỷ đồng.

Trong khi đó, chốt phiên 24/9, cổ phiếu SEA ở mức 52.100 đồng/cổ phiếu, giảm 13,31% trong ngày. Như vậy, mức giá SCIC đưa ra cao hơn khoảng 2 lần thị giá hiện tại. Với mức giá này, vốn hóa Seaprodex trên thị trường chỉ hơn 6.500 tỷ đồng.

Việc không có nhà đầu tư đăng ký tham gia cho thấy thương vụ thoái vốn Nhà nước tại Seaprodex chưa nhận được sự quan tâm ở mức giá khởi điểm hiện tại.

Đất vàng Đồng Khởi vẫn chưa có sổ

Một trong những tài sản được chú ý nhất của Seaprodex là khu đất 2-4-6 Đồng Khởi, nằm tại khu vực trung tâm TP.HCM. Khu đất rộng khoảng 1.500 m2, có 3 mặt tiền và từng được lên kế hoạch phát triển dự án thương mại, văn phòng và căn hộ.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2026 đã soát xét, Seaprodex đang ghi nhận hơn 692 tỷ đồng liên quan khu đất này. UBND TP.HCM đã phê duyệt phương án giá đất theo giá thị trường từ tháng 12/2015 để chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp.

Seaprodex cho biết đã hoàn thành các nghĩa vụ thuế, tài chính. Cơ quan thuế xác nhận doanh nghiệp đã nộp tiền đất ngày 24/1/2017, trong khi Sở Tài chính TP.HCM xác nhận hoàn thành nghĩa vụ tài chính ba ngày sau đó.

Tuy nhiên, đến ngày 30/6/2026, tức hơn 9 năm sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính, Seaprodex vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để triển khai dự án trung tâm thương mại, văn phòng và căn hộ tại khu đất này.

Ngoài khu đất Đồng Khởi, Seaprodex còn nắm 22,08% vốn Proconco, doanh nghiệp gắn với thương hiệu thức ăn chăn nuôi Con Cò. Giá trị phần vốn này được ghi nhận gần 1.143 tỷ đồng tại cuối tháng 6/2026 và riêng Proconco đã mang về gần 41,93 tỷ đồng cổ tức cho Seaprodex trong nửa đầu năm.

Seaprodex cũng còn gần 475 tỷ đồng tiền và tiền gửi ngân hàng, cùng nhiều khoản góp vốn tại Đồ hộp Hạ Long, Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung, Thủy sản số 4, Thủy sản số 5, Công nghiệp Thủy sản và một số doanh nghiệp khác. Tổng giá trị các khoản đầu tư dài hạn đạt gần 1.379 tỷ đồng.

Về cơ cấu cổ đông, Địa ốc Ngân Hiệp đang nắm 24,03% vốn SEA, còn CTCP Đầu tư Redwood sở hữu 8,44%. Hai doanh nghiệp liên quan Novaland vì vậy đang nắm tổng cộng khoảng 32,47% vốn Seaprodex, chỉ đứng sau SCIC.