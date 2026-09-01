Một đại gia kinh doanh 'vàng trắng' sở hữu 15.600 ha đất tính chuyển sang trồng chuối vì lợi nhuận cao gấp 6–8 lần

Dự án chuối đầu tiên của Cao su Phước Hòa rộng 300 ha



Tại một hội thảo đầu tư mới đây do CTCP Chứng khoán Vietcap tổ chức, ông Trần Hoàng Giang, Tổng Giám đốc CTCP Cao su Phước Hòa (HoSE: PHR) cho biết doanh nghiệp đang quản lý khoảng 15.600 ha đất nông nghiệp.



Trong đó, hơn 9.000 ha cao su đang được khai thác và hơn 3.000 ha thuộc giai đoạn kiến thiết cơ bản. Tổng diện tích vườn cây hiện hữu vào khoảng 12.700 ha.

Tuy nhiên, định hướng dài hạn của Cao su Phước Hòa không còn đặt hoàn toàn vào cây cao su. Những diện tích tại Việt Nam sau khi hết chu kỳ khai thác sẽ được doanh nghiệp xem xét chuyển sang khu công nghiệp, năng lượng tái tạo, logistics và nông nghiệp công nghệ cao.



Lãnh đạo PHR cho biết công ty sẽ không tiếp tục tái canh cao su tại Việt Nam trong dài hạn. Hoạt động tái canh chủ yếu được thực hiện tại Campuchia, trong khi quỹ đất trong nước từng bước được chuyển đổi theo quy hoạch.



Trong hơn 5.669 ha đất PHR dự kiến trực tiếp đầu tư hoặc nắm quyền chi phối, khoảng 2.612 ha được dành cho khu công nghiệp, 2.041 ha cho nông nghiệp công nghệ cao, hơn 391 ha làm điện mặt trời, 343 ha phát triển logistics và 282 ha dành cho các cụm công nghiệp.



Riêng lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, Cao su Phước Hòa đã quy hoạch khoảng 2.000 ha. Giai đoạn 2026–2030, doanh nghiệp dự kiến triển khai từ 1.000 đến 1.200 ha.



Cây trồng được lựa chọn đầu tiên là chuối. PHR đã trình công ty mẹ là Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam dự án trồng chuối rộng 300 ha. Nếu được thông qua, doanh nghiệp dự kiến thanh lý cây cao su và bắt đầu trồng chuối từ tháng 12/2026 hoặc tháng 1/2027.



Theo tính toán của lãnh đạo công ty, mỗi hecta chuối có thể mang lại lợi nhuận khoảng 80–100 triệu đồng một năm. Trong khi đó, lợi nhuận từ một hecta cao su tại Phước Hòa hiện chỉ khoảng 12–15 triệu đồng. Hiệu quả của cây chuối có thể cao gấp khoảng 5–8 lần cao su.



Sau chuối, doanh nghiệp sẽ nghiên cứu thêm dứa, dưa lưới và những cây trồng có giá trị kinh tế cao hơn.



Chuối mới chỉ là một phần trong kế hoạch chuyển đổi lớn của PHR. Công ty đã đưa hơn 3.800 ha đất vào quy hoạch khu công nghiệp và đang chuẩn bị triển khai ba dự án trong giai đoạn 2026–2030, gồm KCN Tân Lập 1, KCN Lê Hưng và KCN Bắc Tân Uyên 2.

Ở mảng năng lượng, Cao su Phước Hòa quy hoạch khoảng 1.400 ha đất cho các dự án tái tạo. Ba dự án điện mặt trời đầu tiên có tổng công suất dự kiến 104 MW, hướng đến cung cấp điện trực tiếp cho các khu công nghiệp lân cận.



Bên cạnh hiệu quả từ chuyển đổi đất, PHR dự kiến thu khoảng 3.600 tỷ đồng tiền bồi thường, hỗ trợ từ VSIP III và khu công nghiệp của THACO trong hai năm 2026–2027. Lãnh đạo doanh nghiệp ước tính lợi nhuận trước thuế năm 2026 có thể đạt gần 2.100 tỷ đồng, tương đương 214% kế hoạch.﻿

Bài học từ bầu Đức: Bỏ cao su và đặt cược vào cây chuối

Gần một thập kỷ trước, Bầu Đức cũng từng rời dần cây cao su để đặt cược vào chuối và các loại cây ăn trái.



Năm 2012, HAGL đã trồng khoảng 22.000 ha trên tổng diện tích quy hoạch 36.000 ha, chủ yếu tại Lào và Campuchia.



Cao su được kỳ vọng trở thành nguồn thu lớn sau khi HAGL giảm dần hoạt động bất động sản. Nhưng giá cao su sau đó liên tục giảm. Áp lực dòng tiền và nợ vay buộc HAGL phải tìm một loại cây có thời gian thu hoạch ngắn hơn. Từ năm 2016, doanh nghiệp bắt đầu mở rộng chuối, chanh dây và thanh long.



Năm 2017, HAGL chuyển đổi hơn 1.400 ha đất trồng cao su tại Gia Lai sang cây ăn trái. Cuối năm đó, diện tích chuối của HAGL Agrico đã đạt hơn 2.000 ha.

Khác với cao su phải mất nhiều năm mới bắt đầu khai thác, chuối có thể cho thu hoạch sau khoảng một năm, qua đó tạo dòng tiền nhanh hơn. Sản phẩm của HAGL sau đó được xuất khẩu sang Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản.



Đến cuối năm 2025, diện tích chuối của HAGL đã tăng lên khoảng 7.000 ha, bên cạnh 2.000 ha sầu riêng. Doanh thu bán trái cây trong năm đạt khoảng 5.713 tỷ đồng, tăng 38% so với năm trước và chiếm hơn ba phần tư tổng doanh thu của tập đoàn. Báo cáo của doanh nghiệp cho biết mức tăng chủ yếu đến từ giá chuối và sản lượng trái cây xuất khẩu.



Từ một giải pháp tạo dòng tiền ngắn hạn, cây chuối đã trở thành trụ cột kinh doanh của HAGL và góp phần định hình lại doanh nghiệp của Bầu Đức.

Cùng chọn cây chuối nhưng khác hoàn cảnh



HAGL chuyển sang cây ăn trái khi giá cao su xuống thấp, tập đoàn chịu áp lực nợ vay và cần gấp nguồn tiền để duy trì hoạt động. Với Bầu Đức, chuối từng là một phần trong kế hoạch tái cấu trúc và giải quyết bài toán thanh khoản.



Ngược lại, Cao su Phước Hòa tính chuyện chuyển đổi trong bối cảnh giá cao su đang ở vùng cao nhất khoảng 10 năm. Sản lượng khai thác và tiêu thụ của doanh nghiệp vẫn duy trì tích cực, tổng sản lượng năm 2026 dự kiến xấp xỉ 30.000 tấn.



Mục tiêu của PHR không hẳn là rời bỏ ngay ngành cao su mà là nâng hiệu quả sử dụng đất. Dự án chuối 300 ha hiện chỉ chiếm chưa đến 2% tổng quỹ đất doanh nghiệp đang quản lý và vẫn đang trong quá trình xin phê duyệt.



Hướng đi của PHR cũng đa dạng hơn. Ngoài nông nghiệp công nghệ cao, phần lớn diện tích chuyển đổi được dành cho khu công nghiệp, điện mặt trời, logistics và đô thị. Trong tương lai, nguồn thu từ cao su có thể giảm dần tỷ trọng để nhường chỗ cho hoạt động phát triển quỹ đất.

