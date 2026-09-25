Công nghệ PHEV: Khi trải nghiệm xe sang bứt phá rào cản trạm sạc

Lựa chọn hoàn hảo xóa bỏ "nỗi lo tầm hoạt động"

Trong bối cảnh xu hướng sống xanh đang trở thành dòng chảy chính, xe thuần điện (BEV) vẫn vấp phải rào cản tâm lý từ người dùng liên quan đến hạ tầng và thời gian chờ sạc. Đây chính là lúc công nghệ Hybrid cắm sạc ngoài (PHEV) - hình thái tiến hóa ưu việt của hybrid tự sạc (HEV) - vươn lên trở thành giải pháp di chuyển đậm nét và xu hướng tại Việt Nam.

Với nền tảng PHEV, chiếc xe kế thừa trọn vẹn đặc tính tĩnh lặng, mượt mà của xe thuần điện nhưng lại mang đến sự tự do tuyệt đối nhờ không phụ thuộc hoàn toàn vào trạm sạc. Người dùng có thể linh hoạt sạc pin tại nhà hoặc các trạm sạc công cộng (như hạ tầng của Tasco Auto) khi rảnh rỗi. Trên các hành trình ngắn trong đô thị, xe có thể vận hành hoàn toàn bằng điện, mang lại sự êm ái và tối ưu chi phí. Khi bước vào những chuyến đi dài, sự kết hợp linh hoạt giữa động cơ điện và xăng giúp chủ nhân hoàn toàn gạt bỏ áp lực tìm kiếm trạm sạc.

Định nghĩa lại sức mạnh và hiệu suất

Khác với cấu hình HEV truyền thống, môtơ điện trên các dòng xe PHEV được "trao quyền" chủ động hơn rất nhiều thay vì chỉ đóng vai trò hỗ trợ khởi động hay tăng tốc.

Lấy ví dụ điển hình từ mẫu SUV cỡ D cao cấp Lynk & Co 08, chiếc xe được trang bị khối pin dung lượng lớn lên tới 39,6 kWh – con số có thể sánh ngang với một số mẫu xe thuần điện đô thị. Nhờ đó, tầm hoạt động thuần điện của Lynk & Co 08 đạt mức ấn tượng 200 km, một con số gần như bất khả thi đối với các dòng HEV truyền thống.

Chủ xe Lynk & Co 08 có thể sạc pin mỗi khi rảnh rỗi, thông qua bộ sạc cầm tay tại nhà hoặc hạ tầng trạm sạc của Tasco Auto trên toàn quốc.

Sự giao thoa giữa môtơ điện và động cơ xăng 1.5 tăng áp mang lại cho Lynk & Co 08 tổng công suất kết hợp lên đến 345 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 580 Nm. Lợi thế tức thời của động cơ điện giúp xe luôn duy trì mức mô-men xoắn cao ở mọi dải tốc độ, mang đến những cú bứt tốc lanh lẹ nhưng vô cùng êm ái. Ấn tượng hơn, khi môtơ điện gánh vác nhiều nhiệm vụ, mức tiêu hao nhiên liệu của mẫu SUV cỡ D này giảm xuống chỉ còn khoảng 1,38 lít/100 km đường hỗn hợp (khi còn pin) – con số thậm chí còn thấp hơn đáng kể so với những dòng xe hatchback cỡ A.

Không gian nội thất: Kỷ nguyên của "New Premium" và Kỹ thuật số

Theo các chuyên gia bán hàng, tệp khách hàng trẻ tuổi đang dần chiếm lĩnh thị trường xe sang, và tiêu chí mua sắm của họ cũng thay đổi mạnh mẽ. Đã qua rồi cái thời mua xe chỉ để "ăn chắc mặc bền" hay lo lắng về giá trị bán lại. Khách hàng ngày nay chú trọng vào giá trị thụ hưởng cá nhân, gia đình và tìm kiếm những trải nghiệm công nghệ mới mẻ trong tầm giá.

Các mẫu xe PHEV cao cấp giờ đây được ví như những món đồ công nghệ thông minh khổng lồ. Điển hình như trải nghiệm thực tế từ anh Thanh Bình (TP HCM), chủ nhân chiếc Lynk & Co 08 bản Pro, sự bất ngờ lớn nhất đến từ các tính năng ẩn hoạt động đầy thông minh. Khoang lái của Lynk & Co 08 được biến hóa thành không gian kỹ thuật số sống động với màn hình trung tâm 15,4 inch độ phân giải 2,5K, màn hình kỹ thuật số 10,2 inch, dàn âm thanh Harman Kardon, trợ lý ảo và hệ thống đèn viền nội thất thích ứng theo giai điệu. Việc thiết lập xe, chọn chế độ lái đều mang lại cảm giác tiện dụng, khác biệt hoàn toàn so với xe truyền thống.

Khoang cabin tối giản, đậm chất công nghệ trên Lynk & Co 08.

Ở một đẳng cấp xa hoa hơn, mẫu SUV "flagship" đầu bảng Lynk & Co 900 thiết lập một tiêu chuẩn công nghệ chưa từng có. Chiếc xe sở hữu hệ thống màn hình trung tâm lên tới 30 inch độ phân giải 6K cho hàng ghế trước. Đáng chú ý, hàng ghế sau cũng được trang bị màn hình giải trí 30 inch độc lập, biến không gian di chuyển thành một rạp chiếu phim di động, phòng chơi game, hay thậm chí là nơi tổ chức các cuộc họp trực tuyến chuyên nghiệp. Đây là những tiện nghi cực kỳ hiếm gặp trên các mẫu xe đang phân phối tại Việt Nam.

Sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ vận hành PHEV và khoang lái đậm chất kỹ thuật số đang là "gia vị" hấp dẫn nhất đối với lớp người dùng hiện đại. Định vị "New Premium" (cao cấp mới) mà những thương hiệu như Lynk & Co đang theo đuổi không chỉ mang đến thiết kế trẻ trung, tiện nghi tiệm cận xe sang, mà còn đang kiến tạo nên một tiêu chuẩn tận hưởng hoàn toàn mới cho khách hàng Việt.