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Phát hiện một nhân sự làm trung bình 10 giờ/ngày trong 10 ngày liên tiếp, AI cảnh báo ngay lập tức

| | Doanh nghiệp

Phát hiện một nhân sự làm trung bình 10 giờ/ngày trong 10 ngày liên tiếp, AI cảnh báo ngay lập tức

Tại Enterprise AI Summit 2026 ngày 23/9 ở TP.HCM do Base.vn tổ chức, các chuyên gia của nền tảng quản trị doanh nghiệp này chia sẻ nhiều tình huống thực tế đúc kết sau 10 năm triển khai, cho thấy công nghệ đang dần đảm nhận nhiều phần việc vốn do con người xử lý.

Phát hiện một nhân sự làm trung bình 10 giờ/ngày trong 10 ngày liên tiếp, AI cảnh báo ngay lập tức- Ảnh 1.

Ông Phạm Kim Hùng, nhà sáng lập, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Base.vn

Một trong những bài toán dễ thấy nhất nằm ở bộ phận nhân sự. Theo lãnh đạo Base.vn, những ngày cuối tháng thường phát sinh nhiều việc liên quan đến chấm công, tính lương, làm thêm giờ, đơn nghỉ và xếp ca.

Với các thao tác lặp lại, hệ thống có thể trả lời thắc mắc về ngày công, nhắc quản lý duyệt đơn, hỗ trợ phân ca hoặc rà bảng lương để phát hiện công thức có dấu hiệu sai. Ở các khâu nhạy cảm như tiền lương, người phụ trách vẫn trực tiếp kiểm tra và phê duyệt.

Trong quản lý công việc, công cụ có thể phát hiện trường hợp một nhân sự làm trung bình 10 giờ/ngày trong 10 ngày liên tiếp, từ đó cảnh báo tình trạng quá tải và gợi ý điều chuyển bớt việc. Với quy trình nội bộ, dữ liệu vận hành cũng có thể được phân tích để tìm điểm nghẽn và đề xuất rút ngắn thời gian xử lý.

Phát hiện một nhân sự làm trung bình 10 giờ/ngày trong 10 ngày liên tiếp, AI cảnh báo ngay lập tức- Ảnh 2.

Các cuộc họp cũng là một khâu có thể giảm nhiều thao tác thủ công. Hệ thống có thể ghi lại nội dung, tóm tắt các ý chính và tạo danh sách công việc sau cuộc họp. Với văn bản, công cụ có thể đọc, phân loại và gợi ý chuyển tới bộ phận phù hợp.

Trong bán hàng, vấn đề lại nằm ở tốc độ phản hồi và nguy cơ bỏ quên khách hàng. Theo một chuyên gia của Base.vn, với các giao dịch ngắn, hệ thống có thể đọc nội dung trao đổi, kiểm tra lượng hàng tồn và chuyển dữ liệu sang khâu tạo đơn mà nhân viên không phải nhập lại.

Với các hợp đồng B2B kéo dài nhiều tháng, lịch sử tương tác được lưu lại và người phụ trách được nhắc khi đến thời điểm gọi điện, gửi tài liệu, báo giá hoặc thực hiện bước tiếp theo. Một ví dụ được đưa ra tại sự kiện là thương vụ quà Tết trị giá 1,9 tỷ đồng kéo dài 84 ngày.

Phát hiện một nhân sự làm trung bình 10 giờ/ngày trong 10 ngày liên tiếp, AI cảnh báo ngay lập tức- Ảnh 3.

Nhìn từ những tình huống trên, các phần việc mang tính lặp lại, theo dõi dữ liệu hay nhắc việc đang dần được tự động hóa. Con người vì thế có thể dành nhiều thời gian hơn cho việc hiểu bối cảnh, phối hợp giữa các bộ phận và xử lý những vấn đề cần kinh nghiệm.

Nói về hướng đi tiếp theo, ông Phạm Kim Hùng, nhà sáng lập, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Base.vn, cho biết doanh nghiệp đang chuyển từ mô hình cung cấp phần mềm ứng dụng sang một nền tảng vận hành, nơi con người và các công cụ AI cùng tham gia xử lý công việc.

Theo ông Hùng, doanh nghiệp có thể mua thêm mô hình hay năng lực tính toán, nhưng “ngữ cảnh kinh doanh” vẫn là thứ phải tự xây dựng.

Anh Khôi

Nhịp sống thị trường

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