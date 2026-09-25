Tập đoàn giáo dục phục vụ 30.000 học sinh, sinh viên bắt tay ngân hàng hơn 170 năm tuổi huy động 325 triệu USD cho các dự án giáo dục tại Việt Nam

Ngày 23/9/2026 tại New York, Hoa Kỳ, Tập đoàn Giáo dục EQuest, EQuest Capital - đơn vị thành viên EQuest Education Group trực thuộc VIFC-HCMC và Ngân hàng Standard Chartered (chi nhánh New York) đã ký kết Thỏa thuận, hướng tới huy động nguồn vốn quốc tế với quy mô dự kiến lên tới 325 triệu USD cho các dự án giáo dục tại Việt Nam.

Buổi lễ ký kết có sự tham gia của bà Mandy DeFilippo, Tổng Giám đốc Standard Chartered tại Hoa Kỳ và EAMEA; ông Nguyễn Quốc Toàn, Chủ tịch Tập đoàn Giáo dục EQuest; và ông Trương Hoàng Nam, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính EQuest kiêm Giám đốc EQuest Capital.

Theo Thoả thuận, Standard Chartered sẽ đóng vai trò đối tác chiến lược trong việc cấu trúc và tham gia thu xếp các gói tài chính, trong khi EQuest Capital tiếp nhận nguồn vốn dự kiến huy động và phân phối đầu tư vào các dự án hạ tầng, nâng cao chất lượng giáo dục của EQuest tại Việt Nam, trong đó TP.HCM là địa bàn trọng điểm.﻿

Thỏa thuận hướng tới kết nối nguồn vốn quốc tế với các dự án giáo dục dài hạn tại Việt Nam, từ giáo dục phổ thông, đại học đến đào tạo công nghệ và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời phát huy vai trò kết nối nguồn lực tài chính quốc tế của VIFC-HCMC.﻿

Thành lập năm 2003, EQuest hiện vận hành 25 cơ sở giáo dục trên cả nước, phục vụ gần 20.000 học sinh phổ thông, khoảng 10.000 sinh viên và hơn 180.000 học sinh tham gia các chương trình STEM cùng các nền tảng giáo dục số.

Còn Standard Chartered được thành lập tại London vào năm 1853, chúng tôi lần đầu tiên mở cửa phục vụ khách hàng tại Mumbai, Kolkata và Thượng Hải vào năm 1858. Ngân hàng này đang niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán London và Hong Kong. Standard Chartered hoạt động tại 53 thị trường, tập trung kết nối khách hàng với các cơ hội tại châu Á, châu Phi và Trung Đông.