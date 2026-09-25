Becamex Group phát hành lô trái phiếu 710 tỷ đồng

Sở GDCK Hà Nội (HNX) đã đăng tải văn bản của Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex -CTCP (Becamex Group), công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu tại ngày đáo hạn.

Theo đó, trong khoảng thời gian từ 28/8-15/9/2026, Becamex Group đã phát hành 7.100 trái phiếu mã BCML12601, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng giá trị phát hành 710 tỷ đồng. Với kỳ hạn 3 năm, lô trái phiếu này dự kiến đáo hạn ngày 28/8/2029.

Theo phương án phát hành công bố trước đó, đây là không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản, và chào bán tại thị trường trong nước.

Ảnh minh họa: BCM

Trái phiếu có lãi suất được xác định theo phương thức kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi. Trong đó, lãi suất 02 kỳ thanh toán lãi đầu tiên là 11%/năm; lãi suất áp dụng cho các kỳ thanh toán lãi tiếp theo bằng Lãi Suất Tham Chiếu cộng (+) biên độ 4,0%/năm. Thanh toán lãi định kỳ 6 tháng/lần.

Tài sản bảo đảm là các quyền sử dụng đất ở tại đô thị và toàn bộ các quyền và lợi ích liên quan đến các quyền sử dụng đất có tổng diện tích 80.959,9 m2 do tổ chức phát hành sở hữu. Tổng giá trị tài sản thế chấp được định giá hơn 1.016 tỷ đồng.

Số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được dùng để cơ cấu lại khoản nợ của tổ chức phát hành. Trong đó, 110 tỷ đồng để thanh toán gốc khoản vay ngắn hạn tại BIDV chi nhánh Bình Dương và 600 tỷ đồng để thanh toán gốc khoản vay ngắn hạn tại Vietcombank chi nhánh Đồng Nai.

Ở chiều ngược lại, ngày 15/9/2026, Becamex Group đã thanh toán 2.500 tỷ đồng tiền gốc và gần 69 tỷ đồng tiền lãi, qua đó tất toán xong lô trái phiếu BCMH2126005.

Theo công bố phát hành trên HNX, lô BCMH2126005 bao gồm 2,5 triệu trái phiếu mệnh giá 1 triệu đồng/trái phiếu; kỳ hạn 5 năm. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được bảo đảm bằng tài sản.

Tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất đối với 7 lô/thửa đất tại phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương (nay là TP.HCM) thuộc sở hữu của Becamex Group, với giá trị định giá hơn 3.911 tỷ đồng (Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 0276/08.21/BIDV/BDG/EXIMA ngày 25/8/2021). Mục đích phát hành là để thực hiện các chương trình, dự án đầu tư của Tổ chức phát hành.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026, Becamex Group ghi nhận doanh thu thuần gần 890,9 tỷ đồng, giảm 64,7% so với cùng kỳ năm trước. Sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng hơn 211,1 tỷ đồng, giảm 85,6%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, Becamex Group mang về doanh thu thuần hơn 1.661,8 tỷ đồng, giảm 65% so với 6 tháng đầu năm 2025; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 320,5 tỷ đồng, giảm 82,6%.

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Becamex Group tăng 2,6% so với đầu năm, lên mức gần 62.605,9 tỷ đồng; tổng nợ phải trả gần 40.152,3 tỷ đồng, tăng 7,2%.