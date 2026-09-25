Chiều 24/9, tại trụ sở Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Bộ Tài chính tổ chức Lễ công bố Quyết định số 2368/QĐ-BTC ngày 22/8/2026 về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Đông giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Đức Chi, Thứ trưởng Bộ Tài chính; ông Phạm Đức Thắng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tài chính; đại diện Cục Phát triển doanh nghiệp nhà nước; ông Vũ Hùng Dũng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cam Đường.

Về phía Tập đoàn Hóa chất Việt Nam có ông Phùng Quang Hiệp, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn; ông Nguyễn Hữu Tú, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Tập đoàn; các thành viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc, Kiểm soát viên, Kế toán trưởng; lãnh đạo các ban và tương đương, lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Tập đoàn và Giám đốc các đơn vị trực thuộc. Buổi lễ có sự tham dự của đại diện Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam.

Tại buổi lễ, ông Phạm Đức Thắng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tài chính, công bố Quyết định số 2368/QĐ-BTC ngày 22/8/2026 về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Đông giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, thời hạn 5 năm. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ông Nguyễn Văn Đông sinh năm 1982, có trình độ Cử nhân Luật Kinh tế, Thạc sĩ Kinh doanh và Quản lý, Cao cấp lý luận chính trị. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Thành viên HĐTV Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, ông là Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Bộ Tài chính và lãnh đạo Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Văn Đông.

Ông Nguyễn Văn Đông, Thành viên HĐTV Tập đoàn phát biểu nhận nhiệm vụ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Văn Đông bày tỏ vinh dự khi được lãnh đạo Bộ Tài chính tin tưởng, giao giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; đồng thời nhận thức sâu sắc đây là vinh dự lớn và trách nhiệm cao đối với cá nhân ông.

Chia sẻ về quá trình công tác, ông Nguyễn Văn Đông cho biết đã có hơn 20 năm công tác trong ngành Hóa chất, trải qua nhiều vị trí tại các đơn vị sản xuất trực tiếp, cơ quan Tập đoàn và doanh nghiệp thành viên. Đây là nền tảng kinh nghiệm để ông tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trên cương vị Thành viên HĐTV Tập đoàn.

Ông Nguyễn Văn Đông khẳng định sẽ cùng tập thể lãnh đạo Tập đoàn thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; giữ vững nguyên tắc, kỷ luật và tinh thần trách nhiệm; chủ động nghiên cứu, đổi mới tư duy, tham gia ý kiến khách quan, có chất lượng, vì lợi ích chung của Tập đoàn.

Đối với các lĩnh vực được phân công phụ trách, trong đó có công tác pháp chế, công tác kế hoạch và phát triển sản phẩm mới, ông Nguyễn Văn Đông cho biết sẽ bám sát thực tiễn sản xuất, yêu cầu của thị trường, phối hợp cùng tập thể lãnh đạo Tập đoàn nâng cao chất lượng công tác quản trị, kế hoạch và thúc đẩy phát triển các sản phẩm mới có giá trị gia tăng, khả năng thương mại hóa.

Ông cũng khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với các thành viên Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc, các ban chuyên môn và các đơn vị thành viên; sâu sát cơ sở, lắng nghe thực tiễn, phát huy tinh thần đoàn kết và trách nhiệm, cùng tập thể xây dựng Tập đoàn Hóa chất Việt Nam ngày càng phát triển bền vững.

Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam là dấu mốc quan trọng trong công tác kiện toàn đội ngũ lãnh đạo của Vinachem, bổ sung nguồn lực cho Hội đồng thành viên và tạo thêm cơ sở để Tập đoàn triển khai các nhiệm vụ phát triển trong giai đoạn mới.