Một máy bay khổng lồ dài 53 mét, chở được 3 trực thăng hoặc 4 xe bọc thép vừa cất cánh từ Nội Bài

Ảnh: Cảng HKQT Nội Bài

Ngày 23/9, một chiếc C-17A Globemaster III của Không quân Hoàng gia Australia đã xuất hiện tại sân bay Nội Bài. Đây là dòng vận tải cơ quân sự hạng nặng có kích thước và khả năng chuyên chở đáng chú ý.

Theo Không quân Hoàng gia Australia, C-17A Globemaster III dài khoảng 53 mét, sải cánh 51,75 mét và cao 16,8 mét. Máy bay nặng khoảng 128 tấn khi không tải, trong khi trọng lượng cất cánh tối đa lên tới 265 tấn.

Ảnh: Cảng HKQT Nội Bài

Khoang hàng của C-17A có thể chở tới 77 tấn hàng hóa. Những loại phương tiện có thể nằm gọn trong khoang máy bay gồm một xe tăng Abrams, 4 xe bọc thép Bushmaster hoặc 3 trực thăng Black Hawk. Máy bay cũng có thể chở một trực thăng CH-47F Chinook.

Ngoài vận chuyển hàng hóa và khí tài hạng nặng, chiếc C-17A có sức chứa tối đa 134 hành khách hoặc 102 lính dù. Tầm hoạt động của máy bay có thể đạt hơn 10.000 km tùy tải trọng. Không quân Hoàng gia Australia hiện vận hành 8 chiếc C-17A, toàn bộ thuộc Phi đội số 36 tại căn cứ Amberley.

Chuyến bay đặc biệt từ Nội Bài

Theo Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, chiếc C-17 có mặt tại sân bay để đưa cán bộ, chiến sĩ Việt Nam sang Nam Sudan làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Công ty Phục vụ mặt đất Hà Nội (HGS) là đơn vị trực tiếp cung cấp dịch vụ mặt đất cho chuyến bay.

Ảnh: Cảng HKQT Nội Bài

Sáng 23/9, máy bay đã chở 63 cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 từ Hà Nội lên đường đến Nam Sudan.

Sau đó, C-17 dự kiến tiếp tục đưa cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 hoàn thành nhiệm kỳ trở về Việt Nam.

C-17A Globemaster III được Australia sử dụng để vận chuyển binh sĩ, phương tiện, thiết bị hạng nặng và hàng cứu trợ trên các hành trình dài. Dòng máy bay này cũng thường tham gia các nhiệm vụ cứu trợ thiên tai và vận chuyển nhân đạo.