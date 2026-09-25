1 cổ phiếu bất động sản nằm sàn 5 phiên liên tiếp, gần 2.000 tỷ đồng vốn hóa “bốc hơi”: Các CTCK dồn dập call margin Chủ tịch và người liên quan

Sáng 25/9, cổ phiếu KOS của CTCP Kosy tiếp tục giảm hết biên độ xuống 21.000 đồng/cp, nối dài chuỗi giảm sàn sang phiên thứ 5 liên tiếp.

Trước chuỗi lao dốc này, KOS đóng cửa phiên 18/9 ở mức 30.050 đồng/cp. Như vậy, chỉ sau 5 phiên giao dịch, thị giá cổ phiếu đã giảm hơn 30%, tương đương mất 9.050 đồng/cp.

Kosy hiện có hơn 216,48 triệu cổ phiếu đang lưu hành. Với mức giá 21.000 đồng/cp, vốn hóa doanh nghiệp còn khoảng 4.546 tỷ đồng, giảm gần 1.960 tỷ đồng so với mức giá ngày 18/9. Báo cáo tài chính bán niên 2026 cho biết Kosy có 216.481.335 cổ phiếu đang lưu hành.

Ít nhất 4 công ty chứng khoán liên tiếp bán giải chấp KOS

Đáng chú ý, chuỗi giảm của KOS diễn ra cùng lúc với hàng loạt thông báo bán giải chấp từ nhiều công ty chứng khoán.

Từ ngày 8/9, Chứng khoán Funan đã thông báo dự kiến bán tổng cộng 900.000 cổ phiếu KOS của Chủ tịch Nguyễn Việt Cường, CTCP Đầu tư Leo Regulus và ông Nguyễn Trung Kiên.

Đến ngày 22/9, Chứng khoán Capital tiếp tục dự kiến bán 605.600 cổ phiếu của Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Hằng và Phó Tổng giám đốc Nguyễn Thị Phương Thảo; cùng ngày, Chứng khoán Finhay cũng phát thông báo bán giải chấp KOS.

Sang ngày 23/9, Chứng khoán Nhất Việt (VFS) tiếp tục công bố loạt thông báo đối với ông Nguyễn Việt Cường, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, ông Nguyễn Trung Kiên và Leo Regulus, với tổng khối lượng hơn 2,02 triệu cổ phiếu.

Như vậy, áp lực giải chấp không đến từ một công ty chứng khoán đơn lẻ mà xuất hiện tại nhiều nơi trong thời gian ngắn. Trong văn bản giải trình ngày 23/9, Kosy cho biết một số công ty chứng khoán có yếu tố liên quan đến nhà đầu tư, tổ chức Hàn Quốc đã điều chỉnh, giảm giá và yêu cầu xử lý tài sản bảo đảm trong khoảng 2 ngày, qua đó tạo áp lực cung lớn lên cổ phiếu. Doanh nghiệp không nêu tên cụ thể các đơn vị này.

Chủ tịch HĐQT Kosy Group Nguyễn Việt Cường

Trong nhóm liên quan, Leo Regulus hiện nắm 11,64% vốn Kosy, còn ông Nguyễn Việt Cường trực tiếp sở hữu 35,40%. Tổng cộng, hai bên nắm khoảng 47,04% vốn, tương đương gần 101,84 triệu cổ phiếu KOS. Báo cáo tài chính bán niên xác định Leo Regulus là bên liên quan do có cùng lãnh đạo là Chủ tịch HĐQT.

Kết quả kinh doanh của Kosy﻿

Kosy được thành lập năm 2008, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực bất động sản và năng lượng tái tạo. Bên cạnh các dự án khu đô thị, hệ sinh thái Kosy còn đầu tư thủy điện, điện gió và điện mặt trời, trong đó có Nhà máy điện gió Kosy Bạc Liêu giai đoạn 1, công suất 40,5 MW.

Về hoạt động kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2026, Kosy ghi nhận doanh thu hợp nhất gần 722,7 tỷ đồng, tăng khoảng 9% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 15,36 tỷ đồng, tăng khoảng 121%, hơn gấp đôi mức gần 7 tỷ đồng của nửa đầu năm 2025.

Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Kosy đạt hơn 5.078 tỷ đồng, tăng 4,4% so với đầu năm. Hàng tồn kho gần 2.778 tỷ đồng, tăng 7,6% và chiếm hơn một nửa tổng tài sản. Nợ phải trả đạt gần 2.726 tỷ đồng, tăng 7,8%, trong khi tổng vay và nợ thuê tài chính ở mức gần 1.998 tỷ đồng, giảm khoảng 3% so với đầu năm.