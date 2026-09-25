Giải chạy quy mô lớn góp thêm động lực cho kinh tế Hà Nội

Khi kinh tế thể thao ngày càng được nhìn nhận như một lĩnh vực giàu tiềm năng, giá trị của một giải chạy không còn được đo bằng số người tham dự hay thành tích thi đấu. Tác động còn đến từ lượng khách mà sự kiện đưa tới thành phố và nhu cầu chi tiêu phát sinh trong thời gian họ lưu lại. Minh chứng là Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank năm 2025 đã thu hút hơn 13.000 vận động viên và đóng góp 13,7 triệu USD cho nền kinh tế Thủ đô, theo Ban tổ chức Sunrise Events Vietnam.

Con số này cho thấy mối liên hệ trực tiếp giữa quy mô sự kiện và hoạt động kinh tế tại điểm đến. Để tham dự giải, vận động viên ngoài Hà Nội cần di chuyển, lưu trú, ăn uống và sử dụng nhiều dịch vụ khác. Khi gia đình hoặc bạn bè cùng đến cổ vũ, phạm vi chi tiêu tiếp tục mở rộng sang mua sắm, tham quan, giải trí và trải nghiệm văn hóa. Vì vậy, mỗi lượt đăng ký có thể kéo theo một nhóm khách cùng nhiều nhu cầu dịch vụ trong thành phố.

Hiệu ứng này càng rõ khi quy mô giải tăng qua từng năm. Từ 7.000 vận động viên ở mùa đầu tiên năm 2022, Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank đã đón hơn 13.000 vận động viên đến từ 55 quốc gia và vùng lãnh thổ vào năm 2025. Mùa thứ 5 dự kiến quy tụ hơn 14.000 vận động viên trong tuần lễ sự kiện từ ngày 02 đến 04/10/2026. Lượng người tham dự lớn tạo thêm nhu cầu cho khách sạn, nhà hàng, vận tải, bán lẻ và các điểm tham quan, qua đó phân bổ giá trị của giải tới nhiều nhóm dịch vụ tại Hà Nội.

Tuy nhiên, quy mô chỉ tạo ra tác động bền vững khi điểm đến đủ sức thuyết phục người tham dự ở lại lâu hơn và chi tiêu nhiều hơn. Hà Nội có lợi thế rõ rệt nhờ hệ thống di sản, ẩm thực, cơ sở lưu trú và dịch vụ du lịch phong phú. Cung đường của giải đi qua 37 địa danh và công trình tiêu biểu, đưa lịch sử, văn hóa cùng nhịp sống của Thủ đô vào trải nghiệm thi đấu. Với vận động viên từ địa phương khác hoặc nước ngoài, cuộc đua vì thế có thể trở thành lý do để khám phá thành phố trước và sau ngày thi đấu.

Nhà Thờ Lớn là một trong 37 địa danh và công trình tiêu biểu trên cung đường của giải.

Mối liên kết giữa sự kiện và điểm đến không tự hình thành chỉ nhờ một cung đường đẹp. Người tham dự cần tiếp cận thông tin thuận tiện để chuyển sự quan tâm thành lựa chọn cụ thể: nên ở đâu, ăn gì, di chuyển thế nào và có thể ghé thăm địa danh nào. Khi các gợi ý này được đưa vào quá trình chuẩn bị cho giải, trải nghiệm của vận động viên được mở rộng, còn doanh nghiệp địa phương có thêm cơ hội tiếp cận dòng khách do sự kiện tạo ra.

Từ kinh nghiệm của các sự kiện thể thao lớn trên thế giới, công nghệ đang được sử dụng ngày càng nhiều để cá nhân hóa thông tin và hỗ trợ người tham dự. Tiếp cận xu hướng đó tại Việt Nam, Ban tổ chức Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank Mùa thứ 5 - Sunrise Events Vietnam, lần đầu giới thiệu SEV RunConcierge, trợ lý kỹ thuật số ứng dụng AI trên nền tảng Neurun. Công cụ hỗ trợ vận động viên tra cứu thông tin về giải, cung đường, ẩm thực và các địa danh văn hóa tại Hà Nội. Đây không chỉ là một tiện ích vận hành, mà còn là điểm kết nối trực tiếp giữa nhu cầu của người tham dự với sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm của thành phố.

Công nghệ là một phần của hệ sinh thái tạo nên sức hút cho giải; các đối tác thương hiệu là phần còn lại. Việc adidas trở thành Nhà tài trợ Trang phục Chính thức trong mùa giải năm nay giúp vận động viên tiếp cận trang phục thi đấu theo tiêu chuẩn được áp dụng tại nhiều giải chạy quốc tế. Sự tham gia của một thương hiệu thể thao toàn cầu góp phần nâng chất lượng trải nghiệm, tăng khả năng nhận diện và củng cố sức cạnh tranh của sự kiện khi thu hút vận động viên trong nước lẫn quốc tế. Khi giải có sức hút lớn hơn, lượng khách và nhu cầu dịch vụ mà sự kiện mang đến Hà Nội cũng có thêm dư địa gia tăng.

Cung đường qua các biểu tượng của Hà Nội đưa thể thao đến gần hơn với lịch sử và văn hóa Thủ đô.

Từ lợi thế điểm đến, ứng dụng công nghệ đến mạng lưới đối tác, Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank đang cho thấy cách một sự kiện thể thao có thể tạo thêm dòng khách, mở rộng nhu cầu dịch vụ và góp phần quảng bá Hà Nội như một điểm đến giàu bản sắc.

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