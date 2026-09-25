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Tôn Đông Á sắp chi gần 150 tỷ đồng trả cổ tức năm 2025

| | Doanh nghiệp

Tôn Đông Á sắp chi gần 150 tỷ đồng trả cổ tức năm 2025

Ngày 9/10/2026 tới đây, Tôn Đông Á sẽ chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%.

Công ty Cổ phần Tôn Đông Á (MCK: GDA, sàn UPCoM) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về thông qua việc chi trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông.

Theo đó, Tôn Đông Á sẽ thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền là 9/10/2026.

Với gần 149,1 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Tôn Đông Á sẽ phải chi gần 149,1 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức lần này. Ngày thực hiện thanh toán 4/11/2026.

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026 diễn ra hồi cuối tháng 5/2026, các cổ đông của Tôn Đông Á đã thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2025 với tổng tỷ lệ 20%. Trong đó, 10% bằng tiền mặt, dự kiến thực hiện trong năm 2026; còn lại 10% bằng cổ phiếu, dự kiến thực hiện trong năm 2026 - 2027.

Tôn Đông Á sắp chi gần 150 tỷ đồng trả cổ tức năm 2025 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: GDA

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2026, Tôn Đông Á ghi nhận doanh thu thuần gần 6.654,7 tỷ đồng, giảm 19,2% so với cùng kỳ năm trước. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt hơn 435,8 tỷ đồng, giảm 29,7%.

Trong kỳ, Tôn Đông Á còn mang về gần 148,2 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, giảm 9,4% so với cùng kỳ; thu nhập khác giảm từ hơn 5 tỷ đồng xuống còn hơn 3,3 tỷ đồng.

Kết quả, sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng 6 tháng đầu năm 2026 đạt hơn 142,2 tỷ đồng, giảm 5,5% so với 6 tháng đầu năm 2025.

Năm 2026, Tôn Đông Á lên kế hoạch kinh doanh với mục tiêu lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến đạt 250 tỷ đồng. Như vậy, sau 2 quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành được 56,9% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Tôn Đông Á tăng nhẹ so với đầu năm, lên mức hơn 11.949,5 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho gần 4.215,3 tỷ đồng, chiếm 35,3% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả ở mức gần 8.014,9 tỷ đồng, tăng hơn 81 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, doanh nghiệp vay và nợ thuê tài chính 5.695,4 tỷ đồng, chiếm 71,1% tổng nợ.

Theo Khánh Hân

An ninh tiền tệ

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