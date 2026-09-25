80 triệu cổ phiếu DTR của Đông Tây Land lên sàn UPCoM, tăng gần 10% trong phiên giao dịch đầu tiên

Ngày 25/9/2026, cổ phiếu Công ty Cổ phần Đông Tây Land (mã chứng khoán: DTR) chính thức giao dịch trên thị trường UPCoM.

Theo thông báo của HNX, cổ phiếu DTR được đưa vào giao dịch trên thị trường UPCoM từ ngày 25/9/2026. Đông Tây Land đăng ký giao dịch 80.000.000 cổ phiếu, với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng giá trị đăng ký giao dịch 800 tỷ đồng. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 10.500 đồng/cổ phiếu.

Kết thúc phiên giao dịch buổi sáng, cổ phiếu DTR đã tăng 9,5% lên 11.500 đồng/cp, với 240.600 cổ phiếu được giao dịch.﻿

Phát biểu tại lễ Khai trương giao dịch cổ phiếu DTR, đại diện Đông Tây Land cho biết: “Việc cổ phiếu DTR chính thức giao dịch trên UPCoM là sự ghi nhận cho nỗ lực bền bỉ của tập thể Đông Tây Land trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển. Đây sẽ là động lực để Công ty tiếp tục hoàn thiện năng lực quản trị, nâng cao hiệu quả hoạt động và kiên định theo đuổi chiến lược phát triển dài hạn, bền vững, hướng đến việc gia tăng giá trị cho cổ đông.”

Được biết, Đông Tây Land được thành lập năm 2013, đặt trụ sở tại TP.HCM. Đông Tây Land định hướng phát triển trên ba trụ cột: phân phối bất động sản; đầu tư và phát triển dự án; vận hành bất động sản nghỉ dưỡng và F&B.

Việc giao dịch cổ phiếu trên UPCoM được kỳ vọng tạo thêm nền tảng để doanh nghiệp tăng cường kỷ luật tài chính, mở rộng khả năng tiếp cận nguồn vốn và nâng cao vị thế trên thị trường.

Về kết quả kinh doanh, năm 2025 Đông Tây Land ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt gần 559 tỷ đồng, tăng 43% so với năm trước. Lợi nhuận ròng đạt hơn 33 tỷ đồng, gấp khoảng 12 lần mức thực hiện năm 2024.

Động lực tăng trưởng chính đến từ hoạt động môi giới bất động sản. Doanh thu dịch vụ môi giới đạt gần 480 tỷ đồng, tăng tới 60% so với cùng kỳ.

Đông Tây Land đặt mục tiêu doanh thu năm 2026 đạt 860 tỷ đồng, tăng 54,1% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế mục tiêu đạt 120 tỷ đồng, tăng 263,6% so với mức thực hiện năm 2025.