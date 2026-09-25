Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

80 triệu cổ phiếu DTR của Đông Tây Land lên sàn UPCoM, tăng gần 10% trong phiên giao dịch đầu tiên

| | Doanh nghiệp

Được biết, Đông Tây Land được thành lập năm 2013, đặt trụ sở tại TP.HCM. Đông Tây Land định hướng phát triển trên ba trụ cột: phân phối bất động sản; đầu tư và phát triển dự án; vận hành bất động sản nghỉ dưỡng và F&B.

Ngày 25/9/2026, cổ phiếu Công ty Cổ phần Đông Tây Land (mã chứng khoán: DTR) chính thức giao dịch trên thị trường UPCoM.

Theo thông báo của HNX, cổ phiếu DTR được đưa vào giao dịch trên thị trường UPCoM từ ngày 25/9/2026. Đông Tây Land đăng ký giao dịch 80.000.000 cổ phiếu, với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng giá trị đăng ký giao dịch 800 tỷ đồng. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 10.500 đồng/cổ phiếu.

Kết thúc phiên giao dịch buổi sáng, cổ phiếu DTR đã tăng 9,5% lên 11.500 đồng/cp, với 240.600 cổ phiếu được giao dịch.﻿

Phát biểu tại lễ Khai trương giao dịch cổ phiếu DTR, đại diện Đông Tây Land cho biết: “Việc cổ phiếu DTR chính thức giao dịch trên UPCoM là sự ghi nhận cho nỗ lực bền bỉ của tập thể Đông Tây Land trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển. Đây sẽ là động lực để Công ty tiếp tục hoàn thiện năng lực quản trị, nâng cao hiệu quả hoạt động và kiên định theo đuổi chiến lược phát triển dài hạn, bền vững, hướng đến việc gia tăng giá trị cho cổ đông.”

Được biết, Đông Tây Land được thành lập năm 2013, đặt trụ sở tại TP.HCM. Đông Tây Land định hướng phát triển trên ba trụ cột: phân phối bất động sản; đầu tư và phát triển dự án; vận hành bất động sản nghỉ dưỡng và F&B.

Việc giao dịch cổ phiếu trên UPCoM được kỳ vọng tạo thêm nền tảng để doanh nghiệp tăng cường kỷ luật tài chính, mở rộng khả năng tiếp cận nguồn vốn và nâng cao vị thế trên thị trường.

Về kết quả kinh doanh, năm 2025 Đông Tây Land ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt gần 559 tỷ đồng, tăng 43% so với năm trước. Lợi nhuận ròng đạt hơn 33 tỷ đồng, gấp khoảng 12 lần mức thực hiện năm 2024.

Động lực tăng trưởng chính đến từ hoạt động môi giới bất động sản. Doanh thu dịch vụ môi giới đạt gần 480 tỷ đồng, tăng tới 60% so với cùng kỳ.

Đông Tây Land đặt mục tiêu doanh thu năm 2026 đạt 860 tỷ đồng, tăng 54,1% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế mục tiêu đạt 120 tỷ đồng, tăng 263,6% so với mức thực hiện năm 2025.

Ngọc Điệp

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chỉ một giao dịch 22 tỷ đồng khiến doanh nghiệp hơn 600 cổ đông mất tư cách đại chúng

Chỉ một giao dịch 22 tỷ đồng khiến doanh nghiệp hơn 600 cổ đông mất tư cách đại chúng Nổi bật

Vừa gây xôn xao với dự án chỉ 95 triệu/m2 tại Ciputra, Công ty dệt may 69 năm tuổi bỏ nghề đi làm BĐS công bố tiếp 2 dự án 5.600 tỷ đồng

Vừa gây xôn xao với dự án chỉ 95 triệu/m2 tại Ciputra, Công ty dệt may 69 năm tuổi bỏ nghề đi làm BĐS công bố tiếp 2 dự án 5.600 tỷ đồng Nổi bật

Tôn Đông Á sắp chi gần 150 tỷ đồng trả cổ tức năm 2025

Tôn Đông Á sắp chi gần 150 tỷ đồng trả cổ tức năm 2025

11:56 , 25/09/2026
Giải chạy quy mô lớn góp thêm động lực cho kinh tế Hà Nội

Giải chạy quy mô lớn góp thêm động lực cho kinh tế Hà Nội

11:30 , 25/09/2026
Phát hiện một nhân sự làm trung bình 10 giờ/ngày trong 10 ngày liên tiếp, AI cảnh báo ngay lập tức

Phát hiện một nhân sự làm trung bình 10 giờ/ngày trong 10 ngày liên tiếp, AI cảnh báo ngay lập tức

11:00 , 25/09/2026
1 cổ phiếu bất động sản nằm sàn 5 phiên liên tiếp, gần 2.000 tỷ đồng vốn hóa “bốc hơi”: Các CTCK dồn dập call margin Chủ tịch và người liên quan

1 cổ phiếu bất động sản nằm sàn 5 phiên liên tiếp, gần 2.000 tỷ đồng vốn hóa “bốc hơi”: Các CTCK dồn dập call margin Chủ tịch và người liên quan

10:37 , 25/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên