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Hãng taxi của ông Phạm Nhật Vượng nhảy vào Hà Lan, tài xế có thu nhập tới 3.000 EUR/tháng

| | Doanh nghiệp

Hãng taxi của ông Phạm Nhật Vượng nhảy vào Hà Lan, tài xế có thu nhập tới 3.000 EUR/tháng

Hà Lan là thị trường thứ 8 của Green SM trên toàn cầu và là thị trường châu Âu thứ hai, sau Đan Mạch.

Ngày 25/09/2026, Green SM tổ chức sự kiện khai trương kỹ thuật tại Hà Lan, đánh dấu bước khởi đầu cho quá trình triển khai dịch vụ di chuyển thuần điện chất lượng cao tại thị trường này. Trong giai đoạn vận hành thử nghiệm, Green SM sẽ từng bước cung cấp dịch vụ tại một số khu vực trọng điểm, đồng thời tập trung xây dựng đội ngũ tài xế, hoàn thiện quy trình vận hành và chuẩn hóa chất lượng dịch vụ trước khi mở rộng hoạt động.

Hà Lan là thị trường thứ 8 của Green SM trên toàn cầu và là thị trường châu Âu thứ hai, sau Đan Mạch. Việc bắt đầu giai đoạn vận hành thử nghiệm tại Hà Lan tiếp tục mở rộng dấu ấn của Green SM tại châu Âu, đồng thời tạo cơ hội để doanh nghiệp tìm hiểu sâu hơn nhu cầu di chuyển và đặc thù của thị trường địa phương.

Trong giai đoạn đầu, Green SM sẽ cung cấp dịch vụ tại các quận Centrum, West và Zuid, sau đó từng bước mở rộng sang Oost, Noord, Nieuw-West và Zuidoost, hướng tới phủ khắp Amsterdam. Đây cũng là giai đoạn Green SM thu thập phản hồi thực tế từ khách hàng và tài xế để tiếp tục hoàn thiện dịch vụ, quy trình vận hành và trải nghiệm người dùng, trước khi vận hành dịch vụ chính thức trong thời gian tới.

Hãng taxi của ông Phạm Nhật Vượng nhảy vào Hà Lan, tài xế có thu nhập tới 3.000 EUR/tháng- Ảnh 1.

Song song đó, Green SM xây dựng đội ngũ tài xế Hà Lan giàu kinh nghiệm và chuyên nghiệp, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác linh hoạt với tiềm năng thu nhập hấp dẫn và chính sách phúc lợi cạnh tranh, bao gồm chính sách người lao động với thu nhập lên tới 3.000 EUR/tháng, và chính sách chia sẻ doanh thu lên tới 85% cho tài xế lựa chọn mô hình thuê xe vận doanh. Đặc biệt, nhóm tài xế đầu tiên gia nhập Green SM tại Hà Lan sẽ nhận được khoản thưởng lên tới 600 EUR, cùng nhiều chính sách ưu đãi dành riêng cho các Bác tài tiên phong. Một đội ngũ tài xế chuyên nghiệp, đáp ứng các tiêu chuẩn về phương tiện, an toàn và chất lượng phục vụ sẽ tạo nền tảng cho quá trình phát triển lâu dài của Green SM tại thị trường.

Nhân dịp này, Green SM cũng triển khai các chương trình ưu đãi dành cho khách hàng với mức giảm tới 50% giá trị chuyến đi, tối đa 30 EUR/lần và tối đa 10 lần sử dụng cho mỗi người dùng, mang đến cơ hội trải nghiệm dịch vụ taxi điện cao cấp với chi phí ưu đãi.

Việc bắt đầu vận hành thử nghiệm tại Hà Lan là bước tiếp theo trong chiến lược mở rộng quốc tế của Green SM. Từ thị trường đầu tiên tại Việt Nam vào năm 2023, Green SM hiện đã mở rộng hoạt động tới nhiều thị trường tại châu Á và châu Âu, từng bước phát triển mô hình di chuyển xanh phù hợp với nhu cầu và đặc thù của từng thị trường.

Yên Chi

Việt Nam hàng ngày

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