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Rox Key Holdings có tân Chủ tịch HĐQT

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Ông Nguyễn Việt Sơn được bổ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 thay bà Phạm Thị Vân Hà.

Rox Key Holdings có tân Chủ tịch HĐQT - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: TN1

Công ty CP Rox Key Holdings (Rox Key Holdings, MCK: TN1) đã công bố Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Theo đó, Rox Key Holdings đã thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Sơn giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030 kể từ ngày 2/10/2026.

Ông Việt Sơn được bổ nhiệm vị trí này thay cho bà Phạm Thị Vân Hà đã từ nhiệm trước đó vì lý do cá nhân. Bà Phạm Thị Vân Hà (SN 1979) được bầu là Chủ tịch HĐQT Rox Key Holdings từ tháng 4/2025.

Với "biến động" này, HĐQT của Rox Key Holdings gồm 5 thành viên, trong đó: ông Nguyễn Việt Sơn là Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Văn Hiệp- Phó Chủ tịch thường trực, 2 Thành viên HĐQT: Bùi Quốc Khánh, Phan Khánh Toàn và bà Nguyễn Thị Yến- Thành viên độc lập.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2026 (đã soát xét), Rox Key Holdings ghi nhận doanh thu thuần hơn 609 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ năm trước. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt gần 180 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ ở mức hơn 105 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh nghiệp còn thu về hơn 79 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính; lãi trong công ty liên kết hơn 30 tỷ đồng.

Khấu trừ đi các khoản thuế, phí, Rox Key Holdings báo lãi ròng bán niên 2026 đạt gần 124 tỷ đồng, tăng 30 tỷ đồng so với nửa đầu năm 2025.

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Rox Key Holdings tăng 7,4% so với thời điểm đầu năm, lên mức gần 1.961 tỷ đồng; trong đó, tổng nợ phải trả ở mức hơn 714 tỷ đồng.

Theo PV

An ninh tiền tệ

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