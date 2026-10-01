Buồn của doanh nghiệp từng là “ông lớn” ngành gỗ Việt Nam: Cổ phiếu bị kiểm soát, nửa đầu năm lỗ 270 tỷ

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM vừa ra quyết định chuyển cổ phiếu CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (mã: TTF) từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 7/10.

Nguyên nhân là do tổ chức niêm yết chậm nộp BCTC bán niên đã được soát xét 2026 quá 30 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị kiểm soát.

Trước đó, TTF vừa bị đưa vào diện cảnh báo kể từ 23/9/2026. Lý do là doanh nghiệp chậm nộp báo cáo tài chính bán niên 2026 đã được soát xét quá 15 ngày so với thời hạn quy định.

Đáng chú ý, TTF vốn đã nằm trong diện cảnh báo từ tháng 4/2022. Quyết định mới của HOSE bổ sung thêm một nguyên nhân cảnh báo liên quan đến việc chậm công bố BCTC bán niên 2026 đã soát xét.

Gỗ Trường Thành hiện do ông Mai Hữu Tín, sinh năm 1969, giữ chức Chủ tịch HĐQT.

Gỗ Trường Thành từng là một trong những tên tuổi lớn nhất của ngành gỗ Việt Nam. Năm 2011, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu hơn 3.000 tỷ đồng, sở hữu 8 nhà máy với công suất thiết kế khoảng 6.000 container mỗi năm. Sang năm 2012, dù doanh thu giảm còn hơn 2.600 tỷ đồng, TTF vẫn nằm trong nhóm 3 nhà sản xuất – xuất khẩu gỗ hàng đầu cả nước. Doanh nghiệp cũng từng nhiều năm dẫn đầu về kim ngạch xuất khẩu trong nhóm doanh nghiệp đồ gỗ Việt Nam.

Tuy nhiên, sau giai đoạn tăng trưởng mạnh, TTF bước vào quá trình tái cấu trúc kéo dài sau những vấn đề tài chính phát sinh. Dưới thời Chủ tịch Mai Hữu Tín, doanh nghiệp nhiều năm tập trung xử lý tồn đọng và tìm đường phục hồi hoạt động kinh doanh.

Doanh nghiệp tiếp tục chịu áp lực từ giá vốn cao và trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi, kéo lợi nhuận xuống sâu. Lũy kế nửa đầu năm 2026, Gỗ Trường Thành lỗ khoảng 270 tỷ đồng. Riêng quý 2/2026, TTF ghi nhận doanh thu khoảng 312 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, giá vốn vượt doanh thu khiến lợi nhuận gộp chuyển sang âm, trong khi chi phí quản lý tăng mạnh. Kết quả, doanh nghiệp lỗ trước thuế khoảng 210 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, TTF tiếp tục giao dịch ở vùng giá thấp nhất 6 năm qua. Chốt phiên 2/10, cổ phiếu TTF giảm mạnh 4% xuống mức 1.440 đồng/cp. Với mức giá này, một cổ phiếu TTF còn thấp hơn nhiều so với giá một ly trà đá.