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Khối ngoại thẳng tay "xả" ròng hơn 5.000 tỷ đồng cổ phiếu HoSE trong tuần 28/9-2/10

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Khối ngoại thẳng tay "xả" ròng hơn 5.000 tỷ đồng cổ phiếu HoSE trong tuần 28/9-2/10

Khối ngoại bán ròng gần như xuyên suốt trong tuần qua. Tuy nhiên phiên đầu tiên tháng 10 bất ngờ ghi nhận động thái mua ròng thoả thuận tại cổ phiếu sàn UPCoM.

Thị trường chứng khoán ghi nhận tuần giao dịch 28/9–2/10 giảm điểm. Động lực trong tuần liên tục suy yếu khi chỉ số chung đánh mất các mốc hỗ trợ ngắn hạn. Sắc đỏ gần như chiếm ưu thế ở hầu hết các phiên trong tuần cùng thanh khoản duy trì ngang hoặc dưới ngưỡng trung bình 20 phiên cho thấy sự thiếu vắng của lực cầu trên thị trường.

Khối ngoại bán ròng gần như xuyên suốt trong tuần qua. Tuy nhiên phiên đầu tiên tháng 10 bất ngờ ghi nhận động thái mua ròng thoả thuận tại cổ phiếu MSR trên sàn UPCoM. Luỹ kế sau 5 phiên khối ngoại bán ròng -1.825 tỷ đồng, nếu loại trừ giá trị mua ròng thoả thuận thì giá trị bán ròng lên tới hơn 5.000 tỷ đồng.

Khối ngoại thẳng tay "xả" ròng hơn 5.000 tỷ đồng cổ phiếu HoSE trong tuần 28/9-2/10 - Ảnh 1.

Xét riêng từng sàn, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 5.022 tỷ đồng trên HoSE, mua ròng 46 tỷ đồng trên HNX và mua ròng 3.151 tỷ đồng trên sàn UPCoM.

Thống kê theo các mã chứng khoán, trong tuần giao dịch vừa qua, PNJ là tâm điểm bán ròng mạnh nhất với giá trị 1.458,03 tỷ đồng, bỏ xa các mã còn lại. Theo sau là TCB (418,27 tỷ đồng), VPB (405,48 tỷ đồng) và VIC (331,60 tỷ đồng). Các cổ phiếu ACB (160,65 tỷ đồng), VHM (124,12 tỷ đồng) và HPG (118,10 tỷ đồng) cũng chịu áp lực bán ròng đáng kể. Ngoài ra, CTG, VCB, STB, VNM và HAH đều ghi nhận giá trị bán ròng từ hơn 80 tỷ đến trên 100 tỷ đồng.

Khối ngoại thẳng tay "xả" ròng hơn 5.000 tỷ đồng cổ phiếu HoSE trong tuần 28/9-2/10 - Ảnh 2.

Ở chiều ngược lại, MSR dẫn đầu chiều mua ròng với giá trị đột biến 3.161 tỷ đồng. Cổ phiếu FRT cũng được mua ròng 121,28 tỷ đồng, theo sau là MSN (89,77 tỷ đồng) và DGW (76,21 tỷ đồng).

An Thái

Việt Nam hàng ngày

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