Cựu SV Bách Khoa, từng đào tạo cho Vietnam Airlines, đứng sau kế hoạch làm taxi bay ở Hà Nội: Ông Đặng Đức Dũng là ai?

Trong thông báo về kế hoạch đưa taxi bay EH216-S vào thử nghiệm tại Hà Nội, cái tên được nhắc tới bên cạnh Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội và nhà sản xuất Trung Quốc EHang là Công ty CP Thương mại Đầu tư và Công nghệ Hưng Việt.

Vai trò của doanh nghiệp Việt Nam này không chỉ dừng ở việc kết nối hai bên. Theo Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Hưng Việt sẽ chịu trách nhiệm về nguồn lực công nghệ, kỹ thuật, tài chính và nhân lực cho việc triển khai sandbox từ tháng 10/2026, chuẩn bị hồ sơ đề xuất thử nghiệm và thực hiện các chuyến bay có kiểm soát nếu được UBND Hà Nội cho phép.

Chương trình còn bao gồm xây dựng hệ thống quản lý giao thông máy bay không người lái, trung tâm điều hành khai thác, đào tạo kỹ thuật và nghiên cứu các tiêu chuẩn vận hành, an toàn bay.



Một ngày sau thỏa thuận với Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, Hưng Việt tiếp tục ký MOU với Hateco, EHang và Aerial Sea Ventures để nghiên cứu hệ sinh thái UAV/eVTOL trong logistics, cảng biển và bất động sản.

Trong thông cáo riêng, EHang gọi Hưng Việt là đơn vị triển khai tại địa phương, trong khi EHang cung cấp EH216-S, hệ thống công nghệ và hỗ trợ đào tạo. Nhưng Hưng Việt là một công ty không khởi nghiệp từ hàng không.

Chân dung Hưng Việt

Trên website, Hưng Việt tự giới thiệu hoạt động từ năm 2000, đi lên từ lĩnh vực tư vấn phát triển dự án giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực. Giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty CP Thương mại Đầu tư và Công nghệ Hưng Việt được cấp ngày 9/3/2005. Ngành nghề kinh doanh chính được ghi nhận là bán buôn thiết bị công nghệ thông tin và truyền thông; ngoài ra là các ngành như sản xuất máy bay, tàu vũ trụ; sản xuất điện từ năng lượng tái tạo...

Tháng 6/2020 Hưng Việt tăng vốn từ 2 tỷ đồng lên 10 tỷ đồng và duy trì mức này trong các cập nhật sau đó. Nhóm cổ đông sáng lập cũ gồm các ông/bà Tạ Thanh Sơn, Đặng Đức Huy, Chu Thị Ngân và Nguyễn Thị Tuấn đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần từ năm 2017; các hồ sơ sau đó không công khai cơ cấu cổ đông mới.

Ông Đặng Đức Dũng - sinh năm 1968 - hiện là Giám đốc, kiêm người đại diện pháp luật của Công ty.

Ông Đặng Đức Dũng trong vai trò chuyên gia, tư vấn đào tạo cho Vietnam Airlines. Ảnh: VNA

Lịch sử dự án mà Hưng Việt tự công bố cho thấy doanh nghiệp đã bước vào ngành hàng không từ khá sớm, dù ban đầu dưới vai trò đào tạo và tư vấn.

Tháng 10/2017, Hưng Việt tổ chức chương trình đào tạo về Chiến lược Đại dương Xanh cho Công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay, VAECO, doanh nghiệp thành viên Vietnam Airlines. Tháng 5/2018, công ty tham gia chương trình về văn hóa an toàn của Vietnam Airlines. Đến tháng 9/2021, Hưng Việt tiếp tục xuất hiện trong hội thảo hàng không giữa RMIT và Vietnam Airlines.

Cuối năm 2023 Hưng Việt mở rộng ngành nghề kinh doanh, trong đó có dịch vụ điều hành bay, điều hành cảng hàng không, hỗ trợ liên quan vận tải hàng không.

Người đứng đầu xuất thân là kỹ sư cơ khí

Cũng trong năm này, ông Đặng Đức Dũng mở rộng một nhóm pháp nhân mới quanh lĩnh vực logistics và hàng không. Công ty CP Tahira Việt Nam được thành lập. Hồ sơ doanh nghiệp cho thấy ngành nghề chính của Tahira Việt Nam là dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận tải, chi tiết là logistics. Ông Dũng sở hữu 85% vốn khi thành lập, Hưng Việt sở hữu 10%.

Đến tháng 2/2024, Công ty CP Không vận Quốc tế Sài Gòn (SINA Airborne), ra đời. Đây tiếp tục là pháp nhân do ông Đặng Đức Dũng làm người đại diện và sở hữu 94%. SINA Airborne sau đó được chính Hưng Việt giới thiệu là một pháp nhân liên kết và đã nhận chứng chỉ IATA Authorized Training Center, cho phép cung cấp các chương trình đào tạo được IATA ủy quyền.

Ông Đặng Đức Dũng tốt nghiệp ngành máy chính xác tại Đại học Bách khoa Hà Nội năm 1990, sau đó lấy MBA tại Đại học Melbourne và là tiến sĩ kinh doanh của ĐH WY Preston (Hoa Kỳ).

Báo cáo thường niên của CTCP Group Bắc Việt (mã chứng khoán BVG), nơi ông Dũng là thành viên HĐQT, ghi nhận ông bắt đầu từ PetroVietnam PSC tại Hà Nội giai đoạn 1990-1993, sau đó làm Giám đốc dự án đặc biệt tại Schmidt và từ năm 1995 là Phó tổng giám đốc Schmidt Việt Nam. Tới năm 2000 ông mới sáng lập và điều hành Hưng Việt.

Theo hồ sơ năng lực Hưng Việt, từ 2018, ông Dũng giữ vai trò tư vấn trưởng cho dự án xây dựng Văn hóa An toàn tại Vietnam Airlines, gồm đánh giá văn hóa an toàn, rủi ro con người, mệt mỏi trong khai thác và đào tạo.

BVG bắt đầu năm 2000 với tên Thép Bắc Việt, chuyển thành công ty cổ phần năm 2008 và niêm yết gần 9,75 triệu cổ phiếu trên HNX từ tháng 8/2010. Doanh nghiệp từng xây hệ sinh thái sản xuất thép, kết cấu thép, cơ khí, khuôn mẫu, ép nhựa và năm 2013 còn lập liên doanh với một nhóm doanh nghiệp Nhật.

Nhưng BVG sau đó trải qua giai đoạn rất khó khăn. Cổ phiếu bị hủy niêm yết bắt buộc khỏi HNX năm 2015 sau khi doanh nghiệp lỗ liên tiếp ba năm 2012-2014. Sau đó cổ phiếu chuyển sang UPCoM từ tháng 11/2015.