Loạt tên đường độc lạ xuất hiện: Có Kềm Nghĩa, Đặng Văn Thành, OCB, An Phước - Pierre Cardin, Tập đoàn Đại Dũng

Ngày 2/10, một số tuyến đường nội khu tại KCN Thành Thành Công, tỉnh Tây Ninh được khánh thành với tên gọi gắn với doanh nhân, doanh nghiệp và thương hiệu đang hoạt động tại Việt Nam.

Trong số này có Đường Đặng Văn Thành, cùng các tuyến mang tên OCB, Kềm Nghĩa, Duy Tân Recycling, An Phước - Pierre Cardin và Tập đoàn Đại Dũng.

Đây là một phần trong hệ thống giao thông nội khu có tổng chiều dài gần 50 km. Khác với cách đặt tên đường thông thường theo địa danh, danh nhân hay các mốc lịch sử, nhóm tuyến đường này được đặt theo tên doanh nhân và thương hiệu.

Ông Đặng Văn Thành, Chủ tịch Tập đoàn TTC, là người khởi xướng ý tưởng. Theo ông Thành, việc đặt tên nhằm ghi nhận quá trình xây dựng doanh nghiệp, thương hiệu của các doanh nhân, đồng thời gắn tên gọi này với không gian sản xuất thực tế.

Ông Trịnh Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng OCB bên con đường mang tên Ngân hàng OCB.

Tại lễ khánh thành, lãnh đạo một số doanh nghiệp cũng xuất hiện bên các tuyến đường mang tên thương hiệu của mình, như ông Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT OCB; ông Nguyễn Minh Tuấn, nhà sáng lập Kềm Nghĩa; ông Trần Duy Hy, nhà sáng lập Duy Tân Recycling.

Ông Trần Duy Hy - Nhà sáng lập, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nhựa tái chế Duy Tân bên con đường Duy Tân Recycling.

KCN Thành Thành Công hiện thuộc hệ sinh thái bất động sản công nghiệp của TTC. Theo doanh nghiệp, khu công nghiệp này đang tạo việc làm cho gần 40.000 lao động tại Tây Ninh và các địa phương lân cận.

Việc đưa tên doanh nhân và thương hiệu lên các tuyến đường nội khu được thực hiện trong dịp hướng tới kỷ niệm 8 năm thành lập Hội Anh em Thương hiệu Việt (VBB) và 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam.

TTC cho biết mô hình này có thể tiếp tục được mở rộng trong thời gian tới với thêm các tên doanh nghiệp, thương hiệu khác.