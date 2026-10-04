Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam: Thêm nhiều cơ hội hơn để người Việt Nam cùng Samsung tạo ra giá trị

Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam Na Ki Hong phát biểu tại Lễ hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia 2026 - Ảnh chinhphu.vn/Nguyễn Đức

"Đối với Samsung, đổi mới sáng tạo không chỉ là một khẩu hiệu hay một xu hướng, mà là DNA sống còn, là kim chỉ nam định hình toàn bộ sự phát triển của chúng tôi trên toàn cầu", Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam bày tỏ và cho biết, có sự đồng điệu sâu sắc giữa định hướng phát triển của Việt Nam và Samsung.

Việt Nam xác định khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực tăng trưởng chủ yếu, trong khi Samsung lấy đổi mới công nghệ làm nền tảng để duy trì năng lực cạnh tranh và tạo ra giá trị mới cho xã hội.

Theo ông Na Ki Hong, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài hiện chiếm 77,3% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam; đặc biệt trong các ngành điện tử và công nghệ cao, vai trò của khu vực FDI ngày càng nổi bật. Điều này cũng đặt ra trách nhiệm lớn hơn đối với các tập đoàn toàn cầu đang hoạt động tại Việt Nam.

Với Samsung, đóng góp không thể chỉ được đo bằng quy mô nhà máy hay kim ngạch xuất khẩu. Câu hỏi quan trọng hơn là: sau khi một sản phẩm rời dây chuyền, có thêm bao nhiêu kỹ sư Việt Nam làm chủ công nghệ, bao nhiêu doanh nghiệp Việt Nam đủ năng lực trở thành nhà cung ứng.

Theo Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam, đó chính là bước chuyển từ "sản xuất tại Việt Nam" sang "cùng nghiên cứu, cải tiến và tạo thêm giá trị tại Việt Nam".

Dấu ấn Việt Nam trên các sản phẩm công nghệ toàn cầu

Một câu chuyện được Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam dẫn ra để minh họa cho bước chuyển này là quá trình phát triển của các nhà máy sản xuất điện thoại di động và Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Samsung Việt Nam.

Đến cuối tháng 6/2025, các nhà máy điện thoại di động của Samsung tại Bắc Ninh và Thái Nguyên đã đạt mốc sản xuất 2 tỷ chiếc điện thoại. Một năm sau, vào cuối tháng 6/2026, kim ngạch xuất khẩu lũy kế của hai nhà máy này cán mốc 500 tỷ USD, sau 17 năm kể từ khi bắt đầu sản xuất vào năm 2009.

Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam Na Ki Hong giới thiệu với Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng về những sản phẩm Samsung - Ảnh chinhphu.vn/Nguyễn Đức

Nhưng dấu ấn Việt Nam trên sản phẩm công nghệ cao của Samsung không chỉ nằm ở các dây chuyền sản xuất, các kỹ sư tại Trung tâm Nghiên cứu và phát triển Samsung Việt Nam ở Hà Nội đã được giao những nhiệm vụ quan trọng để phát triển phần mềm "made in Vietnam" cho những chiếc điện thoại Samsung. Một trong những dấu ấn tự hào gần đây là việc Tiếng Việt được chọn để trở thành một trong 13 ngôn ngữ được hỗ trợ trong lần ra mắt dòng sản phẩm Galaxy S24 – là dòng điện thoại tích hợp AI toàn diện đầu tiên trên toàn thế giới, qua đó tạo một nền tảng quan trọng để AI hiểu hơn nữa về người Việt Nam, và tôn trọng hơn nữa giá trị của tiếng Việt

Không dừng lại ở các dự án AI, các kỹ sư người Việt liên tục phát triển các phần mềm "made in Vietnam" về bảo mật, đa phương tiện…, đóng góp vào sự thành công cho các dòng sản phẩm chiến lược mới nhất của tập đoàn.

Theo ông Na Ki Hong, cùng một sản phẩm có thể mang hai ý nghĩa rất khác nhau. Nếu chỉ được lắp ráp tại Việt Nam, giá trị chủ yếu vẫn nằm ở quy mô sản xuất. Nhưng khi kỹ sư Việt Nam trực tiếp giải quyết một bài toán nghiên cứu và phát triển, kết quả sau đó được ứng dụng trên sản phẩm toàn cầu, năng lực công nghệ mới thực sự được hình thành và lưu lại tại Việt Nam.

Đây là cách Samsung nhìn nhận vai trò của mình trong giai đoạn mới: biến quy mô hiện diện tại Việt Nam thành nhiều cơ hội hơn để người Việt Nam cùng tạo ra giá trị.

Hai trụ cột để nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo

Để mở rộng những kết quả này, ông Na Ki Hong cho biết đang tập trung vào hai trụ cột lớn.

Trụ cột thứ nhất là phát triển nhân tài công nghệ theo một hành trình dài hạn và bền vững. Năm 2026, Samsung phối hợp với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia triển khai cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow trên quy mô toàn quốc dành cho học sinh cấp THCS và THPT. Thông qua đó, chương trình hướng tới mục tiêu đóng góp vào việc thúc đẩy giáo dục STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học) trên phạm vi toàn quốc; đồng thời hỗ trợ các em học sinh hiện thực hóa các giải pháp giải quyết các vấn đề của địa phương và xã hội thông qua STEM.

Bên cạnh đó, chương trình "Samsung Innovation Campus" cung cấp các khóa đào tạo miễn phí cho sinh viên đại học trong những lĩnh vực tiên phong như Trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), Dữ liệu lớn (Big Data) và công nghệ bán dẫn.

Ở bậc đại học và sau đại học, từ năm 2012 đến nay Samsung Việt Nam đã đầu tư lũy kế khoảng 180 tỷ đồng thông qua hợp tác với các trường đại học, học viện hàng đầu Việt Nam nhằm hỗ trợ hoạt động nghiên cứu phát triển, đào tạo nhân tài và trao Học bổng Tài năng Samsung.

Trụ cột thứ hai là nâng cao năng lực hấp thụ và đổi mới công nghệ của doanh nghiệp Việt Nam thông qua loạt dự án tư vấn, hỗ trợ cải tiến, đào tạo chuyên gia. Đặc biệt trong số đó, dự án tư vấn phát triển Nhà máy thông minh do Samsung phối hợp với Bộ Công Thương và các địa phương triển khai đã đồng hành cùng 91 doanh nghiệp, đào tạo 201 chuyên gia Việt Nam. Kết quả của những dự án này không chỉ mang tính nhất thời mà được các doanh nghiệp vận dụng và phát huy hiệu quả. Chẳng hạn, tại một doanh nghiệp nhựa ở Bắc Ninh từng tham gia dự án hỗ trợ của Samsung, việc kết nối dữ liệu sản xuất, kho, chất lượng và thiết bị đã giúp tỷ lệ hoàn thành kế hoạch tăng từ 80% lên 92%, trong khi tỷ lệ lỗi giảm từ 12% xuống còn 0,5%.

Theo ông Na Ki Hong, đó là chuyển giao công nghệ theo nghĩa thực chất: doanh nghiệp có thể tự vận hành, đo lường, cải tiến và từng bước đáp ứng các tiêu chuẩn cao hơn của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Hướng tới tạo ra nhiều giá trị công nghệ hơn tại Việt Nam

Ông Na Ki Hong cho biết, Triết lý toàn cầu của Samsung là cống hiến công nghệ và nhân tài để tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn. Tại Việt Nam, triết lý ấy luôn đi cùng cam kết đồng thịnh vượng cùng Việt Nam vươn xa.

Ông nhận định Việt Nam đã có nền tảng sản xuất công nghệ cao ở quy mô lớn. Chương tiếp theo cần được viết bằng nhiều kỹ sư Việt Nam hơn tham gia các nhiệm vụ R&D cốt lõi; nhiều doanh nghiệp Việt Nam hơn làm chủ dữ liệu, quy trình và tiêu chuẩn; và nhiều giá trị công nghệ hơn được tạo ra, lan tỏa và lưu giữ trong nền kinh tế Việt Nam.

Samsung cam kết tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp để biến lợi thế hiện nay thành năng lực đổi mới sáng tạo bền vững.

"Chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng, với sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, tinh thần chủ động của cộng đồng doanh nghiệp và tiềm năng của thế hệ trẻ, Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành một biểu tượng đổi mới sáng tạo mới của khu vực và thế giới. Samsung sẽ tiếp tục là một đối tác tiên phong, kiên định đồng hành cùng Việt Nam trên hành trình đó", ông Na Ki Hong chia sẻ.



