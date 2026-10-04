56 kích thủy lực nâng khối mái 'cánh sen' có diện tích gần 20.000 m², nặng 5.300 tấn lên cao

Sáng 4/10, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng đoàn công tác Chính phủ kiểm tra thực địa Cảng hàng không quốc tế Long Thành trước thời điểm dự án bước vào giai đoạn vận hành thử.

Tại nhà ga hành khách, các nhà thầu đang tập trung hoàn thiện khu vực trung tâm và cánh Tây, lắp đặt quầy check-in, tiểu cảnh cùng hàng loạt thiết bị phục vụ khai thác. Hệ thống thang cuốn, xử lý hành lý, máy soi chiếu và cầu ống lồng cũng đã được chạy thử, kiểm tra khả năng vận hành.

Khối mái hơn 5.300 tấn từng được nâng đồng loạt lên không trung

Nhà ga hành khách Long Thành gồm một khối trung tâm và 3 cánh, một trệt và 3 tầng, tổng diện tích sàn khoảng 376.000 m². Đỉnh mái cao hơn 45 m. Riêng kết cấu thép mái sử dụng khoảng 36.000 tấn thép, vật liệu được nhập khẩu và gia công trong nước.

Điểm đặc biệt nằm ở mái trung tâm. Thay vì lắp từng cấu kiện trực tiếp trên cao, hệ mái được chia thành các module lớn, lắp ráp dưới mặt đất rồi nâng đồng bộ lên vị trí thiết kế. Mái có dạng vòm cong, nhiều lớp xếp chồng, tạo hình cánh hoa sen nên việc kiểm soát hình học, tải trọng và biến dạng phức tạp hơn nhiều kết cấu mái thông thường.

Riêng module mái trung tâm có khối lượng hơn 5.300 tấn, diện tích gần 20.000 m², được cấu thành từ 256 điểm kết nối. Một phần mái tạo thành cánh vươn dài tới 41 m nhô ra ngoài công trình.

Để đưa khối kết cấu này lên cao, nhà thầu sử dụng 56 kích thủy lực, bố trí tại 14 điểm nâng. Các thiết bị có khả năng chịu tải từ khoảng 40 đến 330 tấn. Theo VSL, đơn vị cung cấp giải pháp nâng hạ cho hạng mục mái trung tâm, khối kết cấu hơn 5.300 tấn được nâng đồng bộ lên cao khoảng 16 m. Quá trình nâng được giám sát theo thời gian thực, với độ chính xác kiểm soát ở cấp milimet.

Trước khi triển khai, đội ngũ kỹ sư mất khoảng một năm để nghiên cứu kỹ thuật, thiết kế và chuẩn bị phương án. Hệ thống giám sát tải trọng, mô phỏng quá trình nâng, công nghệ quét 3D và BIM được sử dụng để kiểm soát dung sai, biến dạng và vị trí của từng điểm liên kết.

Bên ngoài bộ khung thép còn là một hệ mái nhiều lớp. Theo Cục Hàng không Việt Nam, mái nhà ga được cấu tạo từ 5 lớp, yêu cầu kiểm tra chặt từ độ phẳng, độ kín đến khả năng chống chịu thời tiết. Tại một số khu vực, công nhân phải thi công ở độ cao hàng chục mét để khoan, bắt vít và ghép nối từng tấm mái.

Đến giai đoạn hoàn thiện, một điểm nhấn khác là hệ thống skylight lấy sáng tự nhiên tại cả thân và các cánh nhà ga. Phía dưới là hệ trần nhôm áp mái lấy sáng có tổng diện tích gần 10.000 m², với các đường nét uốn lượn mô phỏng nhụy và cánh hoa sen.

Những nhà thầu nào đứng sau phần mái nhà ga Long Thành?

Đứng sau phần mái là nhiều doanh nghiệp thuộc Liên danh Vietur cùng các nhà thầu chuyên môn quốc tế.

Vietur là liên danh trúng gói thầu 5.10 - xây dựng và lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách Long Thành trị giá hơn 35.000 tỷ đồng. Liên danh do IC ICTAS của Thổ Nhĩ Kỳ đứng đầu, cùng các doanh nghiệp Việt Nam gồm Ricons, Newtecons, SOL E&C, Tổng công ty Xây dựng số 1, Vinaconex, ATAD, Phục Hưng Holdings, Hawee và Tổng công ty Xây dựng Hà Nội.

Trong đó, cái tên gắn trực tiếp nhất với hệ kết cấu thép mái là CTCP Kết cấu thép ATAD.

ATAD cho biết doanh nghiệp đảm nhiệm sản xuất và lắp dựng khoảng 45.000 tấn kết cấu thép tại dự án Long Thành, tương đương khoảng 80% tổng khối lượng kết cấu thép của phạm vi doanh nghiệp công bố. Riêng tháng 4/2025, ATAD cùng đối tác hoàn thành việc nâng module mái trung tâm hơn 5.300 tấn.

ATAD được thành lập năm 2004, hiện do ông Huỳnh Ngọc Đông giữ chức Chủ tịch HĐQT; ông Nguyễn Lê Anh Tuấn là Tổng giám đốc kiêm đồng sáng lập. Doanh nghiệp chuyên về thiết kế, sản xuất và lắp dựng kết cấu thép.

Theo thông tin doanh nghiệp, ATAD hiện có các cơ sở sản xuất kết cấu thép với tổng công suất trên 200.000 tấn mỗi năm. Riêng nhà máy Đồng Nai rộng khoảng 151.000 m², công suất thiết kế khoảng 8.500 tấn/tháng và được doanh nghiệp giới thiệu là nhà máy kết cấu thép đầu tiên tại châu Á đạt chứng nhận LEED Gold.

ATAD phối hợp với VSL, doanh nghiệp kỹ thuật đến từ Thụy Sĩ chuyên về các giải pháp nâng tải trọng lớn và kết cấu đặc biệt.

Tại Long Thành, VSL thiết kế và triển khai hệ thống nâng đồng bộ 5.300 tấn bằng 56 kích tại 14 điểm. Đây là công đoạn quan trọng bởi hàng nghìn tấn kết cấu phải được nâng cùng lúc, giữ ổn định trong quá trình di chuyển rồi đặt chính xác vào hệ cột đã thi công trước đó.

Một nhà thầu Việt Nam khác thi công phần mái là Vinaconex. Tại khu vực cánh nhà ga do Vinaconex đảm nhiệm, công nhân bắt đầu lắp các lớp mái từ cuối năm 2024. Doanh nghiệp cho biết ngày 1/12/2024 trở thành đơn vị đầu tiên hoàn thành cất nóc kết cấu thép mái Pier 3, sau đó ngày 26/12 bắt đầu lắp mái kim loại tại khu vực này với diện tích hơn 13.000 m².

Đến tháng 5/2025, khu vực Vinaconex thi công đã xuất hiện đầy đủ các lớp chính như tôn deck, lớp chống thấm, mái nhôm và hệ skylight. Đến tháng 7 cùng năm, phần cánh phía Đông dần hoàn thiện mái.



