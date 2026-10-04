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Gelex Infra đã giải ngân xong hơn 2.882 tỷ đồng vốn huy động từ đợt IPO

| | Doanh nghiệp

Gelex Infra đã giải ngân xong hơn 2.882 tỷ đồng vốn huy động được từ đợt chào bán 100 triệu cổ phiếu tại ngày 7/1/2026.

CTCP Hạ tầng Gelex (Gelex Infra, MCK: GEL, sàn HoSE) vừa có báo cáo về tiến độ sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng số 448/GCN- UBCK do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 25/11/2025.

Cụ thể, ngày 7/1/2026, Gelex Infra đã chào bán thành công 100 triệu cổ phiếu với giá bình quân là 28.820 đồng/cổ phiếu, qua đó huy động tổng số tiền hơn 2.882 tỷ đồng.

Gelex Infra đã giải ngân xong hơn 2.882 tỷ đồng vốn huy động từ đợt IPO- Ảnh 1.

Ảnh minh họa: GEL

Theo kế hoạch, Gelex Infra sẽ sử dụng 900 tỷ đồng để tăng vốn điều lệ cho CTCP Titan Hải Phòng nhằm bổ sung nguồn vốn chủ sở hữu để thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng và Kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Trấn Dương - Hòa Bình (Khu A)- Giai đoạn 1; hơn 542 tỷ đồng dự kiến để tái cấu trúc tài chính công ty; còn lại 1.440 tỷ đồng để góp vốn vào công ty thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Tính đến thời điểm công bố thông tin ngày 2/10/2026, Gelex Infra đã giải ngân xong số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu nêu trên.

Trong một diễn biến khác, mới đây Gelex Infra đã công bố Nghị quyết của HĐQT về thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Theo đó, Gelex Infra dự kiến chào bán 100 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá 28.600 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu là 70% tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán, tương ứng tối thiểu 70 triệu đơn vị. Trường hợp phân phối được ít hơn, đợt phát hành sẽ bị hủy bỏ.

Với số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 2.860 tỷ đồng, sau khi trừ đi các chi phí liên quan sẽ được dùng để tái cơ cấu các khoản nợ đã vay của Gelex Infra cho mục đích góp vốn thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Cụ thể, trả nợ gốc vay CTCP Tập đoàn Gelex (MCK: GEX, sàn HoSE) số tiền 2.431 tỷ đồng; còn lại 429 tỷ đồng để trả nợ gốc vay Công ty TNHH Đầu tư Gelex. Thời gian sử dụng vốn từ quý IV/2026 đến hết quý II/2027.

Gelex Infra dự kiến thực hiện đợt chào bán cổ phiếu nêu trên từ quý III/2026 đến quý II/2027, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận.

Nếu thành công, vốn điều lệ của Gelex Infra sẽ tăng từ 8.900 tỷ đồng lên mức 9.900 tỷ đồng.

Theo công bố, sẽ có 3 nhà đầu tư tham gia đợt chào bán riêng lẻ lần này của Gelex Infra gồm 2 tổ chức và 1 cá nhân. Cụ thể, CTCP Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán An Bình dự mua 49 triệu cổ phiếu; Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam dự mua 49 triệu cổ phiếu; cổ đông Nguyễn Văn Hiếu dự mua 2 triệu cổ phiếu.

Theo PV

An ninh tiền tệ

Từ Khóa:
gelex infra

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