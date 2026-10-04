Một người vừa trúng số Vietlott 199.576.277.000 đồng: Lập kỷ lục Jackpot Mega 6/45 sau 10 năm

Tối 4/10, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo kỳ quay số mở thưởng Mega 6/45 đã ghi nhận một vé trúng Jackpot trị giá 199.576.277.000 đồng.

Bộ số trúng thưởng gồm 15 - 20 - 29 - 37 - 40 - 45. Đây là mức Jackpot cao nhất của Mega 6/45 kể từ khi sản phẩm được triển khai tại Việt Nam khoảng 10 năm trước.

Nguồn: FB Vietlott

Ngoài giải độc đắc, kỳ quay tối 4/10 còn có 153 giải nhất, mỗi giải 10 triệu đồng; 6.971 giải nhì, mỗi giải 300.000 đồng và hơn 108.000 giải ba, mỗi giải trị giá 30.000 đồng. Điểm đáng chú ý là Jackpot gần 200 tỷ đồng lần này được tích lũy qua một chuỗi khá dài mà không tìm được người trúng.

Đầu tháng 9, tại kỳ quay ngày 2/9, giá trị Jackpot mới ở mức khoảng 38,8 tỷ đồng. Sau đó, con số liên tục tăng qua từng kỳ: hơn 48,6 tỷ đồng ngày 6/9, 69,1 tỷ đồng ngày 13/9, rồi vượt 96,1 tỷ đồng vào ngày 20/9.

Đến ngày 27/9, giải độc đắc đã lên gần 139,8 tỷ đồng nhưng vẫn không có người trúng. Chỉ ba ngày sau, Jackpot tiếp tục tăng lên hơn 158,7 tỷ đồng, rồi đạt gần 178,9 tỷ đồng tại kỳ quay ngày 2/10. Như vậy, chỉ trong khoảng một tháng, giá trị Jackpot đã tăng thêm hơn 160 tỷ đồng trước khi tìm được chủ nhân vào tối 4/10.

Theo quy định về thuế thu nhập cá nhân đối với tiền trúng thưởng, phần giá trị vượt 10 triệu đồng chịu thuế suất 10%. Với Jackpot gần 199,6 tỷ đồng, người trúng dự kiến phải nộp gần 20 tỷ đồng tiền thuế, qua đó thực nhận khoảng 179,6 tỷ đồng.

Kỷ lục trước đó của Mega 6/45 là Jackpot hơn 159,2 tỷ đồng vào cuối năm 2016 và được chia cho hai người trúng. Nếu xét số tiền một cá nhân nhận được, giải gần 200 tỷ đồng tối 4/10 cũng vượt mức hơn 152 tỷ đồng từng thuộc về một người chơi tại TP.HCM vào năm 2025.