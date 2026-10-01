Lỗ 3 tỷ USD ròng rã 8 năm, siêu nhà máy 9,2 tỷ USD được các tập đoàn lớn nhất Việt Nam - Nhật Bản - Kuwait chống lưng bất ngờ "đổi đời"

Ngày 2/10/2026, tại chương trình “Nhịp cầu Báo chí NSRP 2026” của Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP), ông Lê Nguyễn Quốc Vinh, Giám đốc Nhà máy NSRP đã chia sẻ trong 8 tháng đầu năm 2026, Lọc hóa dầu Nghi Sơn ước đạt doanh thu 185.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế khoảng 14.000 tỷ đồng và nộp ngân sách nhà nước khoảng 18.000 tỷ đồng. Theo thông tin doanh nghiệp công bố, 2026 là năm đầu tiên NSRP đạt lợi nhuận dương kể từ khi vận hành thương mại.

Trong 8 tháng đầu năm 2026, nhà máy duy trì công suất CDU bình quân đạt 110,9%, chế biến khoảng 7,3 triệu tấn dầu thô và sản xuất 5,6 triệu tấn sản phẩm xăng dầu, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2025.

Phần lớn đầu ra của Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn được tiêu thụ qua hệ thống PVN theo hợp đồng bao tiêu. Cụ thể, PVN là đơn vị bao tiêu sản phẩm của Nghi Sơn trong 15 năm, với giá mua buôn tương đương nhập khẩu cùng thời điểm cộng với ưu đãi thuế nhập khẩu 3-7%...

Năm 2025, NSRP ghi nhận doanh thu thuần 188.000 tỷ đồng, trong khi giá trị PVN mua sản phẩm từ nhà máy đạt 161.040 tỷ đồng, tương đương 86% doanh thu thuần của NSRP.

Quy mô mua hàng của PVN từ Nghi Sơn đã tăng mạnh so với những năm đầu nhà máy vận hành thương mại. Từ mức 69.302 tỷ đồng năm 2019, giá trị mua lên tới 213.656 tỷ đồng năm 2024, gấp 3 lần và là mức cao nhất trong giai đoạn 2019–2025. Sang năm 2025, khoản mua giảm 52.616 tỷ đồng, tương ứng gần 25%.

Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn có tổng mức đầu tư khoảng 9,2 tỷ USD, chính thức vận hành thương mại vào cuối năm 2018. Từ thời điểm này đến hết tháng 8/2026, NSRP đã chế biến khoảng 78,5 triệu tấn dầu thô và cung cấp hơn 52,8 triệu tấn sản phẩm xăng dầu cho thị trường trong nước.

Trả lời câu hỏi về tác động của kết quả kinh doanh năm 2026 đối với NSRP khi doanh nghiệp từng có thời điểm ghi nhận lỗ lũy kế khoảng 3 tỷ USD, ông Yamato, Tổng giám đốc NSRP, thừa nhận áp lực tài chính vẫn rất lớn.

Trong giai đoạn đầu vận hành chưa ổn định, đại dịch COVID-19 khiến nhu cầu và giá các sản phẩm lọc dầu giảm sâu, đẩy doanh nghiệp vào tình trạng khó khăn. Sau đó, xung đột Nga - Ukraine cùng những biến động trên thị trường năng lượng thế giới khiến giá và biên lợi nhuận của các sản phẩm lọc dầu tăng lên. NSRP được hưởng lợi nhất định từ diễn biến này và từng bước cải thiện hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

“Với quy mô đầu tư 9,2 tỷ USD, việc xử lý các nghĩa vụ tài chính không thể hoàn thành trong 5 hay 10 năm mà phải đặt trong một lộ trình dài hạn. Hiện công ty vẫn chưa hết lỗ luỹ kế và đang làm việc với phía Việt Nam, các nhà tài trợ và những bên liên quan để rà soát cơ cấu tài chính, lãi suất, tìm giải pháp giảm áp lực cho doanh nghiệp”, Tổng giám đốc NSRP nói.

Về hoạt động sản xuất, ông Lê Nguyễn Quốc Vinh cho biết bảo đảm nguồn cung dầu thô là một trong những vấn đề được doanh nghiệp ưu tiên trong bối cảnh tình hình địa chính trị tại Trung Đông và thị trường dầu mỏ toàn cầu có nhiều biến động.

Khi xung đột tại Trung Đông làm gián đoạn tuyến hàng hải, NSRP đứng trước nguy cơ thiếu nguyên liệu. Từ cuối tháng 3/2026 đến hết tháng 8/2026, nhà máy phải chuyển sang chế biến gần như hoàn toàn dầu thô ngoài Kuwait.

Trong thời điểm khó khăn nhất, công suất nhà máy giảm xuống khoảng 75–80% trong gần một tháng. Để hạn chế ảnh hưởng tới thị trường, NSRP giảm sản xuất hóa dầu, nhóm chiếm khoảng 15–16% tổng sản lượng, và chuyển nguyên liệu sang tối đa hóa sản lượng xăng, dầu diesel cùng các nhiên liệu thiết yếu. Nhờ đó, nguồn xăng dầu cung ứng trong nước cơ bản được duy trì.

Từ tháng 5/2026, công suất nhà máy từng bước phục hồi. Tại thời điểm chia sẻ ngày 02/10/2026, ông Vinh cho biết nhà máy đạt khoảng 125% công suất thiết kế.

Trong tháng 9/2026, NSRP đã nối lại nhập khẩu dầu thô từ Kuwait với 3 chuyến tàu, tương đương khoảng 6 triệu thùng. Các lô hàng tiếp theo đã được lên kế hoạch trong những tháng tới.

Theo ông Vinh, việc tìm dầu thay thế đã được triển khai trước khi khủng hoảng xảy ra. NSRP bắt đầu đa dạng hóa nguyên liệu từ cuối năm 2025.

Cuối tháng 12/2025, lô dầu thô Das Blend với quy mô khoảng 1 triệu thùng cập cảng Nghi Sơn. Đến tháng 1/2026, nhà máy hoàn thành chế biến lô dầu này. Đây là lô dầu thô đầu tiên ngoài nguồn cung từ Kuwait được đưa vào chế biến tại nhà máy.

Danh mục nguyên liệu sau đó tiếp tục được mở rộng. Theo thông tin chia sẻ tại chương trình, Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn đã chế biến thành công 10 loại dầu thô ngoài Kuwait Export Crude (KEC).

Giám đốc nhà máy cho biết Kuwait tiếp tục là đối tác cung cấp dầu thô quan trọng. Doanh nghiệp áp dụng cách tiếp cận linh hoạt hơn trong thu mua, kết hợp nguồn cung truyền thống với các nguồn dầu thô thay thế phù hợp.

Trong thời gian tới, nhà máy dự kiến tiếp tục kết hợp các hợp đồng cung ứng dài hạn với việc mua dầu trên thị trường giao ngay, đồng thời mở rộng đánh giá, thử nghiệm các loại dầu thô mới.

Đối với những tháng cuối năm 2026, NSRP đặt mục tiêu duy trì vận hành nhà máy an toàn, ổn định và linh hoạt với công suất CDU bình quân khoảng 125%. Công ty dự kiến sản xuất gần 3,6 triệu tấn sản phẩm, trong đó sản lượng xăng dầu đạt gần 3 triệu tấn.

Doanh thu dự kiến trong những tháng cuối năm 2026 khoảng 97.300 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế khoảng 11.700 tỷ đồng và đóng góp vào ngân sách nhà nước khoảng 6.900 tỷ đồng.

Cơ cấu cổ đông hàng khủng

Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP) là liên doanh quốc tế quy tụ 4 cổ đông chiến lược từ Việt Nam, Kuwait và Nhật Bản. Theo đăng ký kinh doanh thay đổi mới nhất vào cuối năm 2025, công ty có vốn điều lệ 50.400 tỷ đồng với 4 cổ đông bao gồm:

Petrovietnam (PVN) – 25,1%: Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng quốc gia Việt Nam, đại diện nước chủ nhà đóng vai trò hỗ trợ pháp lý, vận hành và bao tiêu sản phẩm xăng dầu nội địa.

Kuwait Petroleum Europe B.V (KPE) – 35,1%: Công ty con của Kuwait Petroleum Corporation (KPC) – tập đoàn dầu khí quốc gia Kuwait, giữ vai trò đối tác vốn lớn kiêm nhà cung cấp toàn bộ nguồn dầu thô đầu vào dài hạn cho nhà máy.

Idemitsu Kosan – 35,1%: Tập đoàn năng lượng – lọc dầu hàng đầu Nhật Bản (lớn thứ hai xứ sở hoa anh đào), đóng vai trò then chốt về công nghệ kỹ thuật, quản lý vận hành lọc dầu và tham gia phân phối sản phẩm.

Mitsui Chemicals – 4,7%: Tập đoàn hóa chất lớn của Nhật Bản, tham gia với tư cách đối tác chiến lược phụ trách các giải pháp liên quan đến chuỗi giá trị và thị trường các sản phẩm hóa dầu (như aromatics, polypropylene).



