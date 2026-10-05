Chủ thương hiệu sơn Dulux bán mảng sơn trang trí tại Việt Nam và 6 thị trường tại Đông Nam Á với giá 1,35 tỷ USD

Ngày 5/10, AkzoNobel công bố cho biết, trong khuôn khổ kế hoạch tái cân bằng danh mục đầu tư, AkzoNobel đã ký kết các thỏa thuận ràng buộc để bán mảng kinh doanh Sơn trang trí tại Đông Nam Á cho Nippon Paint.

Các thỏa thuận bao gồm mảng sơn trang trí của AkzoNobel tại bảy quốc gia: Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Singapore, Papua New Guinea và Australia. AkzoNobel sẽ tiếp tục sở hữu toàn bộ các hoạt động sơn phủ và bộ phận Dịch vụ doanh nghiệp toàn cầu.

Các giao dịch có tổng giá trị doanh nghiệp khoảng 1,35 tỷ USD, tương đương 1,2 tỷ euro, bằng 21 lần lợi nhuận trước lãi vay, thuế và khấu hao năm 2025. Sau thuế và thanh toán cho các đối tác thiểu số, AkzoNobel dự kiến thu ròng khoảng 1 tỷ USD, tương đương 900 triệu euro.

Sau khi đã bán mảng sơn trang trí tại Ấn Độ và Pakistan, các thương vụ dự kiến này sẽ khép lại quá trình rà soát danh mục kinh doanh sơn trang trí của AkzoNobel tại châu Á. Công ty sẽ tiếp tục tập trung hoàn tất thương vụ sáp nhập với Axalta.

Ông Greg Poux-Guillaume, Tổng giám đốc AkzoNobel, cho biết: “Việc hoàn tất rà soát danh mục kinh doanh tại châu Á là một phần trong chiến lược xuyên suốt của chúng tôi, nhằm tập trung vào những lĩnh vực mà công ty có thể đạt quy mô tạo lợi thế khác biệt và củng cố vị thế”.

Các giao dịch phải đáp ứng những điều kiện hoàn tất thông thường, bao gồm phê duyệt của cơ quan quản lý. Thời điểm hoàn tất dự kiến vào giữa năm 2027, riêng thương vụ bán hoạt động kinh doanh tại Indonesia dự kiến được hoàn tất riêng vào cuối năm 2026.

Tại Việt Nam, mảng sơn trang trí của AkzoNobel gắn với các thương hiệu Dulux và Maxilite từ Dulux.

Danh mục sản phẩm gồm sơn ngoại thất Dulux Weathershield, sơn nội thất Dulux EasyClean, Dulux Ambiance, cùng các dòng Maxilite Tough và Maxilite Total.

AkzoNobel đã hoạt động tại Việt Nam từ năm 1992. Tại buổi cập nhật nhà đầu tư ngày 22/07/2026, ông Greg Poux-Guillaume, Tổng giám đốc AkzoNobel, khẳng định doanh nghiệp có vị thế dẫn đầu tại Việt Nam khi đề cập đến mảng sơn trang trí Đông Nam Á.