Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hai anh em Gen Z giàu nhất sàn chứng khoán “kiếm” 285 tỷ đồng trong một buổi sáng sau khi mất gần 4.700 tỷ

| | Doanh nghiệp

Hai anh em Gen Z giàu nhất sàn chứng khoán “kiếm” 285 tỷ đồng trong một buổi sáng sau khi mất gần 4.700 tỷ

Cùng sở hữu lượng lớn cổ phiếu Chứng khoán LPS, hai người con Gen Z của ông Nguyễn Đức Thụy ghi nhận khối tài sản tăng khoảng 285 tỷ đồng chỉ sau hơn 2 giờ giao dịch sáng 5/10.

Phiên giao dịch sáng 5/10, cổ phiếu LPS của CTCP Chứng khoán LPBank giao dịch ở mức 18.450 đồng/cổ phiếu, tăng 750 đồng, tương đương 4,24% so với tham chiếu. Trước đó, kết phiên 2/10, cổ phiếu này đóng cửa ở 17.700 đồng/cổ phiếu. 

Hai cổ đông lớn của Chứng khoán LPS đều thuộc thế hệ Gen Z. Bà Nguyễn Ngọc Mỹ Anh, sinh năm 2001, và ông Nguyễn Xuân Thái, sinh năm 2003, là hai người con của ông Nguyễn Đức Thụy. Mỗi người hiện sở hữu khoảng 190,02 triệu cổ phiếu LPS, tương ứng 13,49% vốn doanh nghiệp.

Tổng cộng, hai chị em nắm khoảng 380 triệu cổ phiếu, tương đương gần 27% vốn Chứng khoán LPS. 

Với mức tăng 750 đồng/cổ phiếu trong phiên sáng 5/10, giá trị lượng cổ phiếu của bà Mỹ Anh tăng khoảng 142,5 tỷ đồng. Con số tương tự được ghi nhận với ông Nguyễn Xuân Thái.

Chỉ tính biến động thị giá, tài sản chứng khoán của hai Gen Z này tăng tổng cộng khoảng 285 tỷ đồng trong buổi sáng.

Ở mức giá 18.450 đồng/cổ phiếu, tổng lượng cổ phiếu LPS hai người đang nắm giữ có giá trị thị trường khoảng 7.012 tỷ đồng, tương đương hơn 3.500 tỷ đồng mỗi người.

Dù vậy, mức giá hiện tại vẫn thấp đáng kể so với thời điểm LPS mới lên sàn. Cổ phiếu Chứng khoán LPBank bắt đầu giao dịch trên HoSE ngày 18/8 với giá tham chiếu 30.000 đồng/cổ phiếu. Sau thời gian đầu giao dịch quanh vùng trên 30.000 đồng, LPS liên tục điều chỉnh và kết phiên 2/10 chỉ còn 17.700 đồng. Như vậy trong đà giảm này, tài sản của 2 doanh nhân Gen Z đã giảm gần 4.700 tỷ đồng.

Yên Chi

Việt Nam hàng ngày

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bất ngờ: 1 người đàn ông xuất hiện ở cả 2 vụ lùm xùm suất ăn bán trú tóp mỡ và 300 tấn thịt lợn bẩn ở Hà Nội cách đây 6 tháng

Bất ngờ: 1 người đàn ông xuất hiện ở cả 2 vụ lùm xùm suất ăn bán trú tóp mỡ và 300 tấn thịt lợn bẩn ở Hà Nội cách đây 6 tháng Nổi bật

Những địa chỉ đắt giá nhất Việt Nam: 1 góc ở Long Biên “chứa” hơn 2,35 triệu tỷ đồng, phố Lê Duẩn đứng đầu Tp. Hồ Chí Minh

Những địa chỉ đắt giá nhất Việt Nam: 1 góc ở Long Biên “chứa” hơn 2,35 triệu tỷ đồng, phố Lê Duẩn đứng đầu Tp. Hồ Chí Minh Nổi bật

Ngân hàng liên quan tỷ phú Phạm Nhật Vượng bất ngờ tăng kịch trần

Ngân hàng liên quan tỷ phú Phạm Nhật Vượng bất ngờ tăng kịch trần

11:12 , 05/10/2026
1 Tổng Công ty của Bộ Công an đổi tên thành GTINX, năm 2025 báo lãi sau thuế tăng 22 lần

1 Tổng Công ty của Bộ Công an đổi tên thành GTINX, năm 2025 báo lãi sau thuế tăng 22 lần

11:11 , 05/10/2026
Chủ thương hiệu sơn Dulux bán mảng sơn trang trí tại Việt Nam và 6 thị trường tại Đông Nam Á với giá 1,35 tỷ USD

Chủ thương hiệu sơn Dulux bán mảng sơn trang trí tại Việt Nam và 6 thị trường tại Đông Nam Á với giá 1,35 tỷ USD

10:52 , 05/10/2026
Thủ đoạn che giấu doanh thu từ mỏ khoáng sản của Tuấn ‘thần đèn’

Thủ đoạn che giấu doanh thu từ mỏ khoáng sản của Tuấn ‘thần đèn’

10:13 , 05/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên