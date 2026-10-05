Hai anh em Gen Z giàu nhất sàn chứng khoán “kiếm” 285 tỷ đồng trong một buổi sáng sau khi mất gần 4.700 tỷ

Phiên giao dịch sáng 5/10, cổ phiếu LPS của CTCP Chứng khoán LPBank giao dịch ở mức 18.450 đồng/cổ phiếu, tăng 750 đồng, tương đương 4,24% so với tham chiếu. Trước đó, kết phiên 2/10, cổ phiếu này đóng cửa ở 17.700 đồng/cổ phiếu.

Hai cổ đông lớn của Chứng khoán LPS đều thuộc thế hệ Gen Z. Bà Nguyễn Ngọc Mỹ Anh, sinh năm 2001, và ông Nguyễn Xuân Thái, sinh năm 2003, là hai người con của ông Nguyễn Đức Thụy. Mỗi người hiện sở hữu khoảng 190,02 triệu cổ phiếu LPS, tương ứng 13,49% vốn doanh nghiệp.

Tổng cộng, hai chị em nắm khoảng 380 triệu cổ phiếu, tương đương gần 27% vốn Chứng khoán LPS.

Với mức tăng 750 đồng/cổ phiếu trong phiên sáng 5/10, giá trị lượng cổ phiếu của bà Mỹ Anh tăng khoảng 142,5 tỷ đồng. Con số tương tự được ghi nhận với ông Nguyễn Xuân Thái.

Chỉ tính biến động thị giá, tài sản chứng khoán của hai Gen Z này tăng tổng cộng khoảng 285 tỷ đồng trong buổi sáng.

Ở mức giá 18.450 đồng/cổ phiếu, tổng lượng cổ phiếu LPS hai người đang nắm giữ có giá trị thị trường khoảng 7.012 tỷ đồng, tương đương hơn 3.500 tỷ đồng mỗi người.

Dù vậy, mức giá hiện tại vẫn thấp đáng kể so với thời điểm LPS mới lên sàn. Cổ phiếu Chứng khoán LPBank bắt đầu giao dịch trên HoSE ngày 18/8 với giá tham chiếu 30.000 đồng/cổ phiếu. Sau thời gian đầu giao dịch quanh vùng trên 30.000 đồng, LPS liên tục điều chỉnh và kết phiên 2/10 chỉ còn 17.700 đồng. Như vậy trong đà giảm này, tài sản của 2 doanh nhân Gen Z đã giảm gần 4.700 tỷ đồng.