1 Tổng Công ty của Bộ Công an đổi tên thành GTINX, năm 2025 báo lãi sau thuế tăng 22 lần

Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu (GTEL) chính thức công bố thay đổi thương hiệu sang Tổng công ty Công nghệ Công nghiệp Toàn cầu (GTINX).

Từ "Viễn thông" trong tên doanh nghiệp được thay bằng "Công nghiệp", đi cùng định hướng mở rộng sang nghiên cứu, sản xuất và các sản phẩm phục vụ công nghiệp an ninh.

Việc đổi tên diễn ra sau gần 20 năm hoạt động của GTEL. Doanh nghiệp cho biết nền tảng trước đây tập trung vào viễn thông, công nghệ thông tin, hạ tầng và chuyển đổi số, nhưng những năm gần đây đã mở rộng sang các sản phẩm, giải pháp liên quan đến công nghiệp an ninh.

Cùng với tên gọi mới, GTINX cũng công bố hệ thống nhận diện thương hiệu mới. Hình ảnh tại lễ ra mắt cho thấy nhận diện sử dụng tông xanh làm màu chủ đạo, biểu trưng cách điệu dạng chữ G với hai màu xanh - đỏ, đi cùng tên GTINX.

Đặt R&D và công nghiệp an ninh làm hai trụ cột chính

Trong giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045, GTINX đặt mục tiêu phát triển theo hướng doanh nghiệp công nghệ - công nghiệp, tập trung vào việc nghiên cứu, làm chủ công nghệ và xây dựng năng lực sản xuất.

Doanh nghiệp xác định 4 trụ cột gồm nghiên cứu và phát triển (R&D), công nghiệp an ninh, giải pháp và dịch vụ số, cùng dịch vụ hạ tầng và kết nối. Trong đó, R&D và công nghiệp an ninh được xác định là hai trụ cột chiến lược.

Theo mô hình mới, hoạt động R&D sẽ đảm nhiệm nghiên cứu, phát triển mẫu, thử nghiệm và chuyển giao công nghệ. Mảng công nghiệp an ninh sẽ tiếp nhận các kết quả nghiên cứu để phát triển thành sản phẩm và hệ thống hoàn chỉnh.

Hai mảng còn lại gồm giải pháp - dịch vụ công nghệ và hạ tầng - kết nối đóng vai trò hỗ trợ hoạt động triển khai và vận hành. GTINX cho biết muốn hình thành chuỗi hoạt động khép kín từ "nghiên cứu - sản xuất - tích hợp - vận hành".

GTINX cho biết đang có các chương trình hợp tác với nhiều doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước như ACV, BIDV, Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM, AWS, Thales, Google, Microsoft, SpaceX, Huawei, Nokia và Qualcomm.

Đại tá Lương Đức Minh, Chủ tịch Tổng công ty Công nghệ Công nghiệp Toàn cầu GTINX

Sự thay đổi này diễn ra sau một đợt tổ chức lại GTEL. Ngày 13/5/2026, Bộ Công an công bố quyết định chuyển nguyên trạng GTEL từ Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao về trực thuộc Bộ Công an. Cùng thời điểm, Đại tá Lương Đức Minh được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Tổng công ty.

GTEL được thành lập năm 2007, ban đầu trực thuộc Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Công an. Năm 2017, doanh nghiệp được chuyển về Cục An ninh mạng trước khi trở thành đơn vị trực thuộc Bộ Công an vào tháng 5 năm nay.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán, GTEL ghi nhận doanh thu thuần khoảng 3.587 tỷ đồng, tăng 4,4% so với năm 2024.

Lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 475 tỷ đồng, trong khi năm trước đạt 21,7 tỷ đồng. Như vậy, lợi nhuận tăng gần 22 lần sau một năm.

Lợi nhuận gộp của GTEL đạt gần 447 tỷ đồng, gấp khoảng 2 lần năm trước nhờ doanh thu tăng trong khi giá vốn giảm. Ngoài ra, doanh nghiệp ghi nhận khoảng 220 tỷ đồng lợi nhuận khác, gấp 5 lần cùng kỳ. Trong đó có 151 tỷ đồng từ xử lý công nợ theo biên bản đối chiếu, 19 tỷ đồng từ xử lý chi phí trích trước và 23 tỷ đồng từ nhượng bán, thanh lý tài sản cố định.

GTEL cũng được hoàn nhập khoảng 188 tỷ đồng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại. Đây là một trong những yếu tố đáng kể giúp lợi nhuận sau thuế tăng mạnh trong năm 2025.



