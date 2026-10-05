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Cận cảnh "lá dừa nước" khổng lồ của cầu đi bộ qua sông Sài Gòn

| | Doanh nghiệp

Cận cảnh "lá dừa nước" khổng lồ của cầu đi bộ qua sông Sài Gòn

Những đường cong bằng thép đang kết nối thành hình chiếc lá dừa nước tại Nhà máy Đại Dũng. Đây là kết cấu vòm của nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, công trình nối khu vực Bến Bạch Đằng với Thủ Thiêm (TPHCM).

Nhìn từ trên cao, giữa không gian rộng lớn của Nhà máy Đại Dũng, hệ vòm thép với những đường cong nối tiếp đã tạo nên hình dáng khá rõ của một chiếc lá dừa nước. Đây là phần kết cấu thuộc nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn đang được tổ hợp tại nhà máy.

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn có tổng chiều dài khoảng 720m, rộng 6-11m; riêng nhịp chính có khẩu độ 187m. Công trình kết nối Công viên Bến Bạch Đằng với công viên bờ sông phía Thủ Thiêm. Điểm nhấn kiến trúc là kết cấu vòm thép không gian lấy ý tưởng từ lá dừa nước - hình ảnh quen thuộc của vùng đất Nam bộ.

Công trình được Tập đoàn NutiFood tài trợ kinh phí xây dựng, sau khi hoàn thành sẽ tạo thêm một không gian dành cho người đi bộ và kết nối cảnh quan hai bờ sông Sài Gòn.

Càng đi sâu vào bên trong, hệ kết cấu càng cho thấy sự đan xen của những đường cong, khung thép và các vị trí liên kết.

Nhịp chính được tổ hợp tại Nhà máy Đại Dũng trước khi vận chuyển bằng đường thủy về khu vực xây dựng trên sông Sài Gòn. Từ những cấu kiện thép riêng lẻ, hình hài “lá dừa nước” đang dần hiện rõ trước khi trở thành điểm nhấn trên dòng sông giữa trung tâm TPHCM.


Theo Hoàng Hùng

Sài Gòn Giải phóng

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