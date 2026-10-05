Một mã trên HOSE "rơi tự do" 60% sau nửa tháng, doanh nghiệp nói gì?

Trong phiên giao dịch ngày 5/10, cổ phiếu KOS của CTCP Kosy tiếp tục giảm hết biên độ xuống 13.700 đồng/cổ phiếu, qua đó nối dài chuỗi giảm sàn lên 11 phiên liên tiếp. Đáng chú ý, gần 36 triệu cổ phiếu bị chất bán tại giá sàn, tương đương khoảng 16% lượng cổ phiếu đang lưu hành của doanh nghiệp. Trong khi đó, thanh khoản vẫn gần như đóng băng khi chỉ hơn 41.000 cổ phiếu được khớp lệnh, dù đã nhích lên so với một số phiên trước.

Đà lao dốc của KOS bắt đầu từ phiên 21/9, khi cổ phiếu đóng cửa ở mức 27.950 đồng/cp. Sau 11 phiên liên tiếp nằm sàn, thị giá chỉ còn chưa tới một nửa. Nếu so với mức gía giữa tháng 9, KOS đã mất gần 60% giá trị chỉ trong khoảng nửa tháng.

Diễn biến bất thường này khiến Kosy tiếp tục phải có văn bản giải trình gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

Trong văn bản ngày 5/10, doanh nghiệp cho biết diễn biến giá cổ phiếu chịu tác động chủ yếu từ cung - cầu trên thị trường, tâm lý nhà đầu tư và các yếu tố khách quan. Kosy khẳng định các hoạt động cốt lõi gồm đầu tư, phát triển dự án bất động sản, năng lượng tái tạo và vận hành dự án vẫn được triển khai bình thường theo kế hoạch; doanh nghiệp không ghi nhận biến động bất thường từ nội tại có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu.

Trước đó, khi KOS giảm sàn 5 phiên liên tiếp trong giai đoạn từ 21/9 đến 25/9, doanh nghiệp cũng từng lên tiếng giải thích rằng thị trường chứng khoán diễn biến kém tích cực, thanh khoản suy giảm và tâm lý thận trọng của nhà đầu tư đã tạo áp lực lên cổ phiếu.

Kosy đồng thời đề cập việc một số công ty chứng khoán điều chỉnh tỷ lệ cấp margin đối với KOS, qua đó có thể khiến áp lực bán gia tăng. Dù vậy, doanh nghiệp cho biết các hoạt động cốt lõi, từ bất động sản đến năng lượng tái tạo, vẫn đang được triển khai theo kế hoạch.

Đáng chú ý, chuỗi giảm mạnh của KOS diễn ra cùng thời điểm xuất hiện nhiều giao dịch cổ phiếu liên quan đến lãnh đạo và người có liên quan.

Ông Nguyễn Việt Cường, Chủ tịch HĐQT Kosy, mới đây đã hoàn tất bán hơn 4,3 triệu cổ phiếu KOS trong tổng số 5 triệu cổ phiếu đăng ký. Sau giao dịch, lượng cổ phiếu ông Cường nắm giữ giảm xuống còn hơn 44 triệu đơn vị, tương ứng khoảng 20,35% vốn điều lệ công ty.

Cùng thời gian, Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Kosy, tổ chức có liên quan đến Chủ tịch Nguyễn Việt Cường, cũng thực hiện bán cổ phiếu KOS. Doanh nghiệp này đăng ký bán 250.000 cổ phiếu nhưng thực tế chỉ bán được 22.300 đơn vị, qua đó giảm sở hữu xuống còn gần 9,98 triệu cổ phiếu, tương ứng khoảng 4,61% vốn.

Diễn biến trên càng gây chú ý khi kết quả kinh doanh của Kosy trong nửa đầu năm vẫn ghi nhận tăng trưởng. Doanh nghiệp đạt doanh thu hơn 700 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế tăng mạnh so với cùng kỳ. Tuy nhiên, mức lợi nhuận thực hiện vẫn còn cách khá xa mục tiêu 120 tỷ đồng mà công ty đặt ra cho cả năm 2026.