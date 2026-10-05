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Một doanh nghiệp sắp "phát" 2.000 đồng/cp tạm ứng cổ tức, duy trì truyền thống chia tiền mặt đều đặn nhiều năm liền

| | Thị trường chứng khoán

Một doanh nghiệp sắp "phát" 2.000 đồng/cp tạm ứng cổ tức, duy trì truyền thống chia tiền mặt đều đặn nhiều năm liền

Với 11,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính doanh nghiệp cần chi khoảng 23 tỷ đồng để thanh toán cổ tức đợt tới.

CTCP Công nghệ cao Traphaco (mã: CNC) thông báo ngày 10/12 tới sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền mặt, tỷ lệ 20% (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Thời gian chi trả dự kiến vào 25/12/2026. Với 11,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính doanh nghiệp cần chi khoảng 23 tỷ đồng để thanh toán cổ tức đợt tới.

Đáng chú ý, CNC là doanh nghiệp có lịch sử trả cổ tức tiền mặt khá đều đặn. Riêng năm 2025, công ty đã chia cổ tức thành hai đợt, mỗi đợt 10%, tương ứng tổng tỷ lệ 20%. Đợt 1 được thực hiện cuối tháng 11/2025, còn đợt 2 được thanh toán vào tháng 6/2026.

Trước đó, CNC trả cổ tức tiền mặt 20% cho năm 2024 và 20% cho năm 2023. Trong các năm 2021-2022, tổng mức cổ tức tiền mặt mỗi năm lên tới 25%, gồm một đợt 20% và một đợt 5%. Giai đoạn 2020-2024, doanh nghiệp nhìn chung duy trì mức chi trả khoảng 20-25% mỗi năm.

Công nghệ cao Traphaco là doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Traphaco. CTCP Traphaco hiện sở hữu 51% vốn tại CNC. Công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất, gia công các sản phẩm và thành phẩm cho Traphaco.

Nhà máy của CNC đặt tại Hưng Yên, được khởi công từ tháng 10/2004 và đi vào hoạt động từ tháng 1/2007. Nhà máy có diện tích khoảng 10.000 m2, gồm các phân xưởng sản xuất viên nén Đông dược, sơ chế, trà, thuốc ống và thuốc bột dùng ngoài. Nhà máy chuyên sản xuất Đông dược và đã được đăng ký đạt tiêu chuẩn GMP-WHO về Đông dược từ năm 2009.

Năm 2025, CNC ghi nhận doanh thu khoảng 502 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 36 tỷ đồng, tương ứng biên lợi nhuận ròng hơn 7%.

Nếu tính trên số cổ phiếu đang lưu hành hiện nay, riêng khoản tạm ứng 20% cho năm 2026 tương đương khoảng 63% lợi nhuận sau thuế mà doanh nghiệp tạo ra trong năm 2025. Đây tiếp tục cho thấy chính sách ưu tiên cổ tức tiền mặt khá rõ của CNC trong nhiều năm gần đây.

Ngọc Ly

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